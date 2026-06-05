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バリュエンス、シンガポールでブランド買取「ALLU Raffles Place」をオープン！
Pte. Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：アントニオ・リー）は、シンガポールにてブランド買取「ALLU Raffles Place（アリュー ラッフルズ プレイス）」を2026年5月29日にオープンいたしました。
シンガポール屈指の金融街・Raffles PlaceエリアにALLU初出店！
このたびオープンするブランド買取店舗「ALLU Raffles Place」は、シンガポール中心部の金融街として知られるRaffles Placeに位置する商業施設「One Raffles Place」内に出店いたします。Raffles Placeは、多くのビジネスパーソンや国内外から訪れる人々が行き交う、シンガポール有数のビジネスエリアです。
また、本店舗は多くのお客さまでにぎわう商業施設への出店となることから、お買い物やお仕事帰りなど、さまざまなシーンで気軽にご利用いただける利便性の高い店舗となっています。
ALLUはこれまで、シンガポールにおいてショッピングエリアや住宅地を中心に店舗展開を行ってまいりました。今回の出店により、これまで接点を持つ機会の少なかったお客さま層へのアプローチを強化し、より多様なニーズに応える店舗展開を推進してまいります。
本出店を通じて、シンガポールにおけるブランドリユースのさらなる認知拡大を図るとともに、より多くのお客さまに安心してご利用いただける、利便性の高いサービスの提供を目指してまいります。
■ALLU Raffles Place概要
・店舗名：ALLU Raffles Place
・営業時間：11：00〜19：00
・住所： 1 Raffles Place, #04-20, One Raffles Place, Singapore
・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等
・対応言語：英語、中国語
・Facebook：https://www.facebook.com/Allu.Singapore
・Instagram：https://www.instagram.com/allu.singapore
・公式サイト：https://allusg.com
今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。
■ALLU SGP Pte. Ltd. ※ALLU Hong Kong Limited 100%出資
・設立：2019年12月
・代表：代表取締役 アントニオ・リー
・本社所在地：133 New Bridge Road, #17-10, Chinatown Point Singapore
■ ALLU Hong Kong Limited
・設立：2008年11月19日（グループ化：2015年9月）
・代表：代表取締役 六車 進
・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※ALLU SGP Pte. Ltd.およびALLU Hong Kong Limitedは東証グロース市場上場バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Facebook
https://www.facebook.com/Allu.Singapore
Instagram
https://www.instagram.com/allu.singapore
公式サイト
https://allusg.com
シンガポール屈指の金融街・Raffles PlaceエリアにALLU初出店！
このたびオープンするブランド買取店舗「ALLU Raffles Place」は、シンガポール中心部の金融街として知られるRaffles Placeに位置する商業施設「One Raffles Place」内に出店いたします。Raffles Placeは、多くのビジネスパーソンや国内外から訪れる人々が行き交う、シンガポール有数のビジネスエリアです。
ALLUはこれまで、シンガポールにおいてショッピングエリアや住宅地を中心に店舗展開を行ってまいりました。今回の出店により、これまで接点を持つ機会の少なかったお客さま層へのアプローチを強化し、より多様なニーズに応える店舗展開を推進してまいります。
本出店を通じて、シンガポールにおけるブランドリユースのさらなる認知拡大を図るとともに、より多くのお客さまに安心してご利用いただける、利便性の高いサービスの提供を目指してまいります。
■ALLU Raffles Place概要
・店舗名：ALLU Raffles Place
・営業時間：11：00〜19：00
・住所： 1 Raffles Place, #04-20, One Raffles Place, Singapore
・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等
・対応言語：英語、中国語
・Facebook：https://www.facebook.com/Allu.Singapore
・Instagram：https://www.instagram.com/allu.singapore
・公式サイト：https://allusg.com
今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。
■ALLU SGP Pte. Ltd. ※ALLU Hong Kong Limited 100%出資
・設立：2019年12月
・代表：代表取締役 アントニオ・リー
・本社所在地：133 New Bridge Road, #17-10, Chinatown Point Singapore
■ ALLU Hong Kong Limited
・設立：2008年11月19日（グループ化：2015年9月）
・代表：代表取締役 六車 進
・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※ALLU SGP Pte. Ltd.およびALLU Hong Kong Limitedは東証グロース市場上場バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
https://www.facebook.com/Allu.Singapore
https://www.instagram.com/allu.singapore
公式サイト
https://allusg.com