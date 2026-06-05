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「乗って納得！XSR155応援キャンペーン」について
〜レンタル後の新車購入でレンタル利用料金をキャッシュバック！〜
ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」では、XSR155をレンタルいただいたお客様を対象に、レンタルご利用後XSR155の新車をヤマハ バイクレンタル加盟店でご購入いただくと、車両ご購入金額から最大15,500 円（税込）までのレンタル利用料金分をキャッシュバックする「乗って納得！XSR155応援キャンペーン」を実施します。
本キャンペーンをご利用いただくことで、ご購入前にXSR155の軽快なハンドリングと全域でトルクフルなVVA（variable valve actuation：可変バルブ)搭載エンジンを、レンタルでじっくりお試しいただけます。
「ヤマハ バイクレンタル」は、“より多くのひとに、バイクツーリングの歓びを”をコンセプトにバイクレンタルサービスを提供。
会員登録・年会費は無料、より多くの方が利用しやすいレンタル車両や料金を設定するほか、保険・補償を充実させ、ツーリングに便利なアクセサリーを車両に装着するなど、安心してご利用いただける内容が特徴です。
今後もレンタル車両のラインアップ拡充や各種イベントとの連携、利用促進に取り組み、「バイクレンタル」を軸に、より多くのお客さまとの結びつきを強化していきます。
https://digitalpr.jp/table_img/1622/136146/136146_web_1.png
詳細は下記専用サイトをご参照ください。
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/lp/xsr10th/#xsr155cam
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ バイクレンタル コールセンター ☎ 0120-819-117
関連リンク
乗って納得！XSR155応援キャンペーン
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/lp/xsr10th/#xsr155cam
ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」では、XSR155をレンタルいただいたお客様を対象に、レンタルご利用後XSR155の新車をヤマハ バイクレンタル加盟店でご購入いただくと、車両ご購入金額から最大15,500 円（税込）までのレンタル利用料金分をキャッシュバックする「乗って納得！XSR155応援キャンペーン」を実施します。
「ヤマハ バイクレンタル」は、“より多くのひとに、バイクツーリングの歓びを”をコンセプトにバイクレンタルサービスを提供。
会員登録・年会費は無料、より多くの方が利用しやすいレンタル車両や料金を設定するほか、保険・補償を充実させ、ツーリングに便利なアクセサリーを車両に装着するなど、安心してご利用いただける内容が特徴です。
今後もレンタル車両のラインアップ拡充や各種イベントとの連携、利用促進に取り組み、「バイクレンタル」を軸に、より多くのお客さまとの結びつきを強化していきます。
ヤマハ バイクレンタル 乗って納得！XSR155応援キャンペーン概要
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詳細は下記専用サイトをご参照ください。
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/lp/xsr10th/#xsr155cam
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ バイクレンタル コールセンター ☎ 0120-819-117
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乗って納得！XSR155応援キャンペーン
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/lp/xsr10th/#xsr155cam