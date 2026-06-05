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多様な環境で働く人を支える「Nutrition Yellプロジェクト」始動
〜エームサービスグループの栄養士・管理栄養士の知見を活かした新しい取り組み〜
エームサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 周、以下「エームサービス」）は、2026年6月1日より「Nutrition Yellプロジェクト（ニュートリション エール プロジェクト）」を始動します。グループ約7,000名の栄養士・管理栄養士の知見を活かし、当社の法人ネットワークを中心に、さまざまな職場環境で働く人の毎日の食生活を、“栄養と楽しさ”から支える取り組みです。
人は一生のうちに、約10万回（※）食事をすると言われています。食事は本来、心身ともに活力を与え、日々の楽しさを育む私たちの生活に欠かせないものです。しかし近年、働き方の多様化に伴い、働く人の食環境は大きく変化しています。外食やコンビニ、デリバリーの利用拡大に加えて、在宅勤務の普及により食事シーンは広がりを見せ、忙しさの中で、食の楽しさや自分に合った食事選びが後回しになるケースは少なくありません。
こうした背景を踏まえ、エームサービスは、「働く心に、栄養を。」をコンセプトに掲げ、「Nutrition Yellプロジェクト」を立ち上げました。単に健康の観点から食事を提案するのではなく、「食べる楽しさ」そのものに着目。体だけでなく心にも栄養が届くような体験価値を提供することで、あらゆる環境で働く人を“食”と“栄養”の側面から応援していきます。
なお、本プロジェクトは社員食堂非設置企業（社員食堂を設置していない企業）でも導入可能な新たなソリューションです。
※一日３回の食事を100 年間として算出
■ プロジェクト内容
「Nutrition Yellプロジェクト」では、ワークショップや測定を通じた「気づき」から「習慣化」までをシームレスに支援します。働く場所や環境を問わず、働く人の毎日の食生活を支える多彩な施策を展開していきます。
1. 栄養ワークショップセミナー
エームサービスの栄養士・管理栄養士が、日々の健康づくりに役立つテーマで栄養ワークショップセミナーを実施します。
(例)
パフォーマンスを支えるカラダの土台づくり
日常の「気になる」体調メンテナンス
食の知識を一方的に伝えるのではなく、集中力や疲労、インナーケアやボディメイク、身近な健康課題など、対象者の関心が高いテーマで実践的な情報をお届けします。
2. ヘルシー・ナビ®
「ヘルシー・ナビ®」は、簡単に測定できる機器を使用して自身の体の状態を可視化し、その結果に基づいて栄養士・管理栄養士がアドバイスを行うプログラムです。測定を通じて体のコンディションを把握するきっかけを提供し、個々に応じて、食事の改善ポイントや日常で実践しやすい工夫をわかりやすくアドバイスします。
3. ヨミサプ®
「ヨム・ミル・サプリ®」＝「ヨミサプ®」では、スキマ時間で読める健康に関する情報を配信しています。健康情報を“読むこと”・“見ること”を健康への第一歩として、学びと気づきを届ける取り組みです。
配信テーマ（例）
今後は、幅広いパートナー企業との連携を通じてコンテンツの開発・拡充を進め、日々の食事を心と体に寄り添う体験へと高めていきます。栄養を知識として学ぶだけでなく、楽しみながら新たな気づきが得られ、自分ごととして行動につながる体験価値を提供し、“食”と“栄養”を起点とした豊かな社会の実現に貢献してまいります。
エームサービス株式会社について
1976年の設立以来、企業・学校・病院・スポーツ施設など幅広い領域で食事サービスを展開してきました。全国の法人への飲料・軽食提供（リフレッシュメントサービス）実績と、栄養士・管理栄養士の専門知見を併せ持つ体制は国内唯一です。また、フィギュアスケートの佐藤駿選手や “りくりゅう”ペア、陸上競技のダイヤモンドアスリートを含むトップアスリート支援を通じ、スポーツ栄養の分野においても実績を有しています。
こうした活動を通じて、多様なフィールドにおいて人々のウェルビーイング（心身の健康や生活の質を含めた豊かさ）を支えてきました。本プロジェクトは、これまでに培ってきた考えや実践をさらに広げていくものです。
当社の取り組みについては、
コーポレートHP内の「AIM×栄養のチカラ “栄養価は応援歌だ。”」サイト https://www.aimservices.co.jp/dietitian/ でもご紹介しています。
＜会社概要＞
設 立 ：1976年5月（三井物産株式会社 100%）
所在地 ：〒107 - 0052 東京都港区赤坂2−23−1 アークヒルズフロントタワー
代表取締役：代表取締役社長 小谷 周
事業内容 ：オフィス・工場、病院・社会福祉施設、学校、スポーツスタジアム・ トレーニング施設などでフードサービスを展開
URL ：https://www.aimservices.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
エームサービス株式会社
企画業務部 広報室 諏訪 美奈子・堀 容子 TEL:03-6234-7522 FAX:03-6234-7692
E-mail:aim@aimservices.co.jp
エームサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 周、以下「エームサービス」）は、2026年6月1日より「Nutrition Yellプロジェクト（ニュートリション エール プロジェクト）」を始動します。グループ約7,000名の栄養士・管理栄養士の知見を活かし、当社の法人ネットワークを中心に、さまざまな職場環境で働く人の毎日の食生活を、“栄養と楽しさ”から支える取り組みです。
人は一生のうちに、約10万回（※）食事をすると言われています。食事は本来、心身ともに活力を与え、日々の楽しさを育む私たちの生活に欠かせないものです。しかし近年、働き方の多様化に伴い、働く人の食環境は大きく変化しています。外食やコンビニ、デリバリーの利用拡大に加えて、在宅勤務の普及により食事シーンは広がりを見せ、忙しさの中で、食の楽しさや自分に合った食事選びが後回しになるケースは少なくありません。
こうした背景を踏まえ、エームサービスは、「働く心に、栄養を。」をコンセプトに掲げ、「Nutrition Yellプロジェクト」を立ち上げました。単に健康の観点から食事を提案するのではなく、「食べる楽しさ」そのものに着目。体だけでなく心にも栄養が届くような体験価値を提供することで、あらゆる環境で働く人を“食”と“栄養”の側面から応援していきます。
なお、本プロジェクトは社員食堂非設置企業（社員食堂を設置していない企業）でも導入可能な新たなソリューションです。
※一日３回の食事を100 年間として算出
■ プロジェクト内容
「Nutrition Yellプロジェクト」では、ワークショップや測定を通じた「気づき」から「習慣化」までをシームレスに支援します。働く場所や環境を問わず、働く人の毎日の食生活を支える多彩な施策を展開していきます。
1. 栄養ワークショップセミナー
エームサービスの栄養士・管理栄養士が、日々の健康づくりに役立つテーマで栄養ワークショップセミナーを実施します。
(例)
パフォーマンスを支えるカラダの土台づくり
日常の「気になる」体調メンテナンス
食の知識を一方的に伝えるのではなく、集中力や疲労、インナーケアやボディメイク、身近な健康課題など、対象者の関心が高いテーマで実践的な情報をお届けします。
2. ヘルシー・ナビ®
「ヘルシー・ナビ®」は、簡単に測定できる機器を使用して自身の体の状態を可視化し、その結果に基づいて栄養士・管理栄養士がアドバイスを行うプログラムです。測定を通じて体のコンディションを把握するきっかけを提供し、個々に応じて、食事の改善ポイントや日常で実践しやすい工夫をわかりやすくアドバイスします。
3. ヨミサプ®
「ヨム・ミル・サプリ®」＝「ヨミサプ®」では、スキマ時間で読める健康に関する情報を配信しています。健康情報を“読むこと”・“見ること”を健康への第一歩として、学びと気づきを届ける取り組みです。
配信テーマ（例）
今後は、幅広いパートナー企業との連携を通じてコンテンツの開発・拡充を進め、日々の食事を心と体に寄り添う体験へと高めていきます。栄養を知識として学ぶだけでなく、楽しみながら新たな気づきが得られ、自分ごととして行動につながる体験価値を提供し、“食”と“栄養”を起点とした豊かな社会の実現に貢献してまいります。
エームサービス株式会社について
1976年の設立以来、企業・学校・病院・スポーツ施設など幅広い領域で食事サービスを展開してきました。全国の法人への飲料・軽食提供（リフレッシュメントサービス）実績と、栄養士・管理栄養士の専門知見を併せ持つ体制は国内唯一です。また、フィギュアスケートの佐藤駿選手や “りくりゅう”ペア、陸上競技のダイヤモンドアスリートを含むトップアスリート支援を通じ、スポーツ栄養の分野においても実績を有しています。
こうした活動を通じて、多様なフィールドにおいて人々のウェルビーイング（心身の健康や生活の質を含めた豊かさ）を支えてきました。本プロジェクトは、これまでに培ってきた考えや実践をさらに広げていくものです。
当社の取り組みについては、
コーポレートHP内の「AIM×栄養のチカラ “栄養価は応援歌だ。”」サイト https://www.aimservices.co.jp/dietitian/ でもご紹介しています。
＜会社概要＞
設 立 ：1976年5月（三井物産株式会社 100%）
所在地 ：〒107 - 0052 東京都港区赤坂2−23−1 アークヒルズフロントタワー
代表取締役：代表取締役社長 小谷 周
事業内容 ：オフィス・工場、病院・社会福祉施設、学校、スポーツスタジアム・ トレーニング施設などでフードサービスを展開
URL ：https://www.aimservices.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
エームサービス株式会社
企画業務部 広報室 諏訪 美奈子・堀 容子 TEL:03-6234-7522 FAX:03-6234-7692
E-mail:aim@aimservices.co.jp