INPIT(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)は、知的財産権制度の基礎を分かりやすく解説する「令和8年度 知的財産権制度説明会（初心者向け）」を全国で開催します。

本説明会は、これから知的財産を学びたい方や、企業等で新たに知財業務に携わる方を対象とした入門講座です。専門的な知識がなくても理解できるよう、基礎から丁寧に解説します。







大好評につき今年度も全国で開催

令和7年度に開催した同説明会は、全国で実施し、延べ1,000名以上にご参加いただきました。特に都市部では、募集開始から数日で定員に達する回もあるなど、大変ご好評をいただいた人気イベントです。

令和8年度は全国11か所・計15回の開催を予定しています。

初心者でも理解しやすい充実のプログラム

本説明会では、知的財産権制度の概要などの基礎的な内容に加え、特許庁やINPITによる支援を活用した知財活用事例も紹介します。

主な内容：

知的財産権制度の基礎（特許・商標・意匠等）

知財を活用したビジネスの考え方

特許庁・INPITによる支援施策および活用事例

企業等において知財部門に新たに配属された方や、これから知的財産権を学びたい方など、知財初心者の方はどなたでもご参加いただけます。

開催概要

開催期間

2026年7月～10月の平日 13:00～16:00

開催地（全国11か所・計15回）

札幌／仙台／さいたま／東京（全3回）／横浜／名古屋／大阪（全3回）／広島／高松／福岡／熊本

主催

INPIT(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)／特許庁

共催

各経済産業局／中小企業庁

後援

日本商工会議所／日本弁理士会

詳細・申込方法

詳細および申込方法については、以下をご覧ください。

https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/shoshinsha.html