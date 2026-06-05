日本のタブレット市場規模、2034年までに99億米ドルに到達 | 年平均成長率（CAGR）3.90%を記録
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日本のタブレット市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のタブレット市場：製品別、オペレーティングシステム別、画面サイズ別、エンドユーザー別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のタブレット市場は2025年に69億米ドルに達し、2034年には99億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は3.90%となる見込みである。
タブレットは、スマートフォンよりも大きく、従来のノートパソコンよりもコンパクトで軽量な、持ち運び可能なタッチスクリーンコンピューティングデバイスであり、コンテンツ消費、デジタル生産性、教育、エンターテイメント、クリエイティブワーク、企業の現場業務など、幅広いアプリケーションをサポートするように設計されています。タブレットには主に2つのフォームファクターがあります。メディア消費と軽量生産性に最適化された妥協のないタッチスクリーン体験を提供するスレートタブレットと、フルキーボードを備えたフォリオケースと高性能コンピューティングコアを組み合わせて真のノートパソコン代替体験を提供するデタッチャブルタブレットです。日本のタブレット市場は、AppleのiPadエコシステムに対する強いブランドロイヤルティ、Windowsベースのデタッチャブルデバイスの企業での採用の増加、そして国のGIGAスクールプログラムによって推進される教育分野での急速な展開が特徴です。
iPad（iOSタブレット）の市場シェアは、世界平均と比較して日本と韓国で特に高い水準を維持しています。これは、日本の高所得層の消費者、Appleブランドへの根強いロイヤルティ、そしてAppleの法人向け大量購入プログラムを中心とした教育エコシステムの存在を反映しています。Apple iPadは、北海道から沖縄まで、日本のほぼすべての地域で消費者に最も人気のある選択肢となっています。Samsung、Sony、Panasonic、LG、Amazon、Fujitsuといった他の主要市場プレーヤーも、オンラインとオフラインの流通チャネルを通じて、消費者向けと法人向けの両方に製品を提供しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tablet-market/requestsample
主要な市場推進要因
企業のデジタル変革と商用タブレットの導入
医療、小売、物流、製造、金融サービスなど、あらゆる業界の企業が現場業務、POSシステム、臨床文書作成、在庫管理、顧客対応サービスなどにタブレット端末の導入を加速させていることから、日本のタブレット市場において最もダイナミックな成長を牽引しているのは、法人向けエンドユーザーセグメントです。現場サービス、建設、運輸、POS、医療分野における着脱式タブレット、スレート型タブレット、堅牢型タブレット市場の急成長は、企業の力強い成長を後押ししており、AI搭載タブレット、スタイラス対応生産性向上デバイス、高解像度大画面フォーマットは、2026年も引き続き企業向けタブレット業界のトレンドを形成していくでしょう。
日本の医療分野は、商用タブレット需要において最も重要かつ急速に成長している分野の一つです。病院、診療所、在宅医療サービス提供者は、電子カルテへのアクセス、患者相談、遠隔モニタリング、臨床記録作成のための主要インターフェースとしてタブレットを導入しており、これは日本で加速している電子カルテデジタル化プログラムと直接的に連携しています。医療、教育、地方自治体行政を含む公共サービスのデジタル変革を義務付ける政府のSociety 5.0戦略は、予測期間を通じて持続する、機関によるタブレット調達の波を生み出しています。
日本のタブレット市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のタブレット市場：製品別、オペレーティングシステム別、画面サイズ別、エンドユーザー別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のタブレット市場は2025年に69億米ドルに達し、2034年には99億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は3.90%となる見込みである。
タブレットは、スマートフォンよりも大きく、従来のノートパソコンよりもコンパクトで軽量な、持ち運び可能なタッチスクリーンコンピューティングデバイスであり、コンテンツ消費、デジタル生産性、教育、エンターテイメント、クリエイティブワーク、企業の現場業務など、幅広いアプリケーションをサポートするように設計されています。タブレットには主に2つのフォームファクターがあります。メディア消費と軽量生産性に最適化された妥協のないタッチスクリーン体験を提供するスレートタブレットと、フルキーボードを備えたフォリオケースと高性能コンピューティングコアを組み合わせて真のノートパソコン代替体験を提供するデタッチャブルタブレットです。日本のタブレット市場は、AppleのiPadエコシステムに対する強いブランドロイヤルティ、Windowsベースのデタッチャブルデバイスの企業での採用の増加、そして国のGIGAスクールプログラムによって推進される教育分野での急速な展開が特徴です。
iPad（iOSタブレット）の市場シェアは、世界平均と比較して日本と韓国で特に高い水準を維持しています。これは、日本の高所得層の消費者、Appleブランドへの根強いロイヤルティ、そしてAppleの法人向け大量購入プログラムを中心とした教育エコシステムの存在を反映しています。Apple iPadは、北海道から沖縄まで、日本のほぼすべての地域で消費者に最も人気のある選択肢となっています。Samsung、Sony、Panasonic、LG、Amazon、Fujitsuといった他の主要市場プレーヤーも、オンラインとオフラインの流通チャネルを通じて、消費者向けと法人向けの両方に製品を提供しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tablet-market/requestsample
主要な市場推進要因
企業のデジタル変革と商用タブレットの導入
医療、小売、物流、製造、金融サービスなど、あらゆる業界の企業が現場業務、POSシステム、臨床文書作成、在庫管理、顧客対応サービスなどにタブレット端末の導入を加速させていることから、日本のタブレット市場において最もダイナミックな成長を牽引しているのは、法人向けエンドユーザーセグメントです。現場サービス、建設、運輸、POS、医療分野における着脱式タブレット、スレート型タブレット、堅牢型タブレット市場の急成長は、企業の力強い成長を後押ししており、AI搭載タブレット、スタイラス対応生産性向上デバイス、高解像度大画面フォーマットは、2026年も引き続き企業向けタブレット業界のトレンドを形成していくでしょう。
日本の医療分野は、商用タブレット需要において最も重要かつ急速に成長している分野の一つです。病院、診療所、在宅医療サービス提供者は、電子カルテへのアクセス、患者相談、遠隔モニタリング、臨床記録作成のための主要インターフェースとしてタブレットを導入しており、これは日本で加速している電子カルテデジタル化プログラムと直接的に連携しています。医療、教育、地方自治体行政を含む公共サービスのデジタル変革を義務付ける政府のSociety 5.0戦略は、予測期間を通じて持続する、機関によるタブレット調達の波を生み出しています。