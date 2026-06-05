【最大70%OFF】Dr.Buho、2026夏の感謝セール開催中！人気ソフトは特別価格で導入可能
株式会社Dr.Buhoは、Mac・iPhone向けユーティリティアプリを対象とした「2026 夏の感謝セール」を開始しました。期間中、Macのストレージ最適化に役立つBuhoCleaner、NTFSドライブの読み書きをサポートするBuhoNTFS、おなじみのLaunchpadが復活したアプリランチャーBuhoLaunchpad、iPhone・iPadのロック解除をサポートするBuhoUnlocker、iOS不具合修復ツールBuhoRepairなどの人気製品を、最大70%OFFの特別価格で提供します。
2026 夏の感謝セールについて
夏本番を迎える前にMacやiPhoneの利用環境を見直すのに適したタイミングです。撮影した写真や動画でMacの空き容量が少なくなった方、休暇時に不要ファイルや使わないアプリを整理したい方、WindowsとMac間で外付けドライブをやり取りする方、iPhoneの不具合やロックトラブルに備えたい方に向けて、Dr.Buhoの各種ツールをお得に導入できるキャンペーンとなっています。
また、複数の製品をまとめて使いたいユーザー向けに、Macユーザー向けセットやiOSユーザー向けセットも用意しています。Macの整理、外付けドライブ管理、iPhoneトラブル対策をまとめて行いたい方に適したラインアップです。
キャンペーンページ：https://www.drbuho.com/jp/summer-sale
セール実施期間：2026年6月4日（木）～ 6月18日（木）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351457/images/bodyimage1】
Mac整理とストレージ最適化に役に立つBuhoCleaner | 最大12,000円オフ
BuhoCleanerは、Macの不要ファイル削除、ストレージ最適化、システムデータの整理、アプリのアンインストール、動作改善をサポートするMacクリーナーです。
Macを長く使っていると、キャッシュ、ログ、一時ファイル、使わなくなったアプリの関連ファイルなども少しずつ蓄積され、ストレージ容量を圧迫することがあります。BuhoCleanerを使えば、Macに残った不要データを確認し、不要ファイルや使わないアプリをまとめて削除できます。
セール詳細
・BuhoCleaner 年間プラン（Mac 1台）1,980円（通常3,980円）
・BuhoCleaner 年間プラン（Mac 3台）2,980円（通常7,480円）
・BuhoCleaner シングルプラン（Mac 1台 永久ライセンス）2,580円（通常5,980円）
・BuhoCleaner ファミリープラン（Mac 3台 永久ライセンス）4,280円（通常11,480円）
・BuhoCleaner ビジネスプラン（Mac 10台 永久ライセンス）7,980円（通常19,980円）
製品ページ：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
■ macOS 26 TahoeでもLaunchpadを再度利用アプリランチャーBuhoLaunchpad | 最大4,700円オフ
BuhoLaunchpadは、macOS 26 Tahoeでも従来のLaunchpadに近い感覚でアプリを起動・整理できるMac向けアプリランチャーです。アプリのグループ化、キーボードショートカット、トラックパッドジェスチャーやホットコーナーでの起動に対応しております。そして、アプリの非表示、外付けドライブ内のアプリ表示などにも対応しております。カスタマイズ性にも優れています。新しいmacOSでも、使い慣れた操作感でアプリを管理したい方におすすめです。
セール詳細
・BuhoLaunchpad シングルプラン（Mac 1台）1,180円（通常2,980円）
・BuhoLaunchpad ファミリープラン（Mac 3台）2,280円（通常6,980円）
2026 夏の感謝セールについて
夏本番を迎える前にMacやiPhoneの利用環境を見直すのに適したタイミングです。撮影した写真や動画でMacの空き容量が少なくなった方、休暇時に不要ファイルや使わないアプリを整理したい方、WindowsとMac間で外付けドライブをやり取りする方、iPhoneの不具合やロックトラブルに備えたい方に向けて、Dr.Buhoの各種ツールをお得に導入できるキャンペーンとなっています。
また、複数の製品をまとめて使いたいユーザー向けに、Macユーザー向けセットやiOSユーザー向けセットも用意しています。Macの整理、外付けドライブ管理、iPhoneトラブル対策をまとめて行いたい方に適したラインアップです。
キャンペーンページ：https://www.drbuho.com/jp/summer-sale
セール実施期間：2026年6月4日（木）～ 6月18日（木）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351457/images/bodyimage1】
Mac整理とストレージ最適化に役に立つBuhoCleaner | 最大12,000円オフ
BuhoCleanerは、Macの不要ファイル削除、ストレージ最適化、システムデータの整理、アプリのアンインストール、動作改善をサポートするMacクリーナーです。
Macを長く使っていると、キャッシュ、ログ、一時ファイル、使わなくなったアプリの関連ファイルなども少しずつ蓄積され、ストレージ容量を圧迫することがあります。BuhoCleanerを使えば、Macに残った不要データを確認し、不要ファイルや使わないアプリをまとめて削除できます。
セール詳細
・BuhoCleaner 年間プラン（Mac 1台）1,980円（通常3,980円）
・BuhoCleaner 年間プラン（Mac 3台）2,980円（通常7,480円）
・BuhoCleaner シングルプラン（Mac 1台 永久ライセンス）2,580円（通常5,980円）
・BuhoCleaner ファミリープラン（Mac 3台 永久ライセンス）4,280円（通常11,480円）
・BuhoCleaner ビジネスプラン（Mac 10台 永久ライセンス）7,980円（通常19,980円）
製品ページ：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
■ macOS 26 TahoeでもLaunchpadを再度利用アプリランチャーBuhoLaunchpad | 最大4,700円オフ
BuhoLaunchpadは、macOS 26 Tahoeでも従来のLaunchpadに近い感覚でアプリを起動・整理できるMac向けアプリランチャーです。アプリのグループ化、キーボードショートカット、トラックパッドジェスチャーやホットコーナーでの起動に対応しております。そして、アプリの非表示、外付けドライブ内のアプリ表示などにも対応しております。カスタマイズ性にも優れています。新しいmacOSでも、使い慣れた操作感でアプリを管理したい方におすすめです。
セール詳細
・BuhoLaunchpad シングルプラン（Mac 1台）1,180円（通常2,980円）
・BuhoLaunchpad ファミリープラン（Mac 3台）2,280円（通常6,980円）