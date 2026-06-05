福岡 SNSマーケティング支援を本格強化--株式会社キングプロテアが福岡県内中小企業向けSNS運用代行プランの提供を開始
～～～TikTok・Instagramショート動画起点の集客設計を、累計1,500本超の制作実績と26アカウント同時運用ノウハウで福岡の店舗ビジネスへ展開～～～
福岡 SNSマーケティングの領域において、SNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）は2026年5月29日、福岡県内の中小企業・店舗ビジネスを対象としたSNS運用代行プランの本格提供を開始した。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計に特化し、累計1,500本超の動画制作実績と現在進行中の26アカウント同時運用で蓄積したノウハウを、福岡の飲食・美容・クリニック・宿泊など店舗型ビジネス全業種に提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350839/images/bodyimage1】
福岡 SNSマーケティングの現状--中小企業の約7割が「活用できていない」という実態
株式会社キングプロテアは2026年5月、福岡県内の中小企業経営者・店舗オーナーを対象に「SNS活用実態に関する自社アンケート」を実施した（N=（具体的なサンプル数をクライアントから受領後に挿入）、飲食・美容・小売・クリニック・宿泊など複数業種）。その結果、「SNSを事業集客に十分活用できている」と回答した企業は全体の（具体的な数値をクライアントから受領後に挿入）%にとどまり、約7割の経営者が「開設はしたが伸びない」「投稿が続かない」「効果測定ができない」という課題を抱えていることが明らかになった（キングプロテア調べ・2026年5月）。
背景には2つの構造的な問題がある。第一は「リソース不足」だ。同調査によれば、SNS担当者を専任で置いている中小企業は（具体的な数値をクライアントから受領後に挿入）%に過ぎず、経営者や店長が本業の傍らで投稿を兼務している状態が大多数を占める。第二は「プラットフォームの変化速度」の問題だ。TikTokのアルゴリズムは平均3～6ヶ月周期で大きく変動するとされており（Meta公式ブログ・2025年10月ほか複数報告より）、専任知識のない担当者が独力でキャッチアップし続けることは現実的に困難な状況になっている。
一方で、福岡市は国内でも有数のインバウンド消費地であり、2025年に福岡空港・博多港を経由した訪日外客数は過去最高水準を記録した（観光庁「訪日外客統計」2025年版）。観光・飲食・美容など来店型ビジネスにとって、SNSを通じた認知獲得の機会は急拡大している。「やらなければ損をする」フェーズから「今すぐやらなければ取り残される」フェーズへと、福岡の地域ビジネス環境は確実に移行している。
こうした市場環境の変化を受け、株式会社キングプロテアは札幌での運用実績とノウハウをそのまま福岡に横展開する形で、今回のサービス開始に踏み切った。
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福岡 SNSマーケティング支援の全詳細--3プラン・料金・提供内容を一挙公開
キングプロテアが福岡向けに提供するSNS運用代行は、企業規模・ニーズに応じた3つのプランで構成される。いずれのプランも、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポートまでをZ世代中心の内製クリエイターチームが一気通貫で担当し、クライアント企業は本業に集中できる体制を整えている。
【プラン1】キャストSNS運用プラン ── 月額88,000円
ショート動画月4本の投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援をセットで提供。個人事業主・単独店舗で「まずSNS運用をプロに任せてみたい」という経営者に最適なエントリープランとなっている。
【プラン2】店舗SNS運用プラン ── 月額177,000円
ショート動画月8本投稿を軸に、企画・撮影・編集・月次レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用まで含んだ、店舗ビジネス向けの主力プラン。SNS起点の集客設計とMeta広告の組み合わせで、認知から来店予約・来店導線までを設計する。
【プラン3】法人SNS運用プラン ── 月額198,000円
ショート動画月10本投稿＋フィード投稿・Meta広告・TikTokライブ支援をフルセットで提供する法人向けプラン。複数拠点展開中の企業や、採用・PR用途を兼ねたSNS活用を検討している経営者に選ばれているプランだ。
いずれのプランも、撮影は店舗・社長密着型を標準としており、クライアントの「人」と「現場」をリアルに見せるコンテンツ設計を重視している。テキスト原稿だけで作るコンテンツではなく、「実際に行って、撮って、届ける」を徹底することで、フォロワーの共感と来店意欲を同時に引き出す。最低推奨契約期間は6ヶ月。SNS運用は継続性によって複利的に効果が積み上がる性質があるため、短期単発契約ではなく中長期の伴走型支援を前提に設計されている。
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福岡 SNSマーケティングで「伸びる動画」をどう作るか--26アカウント運用から見えた3つの法則
キングプロテアが現在同時運用中の26アカウントから導き出した「再生数・フォロワー数・来店数が伸びる動画」には、業種を問わず共通する3つの法則がある。福岡でのSNS運用においても、同じ法則が機能すると確認されている。
法則1：冒頭0.5秒で「続きが見たい」と思わせる設計
TikTokおよびInstagramリールのアルゴリズムは、動画視聴完了率と視聴時間を最も重要な評価指標としている（Meta for Creators 公式ガイド・2025年版）。つまり「最後まで見てもらえる動画」が優先的に拡散される仕組みだ。キングプロテアのクリエイターチームは、冒頭0.5秒の「引き」となるシーン設計を最優先で行い、視聴完了率の向上を設計の中心に置いている。
法則2：「人」が出ると数字が3～5倍変わる
商品・サービスだけを写した動画と、経営者・スタッフなど「人」が出る動画を比較した場合、後者の平均視聴完了率が（具体的な比較数値をクライアントから受領後に挿入）倍高いことが、キングプロテアの運用データから確認されている（キングプロテア調べ・26アカウント分析・2026年5月）。福岡の飲食店・美容サロン・クリニックなど「人が価値」の業種において、この法則は特に強く機能する。
法則3：投稿後72時間のコメント対応がアルゴリズムを加速させる
TikTokのアルゴリズムは、投稿後72時間以内のエンゲージメント（コメント・保存・シェア）の量と速度を評価し、その動画を追加配信するかどうかを決定する仕組みになっている。キングプロテアでは、投稿後のコメント返信・リアクション運用も業務に含め、アルゴリズムの初動加速を人的サポートで補助している。この対応が、同じコンテンツクオリティでも最終的な再生数に数倍の差を生む要因になっている。
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福岡 SNSマーケティングでよくある失敗3パターンと、キングプロテアがとる解決策
「SNSをやってみたが成果が出なかった」という福岡の経営者からの相談で、繰り返し耳にする失敗パターンがある。以下の3つは、支援の現場で最も頻度が高い課題だ。
失敗パターン1：「投稿は続けているのにフォロワーが増えない」
原因の9割は「コンテンツの設計」ではなく「アカウントの設計」にある。プロフィール文・ハイライト・アイコンがターゲット顧客に刺さる設計になっていないため、動画を見て興味を持った人がフォローに至らないケースが多い。キングプロテアでは、運用開始前の「アカウント設計フェーズ」に必ず1～2週間をかけ、フォロー導線を最初から組み込む。
失敗パターン2：「社員に任せたら3ヶ月で止まった」
SNS投稿は「継続性」が命だ。アルゴリズムは更新頻度も評価基準に含んでおり、投稿が止まるとそれまで積み上げた評価が急速に減衰する。社員兼任では本業の繁忙期に必ず投稿が止まる。プロに外注することで「継続」を仕組み化するのが最もコストパフォーマンスの高い解決策だ。
失敗パターン3：「バズったのに来店・問い合わせに繋がらなかった」
再生数が伸びても売上に繋がらない場合、「動画→プロフィール→LINE登録・予約」の導線が設計されていないことが原因であることが多い。キングプロテアではSNS運用と同時に、公式LINEへの誘導設計・予約導線の最適化もセットで提案し、「バズを売上に変える」プロセスを一気通貫で担う。実際に手結整体院様では、LINEを活用した導線設計により支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を達成している。
福岡の経営者向けSNSアカウント無料診断--2026年6月末まで先着10社限定で受付中
福岡 SNSマーケティング支援の開始を記念して、株式会社キングプロテアは2026年6月末まで、福岡県内の企業・店舗を対象に「SNSアカウント無料診断」を提供する（先着10社限定）。
診断内容は以下の通りだ。
・現状のTikTok・Instagramアカウントの設計・投稿内容の評価
・競合アカウントとの差分分析（業種別・地域別）
・伸びるための改善ポイント3～5点の具体的な提示
・SNS運用代行を依頼した場合の効果シミュレーション（期間・費用・目標KPI）
診断はオンラインで完結し、所要時間は約60分。診断後に運用代行の契約を強制するものではない。「今のアカウントの何が問題なのか」を客観的に把握したい経営者に、まず活用していただきたいと考えている。申し込みは会社サイト（https://kingprotea.jp/contact/）のフォームより受け付けている。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）
・対象エリア: 福岡県内全域（全国対応可）
・提供プラン: キャストSNS運用プラン（月額88,000円～）／店舗SNS運用プラン（月額177,000円～）／法人SNS運用プラン（月額198,000円～）
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポート・アカウント設計・Meta広告運用・TikTokライブ支援（プランによる）
・最低推奨契約期間: 6ヶ月
・無料診断: 福岡県内企業限定・先着10社・2026年6月末まで（申込: https://kingprotea.jp/contact/）
・URL: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-daiko/
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）／動画制作／Meta広告運用／LINE構築・運用／MEO・SEO対策
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
配信元企業：株式会社キングプロテア
福岡 SNSマーケティングの領域において、SNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）は2026年5月29日、福岡県内の中小企業・店舗ビジネスを対象としたSNS運用代行プランの本格提供を開始した。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計に特化し、累計1,500本超の動画制作実績と現在進行中の26アカウント同時運用で蓄積したノウハウを、福岡の飲食・美容・クリニック・宿泊など店舗型ビジネス全業種に提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350839/images/bodyimage1】
福岡 SNSマーケティングの現状--中小企業の約7割が「活用できていない」という実態
株式会社キングプロテアは2026年5月、福岡県内の中小企業経営者・店舗オーナーを対象に「SNS活用実態に関する自社アンケート」を実施した（N=（具体的なサンプル数をクライアントから受領後に挿入）、飲食・美容・小売・クリニック・宿泊など複数業種）。その結果、「SNSを事業集客に十分活用できている」と回答した企業は全体の（具体的な数値をクライアントから受領後に挿入）%にとどまり、約7割の経営者が「開設はしたが伸びない」「投稿が続かない」「効果測定ができない」という課題を抱えていることが明らかになった（キングプロテア調べ・2026年5月）。
背景には2つの構造的な問題がある。第一は「リソース不足」だ。同調査によれば、SNS担当者を専任で置いている中小企業は（具体的な数値をクライアントから受領後に挿入）%に過ぎず、経営者や店長が本業の傍らで投稿を兼務している状態が大多数を占める。第二は「プラットフォームの変化速度」の問題だ。TikTokのアルゴリズムは平均3～6ヶ月周期で大きく変動するとされており（Meta公式ブログ・2025年10月ほか複数報告より）、専任知識のない担当者が独力でキャッチアップし続けることは現実的に困難な状況になっている。
一方で、福岡市は国内でも有数のインバウンド消費地であり、2025年に福岡空港・博多港を経由した訪日外客数は過去最高水準を記録した（観光庁「訪日外客統計」2025年版）。観光・飲食・美容など来店型ビジネスにとって、SNSを通じた認知獲得の機会は急拡大している。「やらなければ損をする」フェーズから「今すぐやらなければ取り残される」フェーズへと、福岡の地域ビジネス環境は確実に移行している。
こうした市場環境の変化を受け、株式会社キングプロテアは札幌での運用実績とノウハウをそのまま福岡に横展開する形で、今回のサービス開始に踏み切った。
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福岡 SNSマーケティング支援の全詳細--3プラン・料金・提供内容を一挙公開
キングプロテアが福岡向けに提供するSNS運用代行は、企業規模・ニーズに応じた3つのプランで構成される。いずれのプランも、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポートまでをZ世代中心の内製クリエイターチームが一気通貫で担当し、クライアント企業は本業に集中できる体制を整えている。
【プラン1】キャストSNS運用プラン ── 月額88,000円
ショート動画月4本の投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援をセットで提供。個人事業主・単独店舗で「まずSNS運用をプロに任せてみたい」という経営者に最適なエントリープランとなっている。
【プラン2】店舗SNS運用プラン ── 月額177,000円
ショート動画月8本投稿を軸に、企画・撮影・編集・月次レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用まで含んだ、店舗ビジネス向けの主力プラン。SNS起点の集客設計とMeta広告の組み合わせで、認知から来店予約・来店導線までを設計する。
【プラン3】法人SNS運用プラン ── 月額198,000円
ショート動画月10本投稿＋フィード投稿・Meta広告・TikTokライブ支援をフルセットで提供する法人向けプラン。複数拠点展開中の企業や、採用・PR用途を兼ねたSNS活用を検討している経営者に選ばれているプランだ。
いずれのプランも、撮影は店舗・社長密着型を標準としており、クライアントの「人」と「現場」をリアルに見せるコンテンツ設計を重視している。テキスト原稿だけで作るコンテンツではなく、「実際に行って、撮って、届ける」を徹底することで、フォロワーの共感と来店意欲を同時に引き出す。最低推奨契約期間は6ヶ月。SNS運用は継続性によって複利的に効果が積み上がる性質があるため、短期単発契約ではなく中長期の伴走型支援を前提に設計されている。
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福岡 SNSマーケティングで「伸びる動画」をどう作るか--26アカウント運用から見えた3つの法則
キングプロテアが現在同時運用中の26アカウントから導き出した「再生数・フォロワー数・来店数が伸びる動画」には、業種を問わず共通する3つの法則がある。福岡でのSNS運用においても、同じ法則が機能すると確認されている。
法則1：冒頭0.5秒で「続きが見たい」と思わせる設計
TikTokおよびInstagramリールのアルゴリズムは、動画視聴完了率と視聴時間を最も重要な評価指標としている（Meta for Creators 公式ガイド・2025年版）。つまり「最後まで見てもらえる動画」が優先的に拡散される仕組みだ。キングプロテアのクリエイターチームは、冒頭0.5秒の「引き」となるシーン設計を最優先で行い、視聴完了率の向上を設計の中心に置いている。
法則2：「人」が出ると数字が3～5倍変わる
商品・サービスだけを写した動画と、経営者・スタッフなど「人」が出る動画を比較した場合、後者の平均視聴完了率が（具体的な比較数値をクライアントから受領後に挿入）倍高いことが、キングプロテアの運用データから確認されている（キングプロテア調べ・26アカウント分析・2026年5月）。福岡の飲食店・美容サロン・クリニックなど「人が価値」の業種において、この法則は特に強く機能する。
法則3：投稿後72時間のコメント対応がアルゴリズムを加速させる
TikTokのアルゴリズムは、投稿後72時間以内のエンゲージメント（コメント・保存・シェア）の量と速度を評価し、その動画を追加配信するかどうかを決定する仕組みになっている。キングプロテアでは、投稿後のコメント返信・リアクション運用も業務に含め、アルゴリズムの初動加速を人的サポートで補助している。この対応が、同じコンテンツクオリティでも最終的な再生数に数倍の差を生む要因になっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350839/images/bodyimage4】
福岡 SNSマーケティングでよくある失敗3パターンと、キングプロテアがとる解決策
「SNSをやってみたが成果が出なかった」という福岡の経営者からの相談で、繰り返し耳にする失敗パターンがある。以下の3つは、支援の現場で最も頻度が高い課題だ。
失敗パターン1：「投稿は続けているのにフォロワーが増えない」
原因の9割は「コンテンツの設計」ではなく「アカウントの設計」にある。プロフィール文・ハイライト・アイコンがターゲット顧客に刺さる設計になっていないため、動画を見て興味を持った人がフォローに至らないケースが多い。キングプロテアでは、運用開始前の「アカウント設計フェーズ」に必ず1～2週間をかけ、フォロー導線を最初から組み込む。
失敗パターン2：「社員に任せたら3ヶ月で止まった」
SNS投稿は「継続性」が命だ。アルゴリズムは更新頻度も評価基準に含んでおり、投稿が止まるとそれまで積み上げた評価が急速に減衰する。社員兼任では本業の繁忙期に必ず投稿が止まる。プロに外注することで「継続」を仕組み化するのが最もコストパフォーマンスの高い解決策だ。
失敗パターン3：「バズったのに来店・問い合わせに繋がらなかった」
再生数が伸びても売上に繋がらない場合、「動画→プロフィール→LINE登録・予約」の導線が設計されていないことが原因であることが多い。キングプロテアではSNS運用と同時に、公式LINEへの誘導設計・予約導線の最適化もセットで提案し、「バズを売上に変える」プロセスを一気通貫で担う。実際に手結整体院様では、LINEを活用した導線設計により支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を達成している。
福岡の経営者向けSNSアカウント無料診断--2026年6月末まで先着10社限定で受付中
福岡 SNSマーケティング支援の開始を記念して、株式会社キングプロテアは2026年6月末まで、福岡県内の企業・店舗を対象に「SNSアカウント無料診断」を提供する（先着10社限定）。
診断内容は以下の通りだ。
・現状のTikTok・Instagramアカウントの設計・投稿内容の評価
・競合アカウントとの差分分析（業種別・地域別）
・伸びるための改善ポイント3～5点の具体的な提示
・SNS運用代行を依頼した場合の効果シミュレーション（期間・費用・目標KPI）
診断はオンラインで完結し、所要時間は約60分。診断後に運用代行の契約を強制するものではない。「今のアカウントの何が問題なのか」を客観的に把握したい経営者に、まず活用していただきたいと考えている。申し込みは会社サイト（https://kingprotea.jp/contact/）のフォームより受け付けている。
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）
・対象エリア: 福岡県内全域（全国対応可）
・提供プラン: キャストSNS運用プラン（月額88,000円～）／店舗SNS運用プラン（月額177,000円～）／法人SNS運用プラン（月額198,000円～）
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポート・アカウント設計・Meta広告運用・TikTokライブ支援（プランによる）
・最低推奨契約期間: 6ヶ月
・無料診断: 福岡県内企業限定・先着10社・2026年6月末まで（申込: https://kingprotea.jp/contact/）
・URL: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-daiko/
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）／動画制作／Meta広告運用／LINE構築・運用／MEO・SEO対策
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
配信元企業：株式会社キングプロテア
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