カーボンブラック市場は高性能材料、持続可能な製造、産業用途の需要拡大により成長
自動車、プラスチック、コーティング、高度材料産業全体での需要増加が、生産プロセスの革新を加速し、世界的なサプライチェーンを強化しています
カーボンブラックは、メーカーが複数の用途において製品の耐久性、性能、効率向上に注力する中、重要な産業材料となっています。補強剤、顔料、導電性向上材料としての役割は、自動車部品、電気自動車用タイヤ、包装ソリューション、特殊産業製品における変化する要求とともに拡大し続けています。よりクリーンな生産方法や回収材料への関心の高まりも、生産企業の長期的な製造戦略を変化させています。
最終用途産業の拡大が世界的な材料需要を強化
カーボンブラック市場は2025年に約204億2,000万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率8.0％で成長しました。市場は2025年の204億2,000万ドルから2030年には284億9,900万ドルへ、年平均成長率6.9％で拡大すると予測されています。さらに2030年から2035年にかけても成長が見込まれ、市場は年平均成長率6.1％で383億5,870万ドルに達すると予想されています。
過去の成長は、建設およびインフラ活動の増加、コーティングや塗料の利用拡大、電気自動車の普及、高性能ゴムソリューションへの需要増加によって支えられました。一方で、不安定な原油価格や持続可能で低炭素な代替材料への移行は、業界拡大における課題となりました。
プラスチック利用拡大と循環型ソリューションが新たな成長機会を創出
今後の成長は、プラスチック消費量の増加、持続可能な回収カーボンブラックの普及、印刷インク用途の拡大、ワイヤーおよびケーブル生産の増加によって支えられると予想されています。これらの進展により、メーカーは変化する環境要件に対応しながら製品性能の向上を進めています。
潜在的な制約要因としては、厳格な排出規制、より厳しい廃棄物管理規則、貿易摩擦や関税に関連する不確実性があり、生産コストや世界的なサプライチェーンに影響を与える可能性があります。
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高度な生産技術が製造手法を変革
業界で活動する企業は、生産能力、資源効率、持続可能な材料開発の向上に注力しています。主な技術中心の動向には以下が含まれます。
● 大規模生産施設と高度な製造インフラの拡大
● カーボンブラック回収および循環型製造技術の開発
● 持続可能な原料ソリューションと循環型材料システムの利用拡大
● 電気自動車用タイヤ向けに設計された高度な補強グレードの開発
これらの進歩は、性能向上と環境に配慮した生産への移行を支えています。
ファーネスブラックが主導的地位を維持し、特殊用途が成長
種類別では、市場はファーネスブラック、チャンネルブラック、サーマルブラック、アセチレンブラック、ランプブラックに分類されます。ファーネスブラックは、タイヤ、ゴム製品、産業用途で広く使用されていることから、2025年に最大分野となり、市場の76.9％、156億9,980万ドルを占めました。
アセチレンブラック分野は、高純度や導電性が求められる特殊用途での需要増加に支えられ、2025年から2030年にかけて年平均成長率10.7％で最も速い成長を記録すると予測されています。
グレード別では、標準グレードが2025年に市場の80.2％を占め、163億7,020万ドルで首位となりました。特殊グレードは、産業界がより高度な性能特性を持つ材料を必要としていることから、2025年から2030年にかけて年平均成長率8.7％で最も速く成長すると予想されています。
カーボンブラックは、メーカーが複数の用途において製品の耐久性、性能、効率向上に注力する中、重要な産業材料となっています。補強剤、顔料、導電性向上材料としての役割は、自動車部品、電気自動車用タイヤ、包装ソリューション、特殊産業製品における変化する要求とともに拡大し続けています。よりクリーンな生産方法や回収材料への関心の高まりも、生産企業の長期的な製造戦略を変化させています。
最終用途産業の拡大が世界的な材料需要を強化
カーボンブラック市場は2025年に約204億2,000万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率8.0％で成長しました。市場は2025年の204億2,000万ドルから2030年には284億9,900万ドルへ、年平均成長率6.9％で拡大すると予測されています。さらに2030年から2035年にかけても成長が見込まれ、市場は年平均成長率6.1％で383億5,870万ドルに達すると予想されています。
過去の成長は、建設およびインフラ活動の増加、コーティングや塗料の利用拡大、電気自動車の普及、高性能ゴムソリューションへの需要増加によって支えられました。一方で、不安定な原油価格や持続可能で低炭素な代替材料への移行は、業界拡大における課題となりました。
プラスチック利用拡大と循環型ソリューションが新たな成長機会を創出
今後の成長は、プラスチック消費量の増加、持続可能な回収カーボンブラックの普及、印刷インク用途の拡大、ワイヤーおよびケーブル生産の増加によって支えられると予想されています。これらの進展により、メーカーは変化する環境要件に対応しながら製品性能の向上を進めています。
潜在的な制約要因としては、厳格な排出規制、より厳しい廃棄物管理規則、貿易摩擦や関税に関連する不確実性があり、生産コストや世界的なサプライチェーンに影響を与える可能性があります。
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高度な生産技術が製造手法を変革
業界で活動する企業は、生産能力、資源効率、持続可能な材料開発の向上に注力しています。主な技術中心の動向には以下が含まれます。
● 大規模生産施設と高度な製造インフラの拡大
● カーボンブラック回収および循環型製造技術の開発
● 持続可能な原料ソリューションと循環型材料システムの利用拡大
● 電気自動車用タイヤ向けに設計された高度な補強グレードの開発
これらの進歩は、性能向上と環境に配慮した生産への移行を支えています。
ファーネスブラックが主導的地位を維持し、特殊用途が成長
種類別では、市場はファーネスブラック、チャンネルブラック、サーマルブラック、アセチレンブラック、ランプブラックに分類されます。ファーネスブラックは、タイヤ、ゴム製品、産業用途で広く使用されていることから、2025年に最大分野となり、市場の76.9％、156億9,980万ドルを占めました。
アセチレンブラック分野は、高純度や導電性が求められる特殊用途での需要増加に支えられ、2025年から2030年にかけて年平均成長率10.7％で最も速い成長を記録すると予測されています。
グレード別では、標準グレードが2025年に市場の80.2％を占め、163億7,020万ドルで首位となりました。特殊グレードは、産業界がより高度な性能特性を持つ材料を必要としていることから、2025年から2030年にかけて年平均成長率8.7％で最も速く成長すると予想されています。