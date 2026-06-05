ライドシェア求人、前月比54.4％増の88件（2026年5月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営するニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、ライドシェア関連求人案件数の最新調査（2026年5月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は前月比54.4％増、前年同月比15.8％増の88件となりました。
サイト別では、dodaが前月比51.9％増の79件、マイナビ転職は2件、ランスタッドは前月と変わらず2件、エン転職は同66.7％増の5件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351048/images/bodyimage1】
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（参考）調査結果記事
ライドシェア、制限続く「バカな日本」で、投資価値ゼロに？
https://jidounten-lab.com/u_62924
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●盛り上がりにかけるライドシェア
日本版ライドシェア（自家用車活用事業）は2024年4月にスタートしましたが、現在までに運行主体は原則としてタクシー会社に限定されており、Uberなどの海外の大手事業者が直接的には市場に参入できない状況が続いています。
そんな中、ライドシェア関連の求人は盛り上がりにかけ、ニュースでもライドシェア関連のトピックが取り上げられることが減ったこともあり、職業や副業の選択においてライドシェアに注目する人も減っているとみられます。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
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（関連記事）
●自動運転が可能な車種一覧（タイプ別）
https://jidounten-lab.com/u_autonomous-car-type
●自動運転レベルの定義とは？【0･1･2･3･4･5の解説表付き】
https://jidounten-lab.com/autonomous-level
●MaaS（マース）とは？移動手段を一元化、次世代交通の象徴
https://jidounten-lab.com/y_maas-toha-2020
●廃車買取のおすすめ業者は？事故車も売ることは可能？
https://jidounten-lab.com/u_62220
●車レンタカー乗り捨てで「安い会社」のおすすめは？
https://jidounten-lab.com/u_61808
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【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は前月比54.4％増、前年同月比15.8％増の88件となりました。
サイト別では、dodaが前月比51.9％増の79件、マイナビ転職は2件、ランスタッドは前月と変わらず2件、エン転職は同66.7％増の5件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351048/images/bodyimage1】
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（参考）調査結果記事
ライドシェア、制限続く「バカな日本」で、投資価値ゼロに？
https://jidounten-lab.com/u_62924
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●盛り上がりにかけるライドシェア
日本版ライドシェア（自家用車活用事業）は2024年4月にスタートしましたが、現在までに運行主体は原則としてタクシー会社に限定されており、Uberなどの海外の大手事業者が直接的には市場に参入できない状況が続いています。
そんな中、ライドシェア関連の求人は盛り上がりにかけ、ニュースでもライドシェア関連のトピックが取り上げられることが減ったこともあり、職業や副業の選択においてライドシェアに注目する人も減っているとみられます。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
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●自動運転が可能な車種一覧（タイプ別）
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https://jidounten-lab.com/y_maas-toha-2020
●廃車買取のおすすめ業者は？事故車も売ることは可能？
https://jidounten-lab.com/u_62220
●車レンタカー乗り捨てで「安い会社」のおすすめは？
https://jidounten-lab.com/u_61808
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【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
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ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
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