「希土類磁石市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年」出版・販売開始のご案内
セマビズはのIMARC Groupの英文調査報告書「希土類磁石市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年 - Rare Earth Magnet Market Size, Share, Trends and Forecast 2026-2034」の販売を2026年6月4日に開始いたしました。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/imarc-rare-earth-magnet/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351438/images/bodyimage1】
世界の希土類磁石（レアアース磁石）市場は2025年に204億8,000万米ドル規模となり、2026年から2034年に年平均成長率（CAGR）4.80%で成長し、2034年には312億2,000万米ドルに達するとIMARC Groupは予測しています。電気自動車（EV）の普及拡大に伴う世界的な電化の加速、洋上・陸上風力発電の急速な拡大、産業オートメーションおよびロボット工学への需要増が希土類磁石（レアアース磁石）市場の成長促進要因として挙げられています。
磁石の種類別では、2025年時点でNdFeB磁石が85.0%を占め、地域別では中国が55.0%という圧倒的なシェアを占めました。これは、中国が垂直統合された希土類サプライチェーンを有していることを反映しています。
IMARC Group「希土類磁石市場の規模、シェア、動向、予測 : 磁石の種類、用途、地域別、2026-2034年 - Rare Earth Magnet Market Size, Share, Trends and Forecast by Magnet Type, Application, and Region, 2026-2034」は希土類磁石の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
磁石の種類
● NdFeB磁石
● SmCo磁石
主要地域
● 中国
● 日本
● 欧州
● 米国
用途
NdFeB磁石
● 自動車
● 電子機器
● 発電機
● 医療業界
● 風力発電
● その他
SmCo磁石
● 防衛
● 航空宇宙
● 電子機器
● 医療機器
● その他
レポート概要
希土類磁石市場の規模、シェア、動向、予測 : 磁石の種類、用途、地域別、2026-2034年
Rare Earth Magnet Market Size, Share, Trends and Forecast by Magnet Type, Application, and Region, 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/imarc-rare-earth-magnet/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
IMARC Group正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
セマビズはIMARC Groupの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
IMARC Group 出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/imarc-group/imarc-group-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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世界の希土類磁石（レアアース磁石）市場は2025年に204億8,000万米ドル規模となり、2026年から2034年に年平均成長率（CAGR）4.80%で成長し、2034年には312億2,000万米ドルに達するとIMARC Groupは予測しています。電気自動車（EV）の普及拡大に伴う世界的な電化の加速、洋上・陸上風力発電の急速な拡大、産業オートメーションおよびロボット工学への需要増が希土類磁石（レアアース磁石）市場の成長促進要因として挙げられています。
磁石の種類別では、2025年時点でNdFeB磁石が85.0%を占め、地域別では中国が55.0%という圧倒的なシェアを占めました。これは、中国が垂直統合された希土類サプライチェーンを有していることを反映しています。
IMARC Group「希土類磁石市場の規模、シェア、動向、予測 : 磁石の種類、用途、地域別、2026-2034年 - Rare Earth Magnet Market Size, Share, Trends and Forecast by Magnet Type, Application, and Region, 2026-2034」は希土類磁石の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
磁石の種類
● NdFeB磁石
● SmCo磁石
主要地域
● 中国
● 日本
● 欧州
● 米国
用途
NdFeB磁石
● 自動車
● 電子機器
● 発電機
● 医療業界
● 風力発電
● その他
SmCo磁石
● 防衛
● 航空宇宙
● 電子機器
● 医療機器
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希土類磁石市場の規模、シェア、動向、予測 : 磁石の種類、用途、地域別、2026-2034年
Rare Earth Magnet Market Size, Share, Trends and Forecast by Magnet Type, Application, and Region, 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年06月
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