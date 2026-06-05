持続可能な農業と責任あるサプライチェーンを支援！インターテック、レインフォレスト・アライアンス認証サービスを開始
インターテックサーティフィケーション株式会社は、国際的な認証プログラムであるレインフォレスト・アライアンス認証について、認証機関としての認定を取得し、農場およびサプライチェーン組織向けの認証審査サービスを6月より開始しました。レインフォレスト・アライアンス認証は、農家の生計、人権、環境に配慮した農業慣行、気候レジリエンスを支援する認証プログラムとして位置づけられています。
これにより、インターテックは、持続可能な農業生産に取り組む農場、ならびに認証原料・認証製品を取り扱う製造業、商社、小売、食品・飲料関連企業等に対し、認証取得に向けた審査サービスを提供します。レインフォレスト・アライアンス認証は、認定された認証機関によって審査が実施される仕組みであり、認証機関は対象国・対象範囲に応じて認定されます。
＜レインフォレスト・アライアンス認証とは＞
レインフォレスト・アライアンス認証は、持続可能な農業と責任あるサプライチェーンを推進するための国際的な認証プログラムです。認証プログラムは、農場における持続可能な農業実践を支える農場要件と、認証原料・認証製品の取引・加工・流通を支えるサプライチェーン要件を中心に構成されています。
農場向けの要件では、農業の社会的・環境的・経済的な影響を高めること、生産者の暮らしを支援すること、農場と周辺景観を保護することが重視されています。現行の農場要件では、農場レベルでの実効性を重視し、内部確認やデータ収集を重要な事項に焦点化する考え方が示されています。
また、レインフォレスト・アライアンスの認証プログラムには、持続可能な農業認証に加え、再生農業認証も位置づけられており、再生農業認証では土壌の健全性、生物多様性、気候レジリエンス、水管理、生計などの観点が重視されています。
＜認証機関としてのサービス開始の意義＞
今回の認定取得により、インターテックは、レインフォレスト・アライアンス認証の取得を目指す企業・農場に対し、第三者認証機関として審査サービスを提供できる体制を整えました。レインフォレスト・アライアンス認証は、農場やサプライチェーンにおけるサステナビリティの取組みを、国際的に認知された枠組みのもとで客観的に示す手段として活用されています。
食品・飲料、商社、小売、外食、原料調達に関わる企業にとって、持続可能な調達や人権・環境配慮への対応は、ブランド価値、取引先からの要請、ESG対応、サプライチェーン管理の観点からますます重要になっています。レインフォレスト・アライアンス認証プログラムは、環境保護、農業慣行、労働・人権、トレーサビリティ、供給網管理などを含む総合的な枠組みとして活用されています。
＜インターテックが提供する主な認証審査サービス＞
インターテックは、レインフォレスト・アライアンス認証に関して、以下のサービスを提供します。
● 農場向け認証審査
● サプライチェーン組織向け認証審査
● 認証範囲、対象拠点、対象活動の確認
● 審査計画の策定および審査実施
● 文書レビュー、現地または遠隔での確認
● 指摘事項に対する是正対応の確認
● 継続審査・更新審査への対応
レインフォレスト・アライアンス認証では、農場側では地理情報、農場データ、対象作物、管理体制、自己査定、指標データ、内部確認、環境・社会面の取組みなどが確認対象となります。地理情報については、認証保有者による記録と、認証機関による監査時の検証が重要とされています。
これにより、インターテックは、持続可能な農業生産に取り組む農場、ならびに認証原料・認証製品を取り扱う製造業、商社、小売、食品・飲料関連企業等に対し、認証取得に向けた審査サービスを提供します。レインフォレスト・アライアンス認証は、認定された認証機関によって審査が実施される仕組みであり、認証機関は対象国・対象範囲に応じて認定されます。
＜レインフォレスト・アライアンス認証とは＞
レインフォレスト・アライアンス認証は、持続可能な農業と責任あるサプライチェーンを推進するための国際的な認証プログラムです。認証プログラムは、農場における持続可能な農業実践を支える農場要件と、認証原料・認証製品の取引・加工・流通を支えるサプライチェーン要件を中心に構成されています。
農場向けの要件では、農業の社会的・環境的・経済的な影響を高めること、生産者の暮らしを支援すること、農場と周辺景観を保護することが重視されています。現行の農場要件では、農場レベルでの実効性を重視し、内部確認やデータ収集を重要な事項に焦点化する考え方が示されています。
また、レインフォレスト・アライアンスの認証プログラムには、持続可能な農業認証に加え、再生農業認証も位置づけられており、再生農業認証では土壌の健全性、生物多様性、気候レジリエンス、水管理、生計などの観点が重視されています。
＜認証機関としてのサービス開始の意義＞
今回の認定取得により、インターテックは、レインフォレスト・アライアンス認証の取得を目指す企業・農場に対し、第三者認証機関として審査サービスを提供できる体制を整えました。レインフォレスト・アライアンス認証は、農場やサプライチェーンにおけるサステナビリティの取組みを、国際的に認知された枠組みのもとで客観的に示す手段として活用されています。
食品・飲料、商社、小売、外食、原料調達に関わる企業にとって、持続可能な調達や人権・環境配慮への対応は、ブランド価値、取引先からの要請、ESG対応、サプライチェーン管理の観点からますます重要になっています。レインフォレスト・アライアンス認証プログラムは、環境保護、農業慣行、労働・人権、トレーサビリティ、供給網管理などを含む総合的な枠組みとして活用されています。
＜インターテックが提供する主な認証審査サービス＞
インターテックは、レインフォレスト・アライアンス認証に関して、以下のサービスを提供します。
● 農場向け認証審査
● サプライチェーン組織向け認証審査
● 認証範囲、対象拠点、対象活動の確認
● 審査計画の策定および審査実施
● 文書レビュー、現地または遠隔での確認
● 指摘事項に対する是正対応の確認
● 継続審査・更新審査への対応
レインフォレスト・アライアンス認証では、農場側では地理情報、農場データ、対象作物、管理体制、自己査定、指標データ、内部確認、環境・社会面の取組みなどが確認対象となります。地理情報については、認証保有者による記録と、認証機関による監査時の検証が重要とされています。