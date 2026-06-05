乱れたバイオリズムを深呼吸で調律する。大人のための自律神経ケアに特化した空間スプレーを新発売。脳の過緊張、梅雨の気圧ゆらぎ、冷房の寒暖差に。【セラストア】
インナービューティーおよび高機能スキンケアを展開する株式会社セラ（東京都港区）は、現代特有のストレスや季節の変わり目による心身のゆらぎに着目した、自律神経ケア特化型アロマスプレーを公式オンラインストアにて2026年6月5日より販売開始いたします。
本製品は、「休みたいのに頭が冴えてしまう」「だるいのに眠れない」といった大人世代の深刻な悩みに寄り添い、植物の作用と天然ビタミンEを掛け合わせることで、乱れた自律神経のスイッチ（交感神経・副交感神経）をニュートラルへと導く空間スプレーです。
近年、激しい気圧の変動や冷房による室内外の寒暖差からくる「自律神経の乱れ（気象病）」に悩む大人が急増しています。さらに、日常的なスマートフォンやPCの酷使により、脳が常にアクセルを踏み続けた「過緊張」状態に陥り、リラックスモード（副交感神経）へスムーズに切り替わらないケースが少なくありません。
自律神経を司る脳の視床下部へ、五感の中で唯一ダイレクトかつ一瞬（約0.2秒）でアプローチできるのが「嗅覚」です。セラでは、ただ周囲を香らせる芳香剤ではなく、肌にもまとわせることで、強張った心身をほどく「呼吸セルフケア」として本製品を開発いたしました。
自律神経ケアスプレーは、ベルガモットFCF・ペパーミント・ラベンダーをバランスよくブレンドした、自律神経ケアをテーマにしたアロマスプレーです。
天然ビタミンEを配合しているため、お肌にもやさしく、安心してお使いいただけます。
爽やかさの中にやさしい落ち着きを感じる香りが、忙しい毎日に心地よいリセットタイムを届けます。
〇商品の特長
１．分子レベルで心身の調律
・ベルガモットFCF（フロクマリンフリー）【気の巡りを整え、心を浮上させる】
柑橘の爽やかさとフローラルな気品を併せ持ち、ストレスや不安でこわばった心を優しく解きほぐします。
・ペパーミント【熱を冷まし、脳をクリアにする】
モヤモヤした空気や、体内にこもる熱をスーッとクールダウン。冷房病による頭重感や、スマホの見すぎによる脳の疲労（過緊張）をリセットし、シャキッと明晰さを取り戻します。
・ラベンダー【高ぶった神経を鎮め、深い休息へ誘う】
主要成分である linalool（リナロール）などが、交感神経の興奮を抑え、副交感神経を優しく優位にします。梅雨の気圧の変化でイライラ・ソワソワしがちな心身を、深い眠りや休息のモードへと導きます。
２．天然ビタミンE（αトコフェロール）の豊かさを凝縮
エイジングケアでも愛されるビタミンEを贅沢に配合しました。
ダメージや乾燥が気になる肌をやさしく守り、使うたび、しっとりとした安心感をプラスします。
酸化に強いビタミンEが、使うたびに質の高い潤いと安心を届けます。
３．持ち歩ける、自分だけのお守り
手のひらサイズのボトル。 ポーチに忍ばせて、仕事中や外出先で。
シュッと一吹きで、あなたを囲む空気が澄み渡り、バランスのよい気持ちを取り戻せます。
〇24時間を調律するセルフケア・ルーティン
08:00 AM / 朝の始動
目覚めの空間に。眠っていた細胞を起こし前向きに。
14:00 PM / 集中リセット
冷房だるさやPC作業の合間に、頭と空気をリフレッシュ。
19:00 PM / 夜の境界線
帰宅後、仕事モードを遮断。空間に広げて休息へ。
23:00 PM / 入眠儀式
眠る準備の時間に。スマホを置いて深い眠りへ。
〇商品概要
商品名；CERA 自律神経ケアスプレー ”Reset Balance” with VitaminE
内容量：15ml
価格：1,375円
成分：水、エタノール、スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、オレイン酸POE（20）ソルビタン、αトコフェロール（ビタミンE）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=192076585
■会社概要
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351249/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351249/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社セラ
本製品は、「休みたいのに頭が冴えてしまう」「だるいのに眠れない」といった大人世代の深刻な悩みに寄り添い、植物の作用と天然ビタミンEを掛け合わせることで、乱れた自律神経のスイッチ（交感神経・副交感神経）をニュートラルへと導く空間スプレーです。
近年、激しい気圧の変動や冷房による室内外の寒暖差からくる「自律神経の乱れ（気象病）」に悩む大人が急増しています。さらに、日常的なスマートフォンやPCの酷使により、脳が常にアクセルを踏み続けた「過緊張」状態に陥り、リラックスモード（副交感神経）へスムーズに切り替わらないケースが少なくありません。
自律神経を司る脳の視床下部へ、五感の中で唯一ダイレクトかつ一瞬（約0.2秒）でアプローチできるのが「嗅覚」です。セラでは、ただ周囲を香らせる芳香剤ではなく、肌にもまとわせることで、強張った心身をほどく「呼吸セルフケア」として本製品を開発いたしました。
天然ビタミンEを配合しているため、お肌にもやさしく、安心してお使いいただけます。
爽やかさの中にやさしい落ち着きを感じる香りが、忙しい毎日に心地よいリセットタイムを届けます。
〇商品の特長
１．分子レベルで心身の調律
・ベルガモットFCF（フロクマリンフリー）【気の巡りを整え、心を浮上させる】
柑橘の爽やかさとフローラルな気品を併せ持ち、ストレスや不安でこわばった心を優しく解きほぐします。
・ペパーミント【熱を冷まし、脳をクリアにする】
モヤモヤした空気や、体内にこもる熱をスーッとクールダウン。冷房病による頭重感や、スマホの見すぎによる脳の疲労（過緊張）をリセットし、シャキッと明晰さを取り戻します。
・ラベンダー【高ぶった神経を鎮め、深い休息へ誘う】
主要成分である linalool（リナロール）などが、交感神経の興奮を抑え、副交感神経を優しく優位にします。梅雨の気圧の変化でイライラ・ソワソワしがちな心身を、深い眠りや休息のモードへと導きます。
２．天然ビタミンE（αトコフェロール）の豊かさを凝縮
エイジングケアでも愛されるビタミンEを贅沢に配合しました。
ダメージや乾燥が気になる肌をやさしく守り、使うたび、しっとりとした安心感をプラスします。
酸化に強いビタミンEが、使うたびに質の高い潤いと安心を届けます。
３．持ち歩ける、自分だけのお守り
手のひらサイズのボトル。 ポーチに忍ばせて、仕事中や外出先で。
シュッと一吹きで、あなたを囲む空気が澄み渡り、バランスのよい気持ちを取り戻せます。
〇24時間を調律するセルフケア・ルーティン
08:00 AM / 朝の始動
目覚めの空間に。眠っていた細胞を起こし前向きに。
14:00 PM / 集中リセット
冷房だるさやPC作業の合間に、頭と空気をリフレッシュ。
19:00 PM / 夜の境界線
帰宅後、仕事モードを遮断。空間に広げて休息へ。
23:00 PM / 入眠儀式
眠る準備の時間に。スマホを置いて深い眠りへ。
〇商品概要
商品名；CERA 自律神経ケアスプレー ”Reset Balance” with VitaminE
内容量：15ml
価格：1,375円
成分：水、エタノール、スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、オレイン酸POE（20）ソルビタン、αトコフェロール（ビタミンE）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=192076585
■会社概要
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351249/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351249/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社セラ
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