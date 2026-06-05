楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜（クリエイターズスコア）『らしさ』『流星群』『高嶺の花子さん』『夢をかなえてドラえもん』『familie』が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『らしさ 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Official髭男dism（LCS1933）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1933
＜楽譜概要＞
「らしさ 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
アニメ映画「ひゃくえむ。」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage1】
『流星群 ハ長調のやさしいピアノソロ／鬼束ちひろ（LCS1934）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1934
＜楽譜概要＞
「流星群 ハ長調のやさしいピアノソロ／鬼束ちひろ」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
ドラマ「トリック2」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage2】
『高嶺の花子さん ハ長調のやさしいピアノソロ／back number（LCS1935）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1935
＜楽譜概要＞
「高嶺の花子さん ハ長調のやさしいピアノソロ／back number」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
ストリーミング5億回再生の人気曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage3】
『夢をかなえてドラえもん 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／mao（LCS1936）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1936
＜楽譜概要＞
「夢をかなえてドラえもん 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／mao」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
アニメ「ドラえもん」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage4】
『familie 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Mrs. GREEN APPLE（LCS1937）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1937
＜楽譜概要＞
「familie 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
Hondaの新型「FREED」CMソング。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『らしさ 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Official髭男dism（LCS1933）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1933
＜楽譜概要＞
「らしさ 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
アニメ映画「ひゃくえむ。」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage1】
『流星群 ハ長調のやさしいピアノソロ／鬼束ちひろ（LCS1934）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1934
＜楽譜概要＞
「流星群 ハ長調のやさしいピアノソロ／鬼束ちひろ」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
ドラマ「トリック2」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage2】
『高嶺の花子さん ハ長調のやさしいピアノソロ／back number（LCS1935）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1935
＜楽譜概要＞
「高嶺の花子さん ハ長調のやさしいピアノソロ／back number」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
ストリーミング5億回再生の人気曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage3】
『夢をかなえてドラえもん 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／mao（LCS1936）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1936
＜楽譜概要＞
「夢をかなえてドラえもん 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／mao」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
アニメ「ドラえもん」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage4】
『familie 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Mrs. GREEN APPLE（LCS1937）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1937
＜楽譜概要＞
「familie 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
Hondaの新型「FREED」CMソング。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351440/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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