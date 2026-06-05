楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜（クリエイターズ スコア）『エウリュノメ―』『火の玉ジャイヴ』『BERSERK -Forces-』『ハルカ』『星座になれたら』が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『エウリュノメ― ピアノソロ／サカナクション（LCS1928）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1928
＜楽譜概要＞
「エウリュノメ― ピアノソロ／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
(キー)E(フラット)m (難易度)中級
(投稿者コメント)
コンセプトアルバム『アダプト』収録曲。
トヨタ自動車「YARIS DIRECTORSCUT」素材楽曲。
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage1】
『火の玉ジャイヴ ピアノソロ／東京スカパラダイスオーケストラ（LCS1929）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1929
＜楽譜概要＞
「火の玉ジャイヴ ピアノソロ／東京スカパラダイスオーケストラ」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
(キー)C (難易度)中級
(投稿者コメント)
17枚目のシングル曲。
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage2】
『BERSERK -Forces- ピアノソロ／平沢進（LCS1930）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1930
＜楽譜概要＞
「BERSERK -Forces- ピアノソロ／平沢進」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
(キー)G#m (難易度)中級
(投稿者コメント)
5枚目のシングル曲。
テレビアニメ『剣風伝奇ベルセルク』の劇中歌。
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage3】
『ハルカ 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／YOASOBI（LCS1938）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1938
＜楽譜概要＞
「ハルカ 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／YOASOBI」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
「アートアクアリウム展2021～博多・金魚の祭り～」イメージソング。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage4】
『混声合唱ピース「星座になれたら」 ／結束バンド（LCS1939）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1939
＜楽譜概要＞
「混声合唱ピース「星座になれたら」 ／結束バンド」のピース楽譜です。
[合唱＆ピアノを収録]
投稿者：藤宮 奏 編曲：藤宮 奏
混声四部合唱＋ピアノ
(キー)C (難易度)中上級
(投稿者コメント)
テレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』劇中歌
本書は2022年放送のテレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』の劇中歌である《星座になれたら》を、私の所属する合唱団でもあるおうたタイムきららからの委嘱により2024年に編曲したものです。
おかげさまで団内外からのご好評をいただき、より多くの人に歌っていただきたいと思い、一部改訂の上でこの楽譜の形となりました。お世話になった皆さまに感謝申し上げます。
劇中において、この楽曲は「結束バンド」によって文化祭でのバンドステージの一曲として演奏されました。曲中、主人公でリードギターの後藤ひとりが、ギターの弦が切れチューニングも合わなくなるというトラブルに見舞われます。そこでギターボーカルの喜多郁代らのとっさの機転によりアドリブで時間を稼ぎ、ひとりもまたボトルネック奏法で見事なアドリブギターソロを披露して切り抜けるという、非常に印象的なシーンで演奏されました。
本編曲においても楽譜にとらわれすぎず、もしトラブルが起きたとしてもそれすらエンタメにしてしまうような、素敵な演奏がなされることを望んでいます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】990円(税別) 【判型・ページ数】A4・22ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『エウリュノメ― ピアノソロ／サカナクション（LCS1928）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1928
＜楽譜概要＞
「エウリュノメ― ピアノソロ／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
(キー)E(フラット)m (難易度)中級
(投稿者コメント)
コンセプトアルバム『アダプト』収録曲。
トヨタ自動車「YARIS DIRECTORSCUT」素材楽曲。
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage1】
『火の玉ジャイヴ ピアノソロ／東京スカパラダイスオーケストラ（LCS1929）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1929
＜楽譜概要＞
「火の玉ジャイヴ ピアノソロ／東京スカパラダイスオーケストラ」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
(キー)C (難易度)中級
(投稿者コメント)
17枚目のシングル曲。
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage2】
『BERSERK -Forces- ピアノソロ／平沢進（LCS1930）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1930
＜楽譜概要＞
「BERSERK -Forces- ピアノソロ／平沢進」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
(キー)G#m (難易度)中級
(投稿者コメント)
5枚目のシングル曲。
テレビアニメ『剣風伝奇ベルセルク』の劇中歌。
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage3】
『ハルカ 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／YOASOBI（LCS1938）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1938
＜楽譜概要＞
「ハルカ 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／YOASOBI」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
「アートアクアリウム展2021～博多・金魚の祭り～」イメージソング。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage4】
『混声合唱ピース「星座になれたら」 ／結束バンド（LCS1939）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1939
＜楽譜概要＞
「混声合唱ピース「星座になれたら」 ／結束バンド」のピース楽譜です。
[合唱＆ピアノを収録]
投稿者：藤宮 奏 編曲：藤宮 奏
混声四部合唱＋ピアノ
(キー)C (難易度)中上級
(投稿者コメント)
テレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』劇中歌
本書は2022年放送のテレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』の劇中歌である《星座になれたら》を、私の所属する合唱団でもあるおうたタイムきららからの委嘱により2024年に編曲したものです。
おかげさまで団内外からのご好評をいただき、より多くの人に歌っていただきたいと思い、一部改訂の上でこの楽譜の形となりました。お世話になった皆さまに感謝申し上げます。
劇中において、この楽曲は「結束バンド」によって文化祭でのバンドステージの一曲として演奏されました。曲中、主人公でリードギターの後藤ひとりが、ギターの弦が切れチューニングも合わなくなるというトラブルに見舞われます。そこでギターボーカルの喜多郁代らのとっさの機転によりアドリブで時間を稼ぎ、ひとりもまたボトルネック奏法で見事なアドリブギターソロを披露して切り抜けるという、非常に印象的なシーンで演奏されました。
本編曲においても楽譜にとらわれすぎず、もしトラブルが起きたとしてもそれすらエンタメにしてしまうような、素敵な演奏がなされることを望んでいます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】990円(税別) 【判型・ページ数】A4・22ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351439/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
プレスリリース詳細へ