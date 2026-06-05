楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『きらきら星』『小さな羊飼い』『バーミューダトライアングルの謎』『グアドループの青い海』が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『マザーグースの詩より「きらきら星」 電子オルガン（エレクトーン）とリズム譜／童謡・唱歌・民謡など（LCS1917）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1917
＜楽譜概要＞
「マザーグースの詩より「きらきら星」 電子オルガン（エレクトーン）とリズム譜／童謡・唱歌・民謡など」のピース楽譜です。
[鍵盤楽器（ピアノを除く）を収録]
投稿者：川又京子 編曲：川又京子
電子オルガン（エレクトーン）とリズム譜
キー：C 難易度：中級
<投稿者コメント>
リズムは、電子オルガン(エレクトーン)についているリズムでもよいです。
音色も、楽譜に書いているものだけでなく、ご自分でも好きな音色を探してみて下さい。
この作品に関心を寄せて頂き、ありがとうございます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】900円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351437/images/bodyimage1】
『マザーグースの詩より「小さな羊飼い」ピアノ、ウッドベース、ドラム／川又京子（LCS1918）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1918
＜楽譜概要＞
「マザーグースの詩より「小さな羊飼い」ピアノ、ウッドベース、ドラム／川又京子」のピース楽譜です。
[オーケストラおよびアンサンブル譜を収録]
投稿者：川又京子 作・編曲：川又京子
ピアノ、ウッドベース、ドラム
キー：F 難易度：中級
投稿者によるオリジナル楽曲
<投稿者コメント>
Bo-Peepは「いないいないばぁ」を意味する言葉であり、マザーグースに出てくる羊を見失ってしまう羊飼いの少女のことでもあります。
この作品に関心を寄せて頂き、ありがとうございます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】1100円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351437/images/bodyimage2】
『ボサノバ作品集2「バーミューダトライアングルの謎」電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜／川又京子（LCS1931）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1931
＜楽譜概要＞
「ボサノバ作品集2「バーミューダトライアングルの謎」電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜／川又京子」のピース楽譜です。
[鍵盤楽器（ピアノを除く）を収録]
投稿者：川又京子 作・編曲：川又京子
電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜
キー：Cm 難易度：中級
投稿者によるオリジナル楽曲
<投稿者コメント>
謎めいた海域をテーマに作曲しました。
この作品に関心を寄せて頂き、ありがとうございます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】800円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351437/images/bodyimage3】
『ボサノバ作品集2「グアドループの青い海」電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜／川又京子（LCS1932）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1932
＜楽譜概要＞
「ボサノバ作品集2「グアドループの青い海」電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜／川又京子」のピース楽譜です。
[鍵盤楽器（ピアノを除く）を収録]
投稿者：川又京子 作・編曲：川又京子
電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜
キー：C 難易度：中級
投稿者によるオリジナル楽曲
<投稿者コメント>
カリブ海フランス領の島の海の美しさを表現しました。
この作品に関心を寄せて頂き、ありがとうございます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】800円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351437/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『マザーグースの詩より「きらきら星」 電子オルガン（エレクトーン）とリズム譜／童謡・唱歌・民謡など（LCS1917）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1917
＜楽譜概要＞
「マザーグースの詩より「きらきら星」 電子オルガン（エレクトーン）とリズム譜／童謡・唱歌・民謡など」のピース楽譜です。
[鍵盤楽器（ピアノを除く）を収録]
投稿者：川又京子 編曲：川又京子
電子オルガン（エレクトーン）とリズム譜
キー：C 難易度：中級
<投稿者コメント>
リズムは、電子オルガン(エレクトーン)についているリズムでもよいです。
音色も、楽譜に書いているものだけでなく、ご自分でも好きな音色を探してみて下さい。
この作品に関心を寄せて頂き、ありがとうございます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】900円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351437/images/bodyimage1】
『マザーグースの詩より「小さな羊飼い」ピアノ、ウッドベース、ドラム／川又京子（LCS1918）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1918
＜楽譜概要＞
「マザーグースの詩より「小さな羊飼い」ピアノ、ウッドベース、ドラム／川又京子」のピース楽譜です。
[オーケストラおよびアンサンブル譜を収録]
投稿者：川又京子 作・編曲：川又京子
ピアノ、ウッドベース、ドラム
キー：F 難易度：中級
投稿者によるオリジナル楽曲
<投稿者コメント>
Bo-Peepは「いないいないばぁ」を意味する言葉であり、マザーグースに出てくる羊を見失ってしまう羊飼いの少女のことでもあります。
この作品に関心を寄せて頂き、ありがとうございます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】1100円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351437/images/bodyimage2】
『ボサノバ作品集2「バーミューダトライアングルの謎」電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜／川又京子（LCS1931）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1931
＜楽譜概要＞
「ボサノバ作品集2「バーミューダトライアングルの謎」電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜／川又京子」のピース楽譜です。
[鍵盤楽器（ピアノを除く）を収録]
投稿者：川又京子 作・編曲：川又京子
電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜
キー：Cm 難易度：中級
投稿者によるオリジナル楽曲
<投稿者コメント>
謎めいた海域をテーマに作曲しました。
この作品に関心を寄せて頂き、ありがとうございます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】800円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351437/images/bodyimage3】
『ボサノバ作品集2「グアドループの青い海」電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜／川又京子（LCS1932）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1932
＜楽譜概要＞
「ボサノバ作品集2「グアドループの青い海」電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜／川又京子」のピース楽譜です。
[鍵盤楽器（ピアノを除く）を収録]
投稿者：川又京子 作・編曲：川又京子
電子オルガン(エレクトーン)とリズム譜
キー：C 難易度：中級
投稿者によるオリジナル楽曲
<投稿者コメント>
カリブ海フランス領の島の海の美しさを表現しました。
この作品に関心を寄せて頂き、ありがとうございます。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】800円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351437/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
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