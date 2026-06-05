楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」』（独奏フルート/独奏オーボエ/独奏ソプラノサクソフォン/独奏クラリネットとピアノ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『独奏フルートとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)（LCS1924）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1924
＜楽譜概要＞
「独奏フルートとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)」のピース楽譜です。
[管楽器&ピアノ伴奏譜を収録]
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏フルートとピアノ伴奏
(キー)Am (難易度)上級
(投稿者コメント)
イタリア、バロック音楽後期の作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディが作曲した
ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 RV356第1楽章（「調和の霊感」より）を、
独奏フルートとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じAm。
上級者レベル向けとなっております。
吹奏楽器ではブレスの位置についての工夫が必要です。
原曲はAllegroの速さで書かれていますが、皆様の吹きやすいテンポで吹かれることをお勧めします。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】2000円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351434/images/bodyimage1】
『独奏オーボエとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)（LCS1925）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1925
＜楽譜概要＞
「独奏オーボエとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)」のピース楽譜です。
[管楽器&ピアノ伴奏譜を収録]
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏オーボエとピアノ伴奏
(キー)Am (難易度)上級
(投稿者コメント)
イタリア、バロック音楽後期の作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディが作曲した
ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 RV356第1楽章（「調和の霊感」より）を、
独奏オーボエとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じAm。
上級者レベル向けとなっております。
吹奏楽器ではブレスの位置についての工夫が必要です。
原曲はAllegroの速さで書かれていますが、皆様の吹きやすいテンポで吹かれることをお勧めします。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】2000円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351434/images/bodyimage2】
『独奏ソプラノサクソフォンとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)（LCS1926）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1926
＜楽譜概要＞
「独奏ソプラノサクソフォンとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)」のピース楽譜です。
[管楽器&ピアノ伴奏譜を収録]
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏ソプラノサクソフォンとピアノ伴奏
(キー)Am (難易度)上級
(投稿者コメント)
イタリア、バロック音楽後期の作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディが作曲した
ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 RV356第1楽章（「調和の霊感」より）を、
独奏ソプラノサクソフォンとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じAm。
上級者レベル向けとなっております。
吹奏楽器ではブレスの位置についての工夫が必要です。
原曲はAllegroの速さで書かれていますが、皆様の吹きやすいテンポで吹かれることをお勧めします。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】2000円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351434/images/bodyimage3】
『独奏クラリネットとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)（LCS1927）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1927
＜楽譜概要＞
「独奏クラリネットとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)」のピース楽譜です。
[管楽器&ピアノ伴奏譜を収録]
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏クラリネットとピアノ伴奏
(キー)Am (難易度)上級
(投稿者コメント)
イタリア、バロック音楽後期の作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディが作曲した
ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 RV356第1楽章（「調和の霊感」より）を、
独奏クラリネットとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じAm。
上級者レベル向けとなっております。
吹奏楽器ではブレスの位置についての工夫が必要です。
原曲はAllegroの速さで書かれていますが、皆様の吹きやすいテンポで吹かれることをお勧めします。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】2000円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351434/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『独奏フルートとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)（LCS1924）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
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＜楽譜概要＞
「独奏フルートとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)」のピース楽譜です。
[管楽器&ピアノ伴奏譜を収録]
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏フルートとピアノ伴奏
(キー)Am (難易度)上級
(投稿者コメント)
イタリア、バロック音楽後期の作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディが作曲した
ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 RV356第1楽章（「調和の霊感」より）を、
独奏フルートとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じAm。
上級者レベル向けとなっております。
吹奏楽器ではブレスの位置についての工夫が必要です。
原曲はAllegroの速さで書かれていますが、皆様の吹きやすいテンポで吹かれることをお勧めします。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】2000円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351434/images/bodyimage1】
『独奏オーボエとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)（LCS1925）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
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＜楽譜概要＞
「独奏オーボエとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)」のピース楽譜です。
[管楽器&ピアノ伴奏譜を収録]
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏オーボエとピアノ伴奏
(キー)Am (難易度)上級
(投稿者コメント)
イタリア、バロック音楽後期の作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディが作曲した
ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 RV356第1楽章（「調和の霊感」より）を、
独奏オーボエとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じAm。
上級者レベル向けとなっております。
吹奏楽器ではブレスの位置についての工夫が必要です。
原曲はAllegroの速さで書かれていますが、皆様の吹きやすいテンポで吹かれることをお勧めします。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】2000円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351434/images/bodyimage2】
『独奏ソプラノサクソフォンとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)（LCS1926）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1926
＜楽譜概要＞
「独奏ソプラノサクソフォンとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)」のピース楽譜です。
[管楽器&ピアノ伴奏譜を収録]
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏ソプラノサクソフォンとピアノ伴奏
(キー)Am (難易度)上級
(投稿者コメント)
イタリア、バロック音楽後期の作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディが作曲した
ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 RV356第1楽章（「調和の霊感」より）を、
独奏ソプラノサクソフォンとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じAm。
上級者レベル向けとなっております。
吹奏楽器ではブレスの位置についての工夫が必要です。
原曲はAllegroの速さで書かれていますが、皆様の吹きやすいテンポで吹かれることをお勧めします。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】2000円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351434/images/bodyimage3】
『独奏クラリネットとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)（LCS1927）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1927
＜楽譜概要＞
「独奏クラリネットとピアノのためのヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」より／ヴィヴァルディ(Vivaldi)」のピース楽譜です。
[管楽器&ピアノ伴奏譜を収録]
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏クラリネットとピアノ伴奏
(キー)Am (難易度)上級
(投稿者コメント)
イタリア、バロック音楽後期の作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディが作曲した
ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 RV356第1楽章（「調和の霊感」より）を、
独奏クラリネットとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じAm。
上級者レベル向けとなっております。
吹奏楽器ではブレスの位置についての工夫が必要です。
原曲はAllegroの速さで書かれていますが、皆様の吹きやすいテンポで吹かれることをお勧めします。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】2000円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351434/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
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