楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」』（独奏フルート/独奏オーボエ/独奏ソプラノサクソフォン/独奏クラリネットとピアノ）が発売

楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.3-6 第1楽章「調和の霊感」』（独奏フルート/独奏オーボエ/独奏ソプラノサクソフォン/独奏クラリネットとピアノ）が発売