楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『One more time,One more chance』『赤いスイートピー』『猫』『爆裂愛してる』『夏の影』（ハ長調のやさしいピアノソロ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『One more time,One more chance 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／山崎まさよし（LCS1919）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1919
＜楽譜概要＞
「One more time,One more chance 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／山崎まさよし」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
アニメ映画「秒速５センチメートル」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage1】
『赤いスイートピー ハ長調のやさしいピアノソロ／松田聖子（LCS1920）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1920
＜楽譜概要＞
「赤いスイートピー ハ長調のやさしいピアノソロ／松田聖子」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
呉田軽穂＝松任谷由実(ユーミン)の提供曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage2】
『猫 ハ長調のやさしいピアノソロ／DISH//（LCS1921）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1921
＜楽譜概要＞
「猫 ハ長調のやさしいピアノソロ／DISH//」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
第62回日本レコード大賞「優秀作品賞」受賞曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage3】
『爆裂愛してる 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／M!LK（LCS1922）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1922
＜楽譜概要＞
「爆裂愛してる 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／M!LK」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
「好きすぎて滅!」との両A面シングル。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage4】
『夏の影 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Mrs. GREEN APPLE（LCS1923）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1923
＜楽譜概要＞
「夏の影 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
KIRIN「午後の紅茶」CMソング。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『One more time,One more chance 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／山崎まさよし（LCS1919）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1919
＜楽譜概要＞
「One more time,One more chance 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／山崎まさよし」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
アニメ映画「秒速５センチメートル」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage1】
『赤いスイートピー ハ長調のやさしいピアノソロ／松田聖子（LCS1920）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1920
＜楽譜概要＞
「赤いスイートピー ハ長調のやさしいピアノソロ／松田聖子」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
呉田軽穂＝松任谷由実(ユーミン)の提供曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage2】
『猫 ハ長調のやさしいピアノソロ／DISH//（LCS1921）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1921
＜楽譜概要＞
「猫 ハ長調のやさしいピアノソロ／DISH//」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
第62回日本レコード大賞「優秀作品賞」受賞曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage3】
『爆裂愛してる 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／M!LK（LCS1922）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1922
＜楽譜概要＞
「爆裂愛してる 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／M!LK」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
「好きすぎて滅!」との両A面シングル。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage4】
『夏の影 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Mrs. GREEN APPLE（LCS1923）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1923
＜楽譜概要＞
「夏の影 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
KIRIN「午後の紅茶」CMソング。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351433/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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