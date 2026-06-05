日本の高齢者医療市場規模は2034年までに1,418億8,510万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.46％で推移すると見込まれる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351453/images/bodyimage1】
日本の高齢者医療市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の高齢者医療市場：製品タイプ別、サービスタイプ別、疾患適応別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の高齢者医療市場は2025年に807億7160万米ドルに達し、2034年には1418億8510万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.46%です。2024年10月1日現在、日本には65歳以上の人口が3624万3000人おり、これは国民の29.3%を占め、世界でも有数の高齢者人口比率となっています。そのため、高齢者向け総合医療ソリューションに対する需要がかつてないほど急速に高まっています。市場を牽引しているのは関東地方で、東京とその周辺県を中心に、高齢者専門施設、研究機関、医療インフラ投資が最も集中しています。サービスの種類別では在宅医療サービスが最大のセグメントとなっており、これは高齢者が施設ではなく慣れ親しんだ自宅で介護を受けられるという「住み慣れた場所で老後を過ごす」という日本の文化に深く根付いた嗜好を反映しています。医薬品は、日本の高齢者人口における心血管疾患、神経疾患、糖尿病、呼吸器疾患、変形性関節症、がんなどの加齢に伴う慢性疾患の高い罹患率を背景に、製品タイプ別セグメントを牽引している。
日本の高齢者医療市場は、高齢者特有の医療、心理、日常生活上のニーズに対応するために設計されたあらゆる製品、サービス、介入を網羅しています。これには、加齢に伴う疾患に特化した医薬品、高齢者向けに調整された医療機器、自立生活を支援するパーソナルケア製品、在宅医療、病院・診療所サービス、介護付き住宅・ナーシングホーム、緩和ケア・ホスピスケアといった包括的なケアサービスが含まれます。この市場は、日本の人口危機という構造的な現実によって牽引されています。すなわち、過去最高水準の高齢者人口と歴史的な低出生率が相まって、家族介護者や専門介護者の深刻な不足が生じており、増大する需要に対応するため、ケア技術、施設インフラ、サービスモデルの革新に前例のない投資が行われています。日本政府は高齢者ケアを国家戦略上の優先事項と位置づけ、労働力不足の中でも質の高いケアを提供するために、介護保険制度、高齢者施設開発、介護者研修などに多額の公的資金を投入しています。
さらに、この市場は、AIを活用した遠隔モニタリングシステム（バイタルサインや活動パターンをリアルタイムで追跡）、身体的な介助を提供し介護者の燃え尽き症候群を軽減するロボット介護アシスタント、遠隔での専門医相談を可能にする遠隔医療プラットフォーム、複雑な多疾患を抱える高齢患者向けに特化した高度な診断・治療技術の統合など、急速な技術革新によっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-geriatric-healthcare-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 前例のない高齢化と慢性疾患の蔓延
2024年10月時点で国民の29.3%が65歳以上となる日本の急速な高齢化は、高齢者医療の拡充を喫緊の課題にしている。高齢者は複数の慢性疾患を併発するケースが増えており、高度な医療管理、専門的な薬剤、適応型ケアインフラが必要となるためだ。GBD 2021のデータによると、日本の高齢者の主な死因は、アルツハイマー病およびその他の認知症（人口10万人あたり135.3人）、脳卒中（人口10万人あたり114.9人）、虚血性心疾患（人口10万人あたり96.5人）であり、いずれも継続的な医療への関与、専門的な薬剤、複数の医療機関にまたがる長期的なケアの連携を必要とする疾患である。日本の高齢化、歴史的な低出生率、そして厳しい移民政策が重なり、高齢者介護の需要と介護者の供給との間に恒久的な構造的不均衡が生じています。この不均衡は、従来の家族中心の介護や人手に頼った介護モデルでは根本的に解消不可能です。日本の高齢者介護技術市場だけでも、2025年には11億8000万米ドル規模に達し、2033年には37億6000万米ドル（年平均成長率15.59%）に達すると予測されています。これは、介護者不足のギャップを埋めるために設計された、テクノロジーを活用した介護ソリューションへの投資が著しく活発化していることを反映しています。
日本の高齢者医療市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の高齢者医療市場：製品タイプ別、サービスタイプ別、疾患適応別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の高齢者医療市場は2025年に807億7160万米ドルに達し、2034年には1418億8510万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.46%です。2024年10月1日現在、日本には65歳以上の人口が3624万3000人おり、これは国民の29.3%を占め、世界でも有数の高齢者人口比率となっています。そのため、高齢者向け総合医療ソリューションに対する需要がかつてないほど急速に高まっています。市場を牽引しているのは関東地方で、東京とその周辺県を中心に、高齢者専門施設、研究機関、医療インフラ投資が最も集中しています。サービスの種類別では在宅医療サービスが最大のセグメントとなっており、これは高齢者が施設ではなく慣れ親しんだ自宅で介護を受けられるという「住み慣れた場所で老後を過ごす」という日本の文化に深く根付いた嗜好を反映しています。医薬品は、日本の高齢者人口における心血管疾患、神経疾患、糖尿病、呼吸器疾患、変形性関節症、がんなどの加齢に伴う慢性疾患の高い罹患率を背景に、製品タイプ別セグメントを牽引している。
日本の高齢者医療市場は、高齢者特有の医療、心理、日常生活上のニーズに対応するために設計されたあらゆる製品、サービス、介入を網羅しています。これには、加齢に伴う疾患に特化した医薬品、高齢者向けに調整された医療機器、自立生活を支援するパーソナルケア製品、在宅医療、病院・診療所サービス、介護付き住宅・ナーシングホーム、緩和ケア・ホスピスケアといった包括的なケアサービスが含まれます。この市場は、日本の人口危機という構造的な現実によって牽引されています。すなわち、過去最高水準の高齢者人口と歴史的な低出生率が相まって、家族介護者や専門介護者の深刻な不足が生じており、増大する需要に対応するため、ケア技術、施設インフラ、サービスモデルの革新に前例のない投資が行われています。日本政府は高齢者ケアを国家戦略上の優先事項と位置づけ、労働力不足の中でも質の高いケアを提供するために、介護保険制度、高齢者施設開発、介護者研修などに多額の公的資金を投入しています。
さらに、この市場は、AIを活用した遠隔モニタリングシステム（バイタルサインや活動パターンをリアルタイムで追跡）、身体的な介助を提供し介護者の燃え尽き症候群を軽減するロボット介護アシスタント、遠隔での専門医相談を可能にする遠隔医療プラットフォーム、複雑な多疾患を抱える高齢患者向けに特化した高度な診断・治療技術の統合など、急速な技術革新によっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-geriatric-healthcare-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 前例のない高齢化と慢性疾患の蔓延
2024年10月時点で国民の29.3%が65歳以上となる日本の急速な高齢化は、高齢者医療の拡充を喫緊の課題にしている。高齢者は複数の慢性疾患を併発するケースが増えており、高度な医療管理、専門的な薬剤、適応型ケアインフラが必要となるためだ。GBD 2021のデータによると、日本の高齢者の主な死因は、アルツハイマー病およびその他の認知症（人口10万人あたり135.3人）、脳卒中（人口10万人あたり114.9人）、虚血性心疾患（人口10万人あたり96.5人）であり、いずれも継続的な医療への関与、専門的な薬剤、複数の医療機関にまたがる長期的なケアの連携を必要とする疾患である。日本の高齢化、歴史的な低出生率、そして厳しい移民政策が重なり、高齢者介護の需要と介護者の供給との間に恒久的な構造的不均衡が生じています。この不均衡は、従来の家族中心の介護や人手に頼った介護モデルでは根本的に解消不可能です。日本の高齢者介護技術市場だけでも、2025年には11億8000万米ドル規模に達し、2033年には37億6000万米ドル（年平均成長率15.59%）に達すると予測されています。これは、介護者不足のギャップを埋めるために設計された、テクノロジーを活用した介護ソリューションへの投資が著しく活発化していることを反映しています。