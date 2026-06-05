日本の高齢者医療市場規模は2034年までに1,418億8,510万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.46％で推移すると見込まれる

日本の高齢者医療市場規模は2034年までに1,418億8,510万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.46％で推移すると見込まれる