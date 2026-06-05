「音声による道路標識注意喚起アプリが間もなく完成！」6月から実証実験開始！
株式会社セィフティボイス（東京都中央区/代表：近藤忠）が開発を行なっている、交通事故の減少を目的とした「音声による道路標識注意喚起アプリ セィフティボイス」が7月完成を目指し、6月から本格的な実証実験を開始するこになった。セィフティボイスは音声による道路標識の注意喚起アプリで「聞こえる標識」を使って「見る安全から聴く安全へ！」を実現すべく多言語対応アプリを開発し、道路標識の認知向上により交通事故を減少させ、社会課題解決の貢献を進めている。
また、近藤社長がセイフティボイス開発について株式会社ロードマップ（東京都中央区/代表：石川真実）が運営を行なう「未来共創コミュニティ」よりインタビューを受け、6月2日に記事が配信された。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351248/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351248/images/bodyimage2】
■未来共創コミュニティ インタビュー記事
https://note.com/miraikyoso/n/n496683b7b795
■株式会社ロードマップ
https://www.roadmap.co.jp
■株式会社セィフティボイス
https://safety-v.xyz
配信元企業：株式会社セィフティボイス
また、近藤社長がセイフティボイス開発について株式会社ロードマップ（東京都中央区/代表：石川真実）が運営を行なう「未来共創コミュニティ」よりインタビューを受け、6月2日に記事が配信された。
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