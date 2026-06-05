婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが30代の睡眠障害・精神安定剤服用・自律神経の乱れに変化。奈良県奈良市のサロンで月2回2年半の継続ケアで薬を手放し朝まで眠れる日常を取り戻した最新症例を公開

婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが30代の睡眠障害・精神安定剤服用・自律神経の乱れに変化。奈良県奈良市のサロンで月2回2年半の継続ケアで薬を手放し朝まで眠れる日常を取り戻した最新症例を公開