婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが30代の睡眠障害・精神安定剤服用・自律神経の乱れに変化。奈良県奈良市のサロンで月2回2年半の継続ケアで薬を手放し朝まで眠れる日常を取り戻した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――奈良県奈良市・private salon 'AKA'AKAの症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、奈良県奈良市のサロン『private salon 'AKA'AKA』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは30代後半の女性です。子育ての悩みによるストレスから精神安定剤と睡眠薬を服用しており、自律神経の乱れを抱えた状態でご来店されました。薬を辞めたいという強い想いを持たれていました。
同サロンでは、ボディにフェイシャルかヘッドスパを組み合わせた複合プログラムを月2回のペースで継続実施。現在も2年半にわたり通い続けていただいています。
2回目のご来店時にはすでに薬を辞めておられました。1時間に1回ペースで目が覚めていたのが朝までぐっすり眠れる日が続くようになり、3ヶ月経った頃にはお守りにしていた薬も持たなくても大丈夫とおっしゃるようになりました。
お客様は「どのサロンに行っても揉み返しがきて指圧が逆にダメージになり体がだるくて動けなくなったけど、バザルト(R)は全く揉み返しがなくただただ気持ちいい。旦那さんに何も言わなくても『バザルトいってきたの？』と聞いてもらえるほど自分の変化に驚いています。酷く落ち込んで何日も起きれないそんなことが本当になくなりました」と語っています。
※効果には個人差があります。本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：private salon 'AKA'AKA（奈良県奈良市）
URL：https://www.instagram.com/aka_aka_basalt
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351338/images/bodyimage1】
「周りの方の妊活や体の不調の相談を受けて、何かみんなの助けになれることはないかと探していた。バザルト(R)本部校のホームページを見て確信しました。」
奈良県奈良市の『private salon 'AKA'AKA』オーナー・須河氏は、周りの方から妊活や体の不調の相談を受ける中で「聞くだけじゃなくて何かみんなの助けになることがないか」と探し続けていました。バザルト(R)本部校のホームページに出会い「これならみんなのお悩みを解決できる」と確信し導入を決意。実際に近くのバザルト(R)サロンで施術を受け、想像以上の心地よさと持続性に感動したといいます。
「施術をしている時にお客様のお身体がみるみる変化していくことが私自身も楽しく感じます。生理痛がなくなった、頭痛がなくなった、妊娠しました、スピード安産でした、と感謝していただけること、そして幅広いお悩みの方に対応できることがバザルト(R)の強みです」と須河氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、須河氏はこう語ります。「同じ90分ハンドで施術するよりセラピストの体への負担は少なく、なんならセラピストも施術していて心地よさを感じられるほどです。結果重視というならバザルト(R)一択です！！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、子育てストレスによる睡眠障害・精神安定剤服用という状態にあった30代女性が、バザルト(R)ボディケアを月2回・2年半継続することで薬を手放し朝まで眠れる日常を取り戻したという、自律神経を介した全身コンディションへの複合アプローチというバザルト(R)の特性が、長期にわたりサロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、奈良県奈良市のサロン『private salon 'AKA'AKA』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは30代後半の女性です。子育ての悩みによるストレスから精神安定剤と睡眠薬を服用しており、自律神経の乱れを抱えた状態でご来店されました。薬を辞めたいという強い想いを持たれていました。
同サロンでは、ボディにフェイシャルかヘッドスパを組み合わせた複合プログラムを月2回のペースで継続実施。現在も2年半にわたり通い続けていただいています。
2回目のご来店時にはすでに薬を辞めておられました。1時間に1回ペースで目が覚めていたのが朝までぐっすり眠れる日が続くようになり、3ヶ月経った頃にはお守りにしていた薬も持たなくても大丈夫とおっしゃるようになりました。
お客様は「どのサロンに行っても揉み返しがきて指圧が逆にダメージになり体がだるくて動けなくなったけど、バザルト(R)は全く揉み返しがなくただただ気持ちいい。旦那さんに何も言わなくても『バザルトいってきたの？』と聞いてもらえるほど自分の変化に驚いています。酷く落ち込んで何日も起きれないそんなことが本当になくなりました」と語っています。
※効果には個人差があります。本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：private salon 'AKA'AKA（奈良県奈良市）
URL：https://www.instagram.com/aka_aka_basalt
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351338/images/bodyimage1】
「周りの方の妊活や体の不調の相談を受けて、何かみんなの助けになれることはないかと探していた。バザルト(R)本部校のホームページを見て確信しました。」
奈良県奈良市の『private salon 'AKA'AKA』オーナー・須河氏は、周りの方から妊活や体の不調の相談を受ける中で「聞くだけじゃなくて何かみんなの助けになることがないか」と探し続けていました。バザルト(R)本部校のホームページに出会い「これならみんなのお悩みを解決できる」と確信し導入を決意。実際に近くのバザルト(R)サロンで施術を受け、想像以上の心地よさと持続性に感動したといいます。
「施術をしている時にお客様のお身体がみるみる変化していくことが私自身も楽しく感じます。生理痛がなくなった、頭痛がなくなった、妊娠しました、スピード安産でした、と感謝していただけること、そして幅広いお悩みの方に対応できることがバザルト(R)の強みです」と須河氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、須河氏はこう語ります。「同じ90分ハンドで施術するよりセラピストの体への負担は少なく、なんならセラピストも施術していて心地よさを感じられるほどです。結果重視というならバザルト(R)一択です！！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、子育てストレスによる睡眠障害・精神安定剤服用という状態にあった30代女性が、バザルト(R)ボディケアを月2回・2年半継続することで薬を手放し朝まで眠れる日常を取り戻したという、自律神経を介した全身コンディションへの複合アプローチというバザルト(R)の特性が、長期にわたりサロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ