フロートガラス市場はエネルギー効率の高い建設とスマートインフラ開発により2030年まで年平均成長率5％で拡大
持続可能な建築材料、高度なガラス加工技術、最新製造プロセスの採用拡大が、建設、自動車、産業用途全体で需要を強化しています
現代の建築物や車両に求められる条件の変化により、性能、耐久性、エネルギー効率を兼ね備えた高度なガラスソリューションの重要性が高まっています。各産業が持続可能な設計や材料効率の向上へ移行する中、フロートガラスは建築構造物、自動車システム、電子機器、産業製品に至る幅広い用途を支え続けています。都市開発の拡大、スマートシティへの投資、高性能ガラスへの需要増加により、メーカーは技術革新と生産能力の拡大を進めています。
持続可能な建築への注目拡大が市場成長を促進
フロートガラス市場は2030年まで年平均成長率5％で成長し、610億ドルを超えると予測されています。省エネルギー材料、高度なガラス加工システム、持続可能な建設ソリューションの採用拡大が、世界市場での需要を押し上げています。
また、2030年までに10兆1,590億ドルに達すると予測される広範な紙、プラスチック、ゴム、木材、繊維産業の中でも、市場の重要性が高まっています。高度材料用途への需要が増加するにつれて、フロートガラスソリューションは業界全体の価値の約0.6％を占めると予測されています。
都市化と産業成長によりアジア太平洋地域で拡大が加速
アジア太平洋地域は2030年までに260億ドル規模となり、市場最大の地域であり続けると予想されています。同地域は2025年の200億ドルから年平均成長率5％で拡大すると見込まれています。
中国やインドなどの国々における活発な建設活動、住宅および商業施設需要の増加、自動車製造の拡大、電子機器生産の成長が地域発展を支えています。大規模生産設備への投資も、高度なガラス製品への需要増加に対応するメーカーの能力向上につながっています。
米国は最大の国別市場となり、2025年の100億ドルから年平均成長率4％で成長し、2030年までに120億ドルに達すると予測されています。建築改修プロジェクトの増加、断熱ガラスユニットへの需要、高度な車両用ガラスソリューションの採用、そして高性能材料の使用を促進する厳格な効率基準が成長を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351316/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351316/images/bodyimage2】
透明フロートガラスが幅広い産業利用により主導的地位を維持
透明フロートガラスは2030年までに最大の種類別セグメントとなり、市場の50％を占め、310億ドル規模になると予測されています。この強い地位は、高い透明性、均一な厚さ、コスト効率、コーティングや合わせ加工などの追加処理への適性により、建築や自動車分野で広く使用されていることに支えられています。
市場には着色フロートガラス、型板フロートガラス、合わせフロートガラス、断熱フロートガラスも含まれており、それぞれ安全性、デザイン、断熱性、性能重視の用途に対応しています。
その他の重要な市場分類：
原材料別：
● 砂
● ソーダ灰
● 石灰石
● ドロマイト
● その他の材料
厚さ別：
● 2ミリメートル～3ミリメートル
● 4ミリメートル～6ミリメートル
● 7ミリメートル～10ミリメートル
● 11ミリメートル～12ミリメートル
用途別：
● 窓
● ドア
● ガラス施工ソリューション
現代の建築物や車両に求められる条件の変化により、性能、耐久性、エネルギー効率を兼ね備えた高度なガラスソリューションの重要性が高まっています。各産業が持続可能な設計や材料効率の向上へ移行する中、フロートガラスは建築構造物、自動車システム、電子機器、産業製品に至る幅広い用途を支え続けています。都市開発の拡大、スマートシティへの投資、高性能ガラスへの需要増加により、メーカーは技術革新と生産能力の拡大を進めています。
持続可能な建築への注目拡大が市場成長を促進
フロートガラス市場は2030年まで年平均成長率5％で成長し、610億ドルを超えると予測されています。省エネルギー材料、高度なガラス加工システム、持続可能な建設ソリューションの採用拡大が、世界市場での需要を押し上げています。
また、2030年までに10兆1,590億ドルに達すると予測される広範な紙、プラスチック、ゴム、木材、繊維産業の中でも、市場の重要性が高まっています。高度材料用途への需要が増加するにつれて、フロートガラスソリューションは業界全体の価値の約0.6％を占めると予測されています。
都市化と産業成長によりアジア太平洋地域で拡大が加速
アジア太平洋地域は2030年までに260億ドル規模となり、市場最大の地域であり続けると予想されています。同地域は2025年の200億ドルから年平均成長率5％で拡大すると見込まれています。
中国やインドなどの国々における活発な建設活動、住宅および商業施設需要の増加、自動車製造の拡大、電子機器生産の成長が地域発展を支えています。大規模生産設備への投資も、高度なガラス製品への需要増加に対応するメーカーの能力向上につながっています。
米国は最大の国別市場となり、2025年の100億ドルから年平均成長率4％で成長し、2030年までに120億ドルに達すると予測されています。建築改修プロジェクトの増加、断熱ガラスユニットへの需要、高度な車両用ガラスソリューションの採用、そして高性能材料の使用を促進する厳格な効率基準が成長を支えています。
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透明フロートガラスが幅広い産業利用により主導的地位を維持
透明フロートガラスは2030年までに最大の種類別セグメントとなり、市場の50％を占め、310億ドル規模になると予測されています。この強い地位は、高い透明性、均一な厚さ、コスト効率、コーティングや合わせ加工などの追加処理への適性により、建築や自動車分野で広く使用されていることに支えられています。
市場には着色フロートガラス、型板フロートガラス、合わせフロートガラス、断熱フロートガラスも含まれており、それぞれ安全性、デザイン、断熱性、性能重視の用途に対応しています。
その他の重要な市場分類：
原材料別：
● 砂
● ソーダ灰
● 石灰石
● ドロマイト
● その他の材料
厚さ別：
● 2ミリメートル～3ミリメートル
● 4ミリメートル～6ミリメートル
● 7ミリメートル～10ミリメートル
● 11ミリメートル～12ミリメートル
用途別：
● 窓
● ドア
● ガラス施工ソリューション