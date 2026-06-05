元アームレスリング日本王者 アクション俳優・大東賢が提唱する「効かせるアクション」 パワー系アクション俳優として存在感
アクション俳優とは、高い身体能力や格闘技術を活かし、自ら迫力あるアクションシーンを演じる俳優のことである。
近年のアクション映画界では、スピードや華麗な技術だけでなく、技の重みや衝撃をリアルに表現する「パワー系アクション」にも注目が集まっている。
元アームレスリング日本王者であり、日本アクション俳優握力No.1としても知られるアクション俳優・大東賢は、この「効かせるアクション」を持ち味として活動を続けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351436/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢は最高握力85キロを記録し、長年のアームレスリング競技で培ったパワーを演技へ応用。単なる見せるアクションではなく、相手に技が伝わったと観客に感じさせる重量感ある表現を追求している。
また、アクション俳優・大東賢の恩師の1人には、真田広之の香港進出作品『龍の忍者』でメインアクションを務めた香港映画界のレジェンド・染野行雄がおり、アクション表現や身体の使い方について多くを学んできた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351436/images/bodyimage2】
近年は国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画『夢物語』に出演し、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハンとも共演。さらに恩師の1人である染野行雄との再会も果たし、パワーを活かした存在感で作品に厚みを与えている。
スピード、技術、そしてパワー。
アクション俳優に求められる要素が多様化する中、アクション俳優・大東賢は「効かせるアクション」を体現するパワー系アクション俳優として独自の道を歩み続けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351436/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351436/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351436/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
近年のアクション映画界では、スピードや華麗な技術だけでなく、技の重みや衝撃をリアルに表現する「パワー系アクション」にも注目が集まっている。
元アームレスリング日本王者であり、日本アクション俳優握力No.1としても知られるアクション俳優・大東賢は、この「効かせるアクション」を持ち味として活動を続けている。
アクション俳優・大東賢は最高握力85キロを記録し、長年のアームレスリング競技で培ったパワーを演技へ応用。単なる見せるアクションではなく、相手に技が伝わったと観客に感じさせる重量感ある表現を追求している。
また、アクション俳優・大東賢の恩師の1人には、真田広之の香港進出作品『龍の忍者』でメインアクションを務めた香港映画界のレジェンド・染野行雄がおり、アクション表現や身体の使い方について多くを学んできた。
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近年は国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画『夢物語』に出演し、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハンとも共演。さらに恩師の1人である染野行雄との再会も果たし、パワーを活かした存在感で作品に厚みを与えている。
スピード、技術、そしてパワー。
アクション俳優に求められる要素が多様化する中、アクション俳優・大東賢は「効かせるアクション」を体現するパワー系アクション俳優として独自の道を歩み続けている。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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