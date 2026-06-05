株式会社アレグロマジック（本社：大阪府大阪市中央区、代表：安井聡）は、AI活用型 研修プラットフォーム「OCL AI（オシエルエーアイ）」の提供を開始しました。OCL AIは、企業が保有する研修資料をアップロードすることで、研修ページを自動作成し、要約・読み上げ音声・理解度テストの生成や、AIアシスタントによる質問対応まで行えるサービスです。

背景

研修や新人教育の現場では、次のような問題が日々繰り返されています。

◆ 教える人が変わると、内容も変わる

担当者によって説明内容に差が出やすく、教育品質を標準化しにくい。

◆ 同じ質問が、何度も繰り返される

同じような質問が繰り返され、担当者の対応負担が増えやすい。

◆ 聞ける人がいなければ、手が止まる

疑問をすぐに解消できず、学習や業務が止まりやすい。

これらは個人の努力不足ではなく、教育の仕組み化や情報共有の方法に起因する課題です。

OCL AIは、既存の研修資料を活かし、研修作成・質問対応・理解度確認にかかる負担を軽減します。

OCL AIとは

OCL AIは、企業が保有する研修資料を活かす設計です。アップロードした資料をもとに、研修ページが自動作成されます。AIによる要約・読み上げ音声・理解度テストの生成、AIアシスタントによる質問対応を利用できます。

● OCL AIで支援できること

・既存の研修資料をもとに、社内研修用の研修ページを自動作成できる

・AIアシスタントにより、受講者の疑問解消をチャットでサポートする

・理解度テストの作成・採点を自動化し、研修担当者の作業負担を軽減する

・受講状況やテスト結果を管理画面で確認し、研修の進捗を把握しやすくする

主要機能

OCL AIは、研修作成から理解度確認まで、社内研修の運用を支援します。

◆ 研修ページの作成

アップロードした研修資料（PDF）をもとに、社内研修用の研修ページを自動作成できます。

◆ AIによる要約・音声生成

資料の要約と、読み上げ音声の生成が可能です。

◆ AIアシスタントによる質問対応

受講者は学習中に生じた疑問を、AIアシスタントにチャットで質問できます。

◆ 理解度テストの生成

アップロードした資料をもとに理解度テストを生成できます。

問題数は1問から50問まで設定できます。

◆ 進捗の把握

管理者は管理画面から、受講状況やテスト結果を確認できます。

OCL AIの導入により、教育担当は研修にかける工数の軽減につながり、受講者は必要な時に疑問を解消しながら学習を進められます。

● データ保護とプライバシーへの配慮

OCL AIは、用途・精度・安全性などを踏まえ、複数のAI技術を適切に組み合わせて提供しています。

お客様が入力またはアップロードしたデータをAIモデルの学習に利用することはありません。

また、本サービスは国内のクラウド環境上で運用しており、セキュリティと可用性を考慮した構成で提供しています。

料金プラン・無料トライアル

※表示金額は税抜です。

※ライト・スタンダード・プロは初期費用がかかりません。

※本サービスは、クレジットカード決済による月額課金です。その他のお支払い方法についてはご相談ください。

※受講者の括弧内は、月額料金を受講者数で割った場合の1名あたりの金額です。

このほか、大規模利用に対応するプランや、規模に応じたカスタムプランもご用意しています。

詳しくは公式サイトの料金プランをご確認ください。

▶ OCL AI 公式サイト：料金プラン

受講者101名以上の契約企業には、導入支援（アカウント発行・研修登録・受講者の割り当て設定・タグ設定）を無償で提供します。

無料トライアル受付中

無料トライアルは、OCL AI 公式サイトからお申し込みでき、

研修作成・受講・AI機能を体験いただけます。

ご利用期間は、お申し込みいただいてから30日間です。

※一部機能に制限がございます

▶ OCL AI 公式サイト

サービス・お問い合わせ

OCL AIに関するご質問や導入のご相談を受け付けています。お問い合わせ内容は、土日祝を除く平日にサポート担当よりご回答いたします。

▶ お問い合わせ

株式会社アレグロマジックについて

株式会社アレグロマジックは、2005年に設立し、Webサイト制作、Webシステム開発、スマートフォンアプリ開発、AIコンテンツ開発をはじめ、AI導入支援や教育研修事業を展開する企業です。

企画・設計から開発・運用までを支援してきた知見を活かし、自社サービスとしてAI活用型 研修プラットフォーム「OCL AI」を提供しています。

● 会社概要

名称 ：株式会社アレグロマジック

所在地 ：大阪本社 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-6-7 SOUTENビル4F

東京支社 〒107-0052 東京都港区赤坂4-4-8 VORT赤坂II 4F

設立 ：2005年3月9日

代表 ：代表取締役社長 安井 聡

事業内容：自社サービスの開発・運営、Webサイト制作、Webシステム開発、

スマートフォンアプリ開発、AIコンテンツ開発、AIシステム導入支援、

開発コンサルティング、教育研修事業

URL ：https://all.jp/

電話 ：06-6281-9191

OCL AI公式サイト：https://ocl-ai.jp