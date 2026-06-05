軍事通信市場予測：2035年856億1000万米ドル規模へ成長｜CAGR 6.85％で戦略通信基盤の高度化が加速 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
軍事通信市場は、2025年の約441億5,000万米ドルから2035年には856億1,000万米ドルに拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.85％と見込まれています。軍事通信は、安全で信頼性の高い部隊間通信を可能にするシステムと技術に焦点を当てており、衛星通信（SATCOM）、無線通信、暗号化セキュリティ、陸・海・空・無人プラットフォーム向けの統合通信管理システムが中心です。市場拡大は、日本国内の防衛インフラ強化や、各国防衛部隊のデジタル化ニーズの高まりによって促進されています。
技術進歩とデジタル化による市場ドライバー
軍事通信市場の成長を牽引する主要要因は、暗号化、サイバーセキュリティ、AIを活用した通信技術の進歩です。AIによる脅威検知や暗号化技術は、戦場での機密データ保護と運用効率向上を支え、多領域作戦（MDO）における通信ネットワークの可用性、機密性、完全性を確保します。これにより、各国の防衛部隊はリアルタイムでの状況把握と戦術的意思決定を強化できます。
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最近の技術開発と提携事例
2025年2月には、Synergy QuantumとMP3 International Edge Groupが湾岸協力会議（GCC）地域での軍事サイバーセキュリティと量子暗号化技術の推進に向けた提携を発表しました。この提携はAIを活用した脅威検知と高度なサイバーセキュリティフレームワークを防衛通信に統合するもので、予測期間中の市場成長をさらに加速する要因となっています。また、2025年7月にはOne Meta Inc.が米国軍との提携を通じ、拡張現実（XR）や没入型通信プラットフォームによる次世代軍事通信ソリューションを展開しました。
市場の制約：高度な通信インフラの高コスト
最先端の軍事通信システムには、多額の調達費用、統合コスト、ライフサイクル保守費が必要です。特にSATCOMやSDR、セキュアメッシュネットワークは初期投資が高く、専門人材も必須なため、新興国や防衛予算が限られた国では導入が制約されます。2024年11月、IITインドールが発表した6G対応インテリジェント受信機は、高度な通信性能を示す一方で、初期投資の負担も明確に示しました。
主要企業のリスト：
● BAE Systems plc
● Northrop Grumman Corporation
● RTX Corporation
● General Dynamics Corporation
● Lockheed Martin Corporation
● L3Harris Technologies, Inc.
● Thales Group
● Leonardo S.p.A.
● Elbit Systems Ltd.
● Israel Aerospace Industries Ltd.
● ASELSAN A.Ş.
● Viasat Inc.
● Rohde & Schwarz USA, Inc.
● Saab AB
● Airbus SE
● Curtiss-Wright Corporation
● Frequentis AG
● Honeywell International Inc.
市場機会：AIと機械学習の統合
AIと機械学習（ML）の導入により、軍事通信はデータ分析の自動化、脅威のリアルタイム検知、優先度付けの効率化が可能となり、指揮官の意思決定を支援します。複雑な多領域作戦においては、通信の遅延を低減し、状況認識能力を向上させ、動的任務計画を支援します。これにより、防衛部隊は迅速かつ効率的で柔軟性のある通信ネットワークを構築でき、戦術的優位性を確保します。
プラットフォーム別市場洞察
2025年の収益面では、陸上プラットフォームが市場を独占しました。陸上部隊は、戦術無線機や衛星通信端末、ネットワーク化通信機器を駆使して、過酷な環境下でも指揮統制とリアルタイム状況把握を可能にしています。この高い信頼性と運用効率は、地上戦闘作戦における通信ニーズの中心となり、陸上プラットフォームセグメントの成長を支えています。
技術進歩とデジタル化による市場ドライバー
軍事通信市場の成長を牽引する主要要因は、暗号化、サイバーセキュリティ、AIを活用した通信技術の進歩です。AIによる脅威検知や暗号化技術は、戦場での機密データ保護と運用効率向上を支え、多領域作戦（MDO）における通信ネットワークの可用性、機密性、完全性を確保します。これにより、各国の防衛部隊はリアルタイムでの状況把握と戦術的意思決定を強化できます。
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最近の技術開発と提携事例
2025年2月には、Synergy QuantumとMP3 International Edge Groupが湾岸協力会議（GCC）地域での軍事サイバーセキュリティと量子暗号化技術の推進に向けた提携を発表しました。この提携はAIを活用した脅威検知と高度なサイバーセキュリティフレームワークを防衛通信に統合するもので、予測期間中の市場成長をさらに加速する要因となっています。また、2025年7月にはOne Meta Inc.が米国軍との提携を通じ、拡張現実（XR）や没入型通信プラットフォームによる次世代軍事通信ソリューションを展開しました。
市場の制約：高度な通信インフラの高コスト
最先端の軍事通信システムには、多額の調達費用、統合コスト、ライフサイクル保守費が必要です。特にSATCOMやSDR、セキュアメッシュネットワークは初期投資が高く、専門人材も必須なため、新興国や防衛予算が限られた国では導入が制約されます。2024年11月、IITインドールが発表した6G対応インテリジェント受信機は、高度な通信性能を示す一方で、初期投資の負担も明確に示しました。
主要企業のリスト：
● BAE Systems plc
● Northrop Grumman Corporation
● RTX Corporation
● General Dynamics Corporation
● Lockheed Martin Corporation
● L3Harris Technologies, Inc.
● Thales Group
● Leonardo S.p.A.
● Elbit Systems Ltd.
● Israel Aerospace Industries Ltd.
● ASELSAN A.Ş.
● Viasat Inc.
● Rohde & Schwarz USA, Inc.
● Saab AB
● Airbus SE
● Curtiss-Wright Corporation
● Frequentis AG
● Honeywell International Inc.
市場機会：AIと機械学習の統合
AIと機械学習（ML）の導入により、軍事通信はデータ分析の自動化、脅威のリアルタイム検知、優先度付けの効率化が可能となり、指揮官の意思決定を支援します。複雑な多領域作戦においては、通信の遅延を低減し、状況認識能力を向上させ、動的任務計画を支援します。これにより、防衛部隊は迅速かつ効率的で柔軟性のある通信ネットワークを構築でき、戦術的優位性を確保します。
プラットフォーム別市場洞察
2025年の収益面では、陸上プラットフォームが市場を独占しました。陸上部隊は、戦術無線機や衛星通信端末、ネットワーク化通信機器を駆使して、過酷な環境下でも指揮統制とリアルタイム状況把握を可能にしています。この高い信頼性と運用効率は、地上戦闘作戦における通信ニーズの中心となり、陸上プラットフォームセグメントの成長を支えています。