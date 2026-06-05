軍事通信市場予測：2035年856億1000万米ドル規模へ成長｜CAGR 6.85％で戦略通信基盤の高度化が加速 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

軍事通信市場予測：2035年856億1000万米ドル規模へ成長｜CAGR 6.85％で戦略通信基盤の高度化が加速 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース