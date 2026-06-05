L&L ライブリーライフ株式会社は、2026 年夏季の酷暑に備えた現場向け新商品として10000mAh 超大容量一体内蔵バッテリーを搭載した腰掛けポータブルファンを開発完了、6 月より日本国内各 EC ショップ、農機資材店、建築用品専門チェーンで順次発売をスタートさせた。近年日本全国で異常高温が常態化し、農作業、土木建設、宅配配送、道路交通誘導など屋外業務従事者の熱中症事故が毎年増加傾向にある。従来市場に流通する腰掛扇風機はバッテリー容量不足で長時間稼働不可、風力不足で冷感が弱い、雨天や砂埃環境で耐久性が低い、機能が単一といった多くの課題が現場ユーザーから長年指摘されてきた。開発チームは数千名の現場従事者へ現地ヒアリングと長期耐久実験を重ね、「一体型大容量・長時間持続稼働・強力風量・過酷環境耐久・多機能統合」を開発コンセプトに本製品を開発、今夏の熱中症対策グッズの新たな業界基準を確立する。

開発背景と市場課題

地球温暖化により日本の夏季気温は年々上昇、厚生労働省の統計データによると、毎年数千人が屋外労働を原因とする熱中症で救急搬送され、一次産業や屋外サービス業の暑さ対策用品需要が急拡大し続けている。既存の汎用腰掛ファンは大半が 6000mAh 前後の小型内蔵電池仕様、弱風モードでも 30 時間前後しか稼働できず、朝 8 時から夕方 18 時まで一日現場勤務する作業員にとって、勤務途中の充電が必須となり業務進行を妨げる。また多くの廉価製品は防塵・防滴構造を備えておらず、畑の泥水、建築現場の細かい砂埃、雨天配達時の雨水侵入による故障トラブルが頻発。 さらに従来モデルは作業現場で必要な緊急照明、スマホ緊急給電といった付加機能を搭載していないため、災害時や夜間作業での活用幅が狭い欠点が存在する。 当社開発部は全国農業協同組合、建設業組合、大手宅配企業と業務連携し、現場の実際の使用環境を再現した 10 ヶ月間の耐久試験、風量テスト、連続稼働検証を実施。一体型大容量リチウム電池を最適に配置し、小型ボディと長時間稼働性能を両立させた本腰掛ファンを完成させ、現場ユーザーの多様なニーズに一気に応える。

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6 大核心製品特長、業界トップクラスの仕様

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①一体型 10000mAh 大容量内蔵バッテリー、最長 100 時間驚異の連続稼働 本体内部に高安全規格 PSE 認証取得済みの 10000mAh 一体型リチウムポリマー電池を内蔵、バッテリー分離交換構造を採用せず、本体一体設計で防塵・防水性能を向上。風量 1 の静音モードで最大 100 時間連続運転、従来同サイズ他社製品の約 3 倍の稼働時間を実現、丸一日屋外作業でも途中充電不要。バッテリー保護 IC を内蔵し、過充電・過放電・過熱・ショートを自動遮断、長期使用での電池劣化を緩和し、本体寿命を延長。Type-C 急速充電に対応、フル充電まで約 5 時間、充電しながらファン稼働も可能。 ②5 段階風量＋独立物理ボタン、手袋着用でも簡単操作 改良型独立 3 ボタンレイアウトを採用、懐中電灯、風量切替、暴風モードがそれぞれ専用ボタンで分かれて配置。長押しで電源 ON/OFF、ワンタップごとに 5 段階（微風～超強風）風量を切り替え、建設現場や農作業で厚手の作業用手袋を装着した状態でも誤操作なく直感的に操作可能。最大風速 12.0m/s の高風量ブラシレスモーターを搭載、汗を素早く気化させ WBGT 値を低下させ熱中症リスクを抑制。正面デジタル液晶画面付き、リアルタイムでバッテリー残量数値と現在の風量段階を表示、電池切れを事前に把握できる。 ③USB-A 出力モバイルバッテリー機能、緊急時スマホ給電対応 本体側面に USB-A 出力ポートを配置、内蔵大容量電池からスマートフォン、インカム、小型測量機器への給電が可能。現場でスマホの電池切れ、緊急連絡時にモバイルバッテリー代わりとして活用でき、アウトドアキャンプ時の小型電子機器充電にも便利。入力側 Type-C ポートは汎用規格で、モバイルバッテリー、AC アダプター、車載 USB 端子など多種類の充電環境に対応。 ④LED 懐中電灯＋SOS 救難点滅モード、防災備品として兼用 ライトボタン長押しで「常時点灯→SOS 救難点滅→消灯」の 3 モードを順次切り替え。夜間の畑作業、倉庫内点検時の簡易照明として活用、台風・豪雨・地震など災害停電時に SOS 点滅で救助信号を発信、防災リュックに収納して非常用備品としても最適。 ⑤IP 防塵防滴＋耐衝撃外装、過酷な現場環境に適応 本体外装に弾性シリコン緩衝層を一体成型、防塵・防滴・落下衝撃耐性を備え、農業の泥水、建築現場の砂塵、雨天の屋外配達でも故障リスクを大幅削減。低騒音モーターを採用、弱風稼働時の動作音は約 48dB、キャンプテント内や車中休憩時でも騒音を気にせず使用可能。本体総重量約 375g と軽量設計、長時間腰に装着しても腰への負担が少ない。 ⑥4WAY 多用途使用設計、3 カラー展開で多シーン活用 金属製腰掛クリップ＋調整式ナイロン首掛けストラップを標準同梱、4 種の使用スタイルに自在変換：腰掛装着で屋外現場作業用、首掛けで両手フリーの散歩・釣り用、本体自立させ卓上ファンで室内・キャンプ用、手持ちでゴルフ・アウトドアレジャー用。オレンジ・ミリタリーグリーン・ダークグレーの 3 カラーをラインナップ、作業服やアウトドアウェアのカラーに合わせて選択可能。

幅広い活用シーン紹介

１、産業現場分野：土木・建築・塗装作業員の屋外長時間作業、道路交通誘導スタッフ、倉庫仕分けスタッフの室内高温作業の暑さ対策。 ２、一次産業分野：水田・畑作農家、果樹栽培、漁業水産作業時の野外熱中症予防、長時間畑仕事でも 1 日フル稼働可能。 ３、物流配達分野：宅配ドライバー、引っ越し作業スタッフ、屋外倉庫スタッフの移動・荷役作業時の冷房代わり。 ４、レジャー・防災分野：キャンプ・釣り・ゴルフなどアウトドア趣味、台風・地震時の停電備品、非常用照明兼クーラーとして防災リュックに収納。

購入特典と製品保証制度

本商品をご購入のユーザー全員に調整式首掛けストラップ、Type-C 充電ケーブル、日本語詳細取扱説明書を標準付属。全製品 PSE 電気安全認証を取得、メーカー公式 1 年間安心保証制度を導入、通常使用範囲内の初期不良、自然故障に対し無償修理または本体交換サービスを実施。発売記念キャンペーンとして、楽天市場・Yahoo 公式ストアにて発売初月限定割引を実施、法人団体・農協の大口一括購入には業務専用特別価格を設定している。

製品仕様一覧

商品名：一体型大容量腰掛ポータブルファン 内蔵バッテリー：一体型 10000mAh PSE 認証リチウム電池 本体寸法：101.5×64×101.5mm 本体重量：約 375g 入力規格：DC5V/2A Type-C 充電、満充電約 5 時間 稼働時間：弱風約 100 時間～強風約 6 時間（風量により変動） 風量仕様：5 段階調整、最大風速 12.0m/s 付属品：首掛ストラップ、Type-C 充電ケーブル、日本語説明書 付加機能：USB 出力給電、LED 懐中電灯・SOS 点滅、デジタル残量表示、防塵防滴

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/