企画展「芥川龍之介 百回忌によせて─「河童忌」を振り返る─」が田端文士村記念館（田端6-1-2）で6月6日(土）から開催される。9月19日（土）まで。 「河童忌」は芥川龍之介の命日7月24日に開催されてきた偲ぶ会を指し、本年は百回忌にあたる。参列者が記した「芳名帖」や初公開資料から「河童忌」の歴史を辿り、死後も続いた龍之介と友人らとの心の交流を紹介する。 また、百回忌当日となる7月24日（金）には、芥川龍之介令孫・芥川耿子氏と菊池寛令孫・菊池夏樹氏を迎えた特別対談も開催。知られざる二人の関係性について、家族に受け継がれたエピソードを語る。

企画展「芥川龍之介 百回忌によせて─「河童忌」を振り返る─」

開催期間

6月6日（土）～9月19日（土）午前10時から午後5時（入館は午後4時30分まで） ※休館日を除く

開催場所

田端文士村記念館（田端6-1-2） アクセス：JR京浜東北線・山手線 「田端駅」北口から徒歩2分 ※駐車・駐輪場は、隣接の有料施設をご利用ください

入場料

無料

詳細

企画展の見どころ

1. 初公開資料①！「掛仏」※個人蔵

https://kitabunka.or.jp/tabata/news/24554/

「掛仏」とは鏡板上に仏像を現したもので、仏教美術としても好まれている。生前に龍之介の書斎に掛けられていた愛用品。

2. 初公開資料②！「芥川龍之介一周忌写真」※個人蔵

一周忌法要は命日より一か月早い、6月24日に行われた。妻・文と長男・比呂志が龍之介の遺影に向かう様子が写っている。

3. 佐佐木茂索旧蔵「第三回河童忌記念帖」昭和5年7月24日

菊池寛や小杉放庵による俳句や画、川端康成の揮毫など、多くの文化人たちの筆跡が残された芳名帖。長年にわたり開催され続けた「河童忌」の歩みを今に伝える貴重な記録資料として、佐佐木茂索旧蔵「河童忌」芳名帖22冊（※鎌倉文学館蔵）を初めて一堂に展示する。

企画展関連イベント 河童忌2026 芥川龍之介百回忌特別対談「孫が語る芥川龍之介と菊池寛」

龍之介は生前、「何時も兄貴と一しよにゐるやうな心もちがする」と菊池寛の印象を語っていたが、その言葉通り、菊池は龍之介の死後も、遺された龍之介の家族を支え続けた。龍之介を偲ぶ「河童忌」の継続的な開催も菊池の尽力によるところが大きい。 龍之介の百回忌当日、それぞれの家庭に伝わる知られざるエピソードを、二人の令孫が初めて語り合う。

開催日時

7月24日（金）午後2時開演

開催場所

滝野川会館 大ホール（西ケ原1-23-3）

講師

芥川耿子氏（芥川龍之介令孫）・菊池夏樹氏（菊池寛令孫）

定員

450名（抽選）

参加費

無料

申し込み締切

6月29日（月）まで（必着）

申込方法

往復はがき記載事項

https://docs.google.com/forms/d/1bRrtItqKa1Mk4Q15zLh52Q74cS2Szyuvnd472hRbdQc/viewform?edit_requested=true

往信用裏面： ① 河童忌2026 ② 氏名（ふりがな・2名の場合は全員分） ③ 郵便番号・住所 ④ 電話番号 ⑤ 年齢 返信用表面： 応募者の住所・氏名(※2名の場合は代表者)

詳細

問い合わせ

https://kitabunka.or.jp/tabata/news/24188/

田端文士村記念館 電話：03-5685-5171