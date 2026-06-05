株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する、北海道産小麦の焼きたてパンで人気の『ペンギンベーカリー』は、長野県上田市に新店舗『ペンギンベーカリー上田しおだ野店』を2026年6月12日（金）にオープンいたします。本店舗は長野県内では2店舗目、全国では67店舗目の出店となります。 また、全国で人気を博する代表的なパンに加え、北海道を拠点に自社焙煎にこだわる人気珈琲店『森彦』のコーヒーを導入。上田市の皆様の暮らしに寄り添い、焼きたてパンとコーヒーを気軽に楽しめるベーカリーを目指します。

■ペンギンベーカリー上田しおだ野店 店舗概要 【住 所】〒386-1103 長野県上田市神畑490 【営業時間】10:00～19:00 ※当日分のパンが無くなり次第、終了 【駐 車 場】あり 今回出店する「グリーンパークしおだ野」は、約15万人が暮らす上田市において地域住民の日常の買い物を支える商業施設として親しまれています。ペンギンベーカリーは、地域の皆様により身近に焼きたてパンをお届けしたいとの思いから、このたび同施設への出店を決定しました。 「ペンギンベーカリー上田しおだ野店」では、朝食やおやつ、ちょっとした手土産や差し入れなど、日常のさまざまなシーンでご利用いただける商品を取り揃えています。日常使いしやすい価格帯と、毎日通っても飽きのこない豊富な品揃えで、何気ない日常の中に“小さな幸せ”をお届けできるような、地域の皆様の暮らしに寄り添った存在を目指します。皆様ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

上田市の皆様に召し上がっていただきたい！ペンギンベーカリーおすすめ商品はコチラ！

全国の食パンファンの心を掴んだペンギンベーカリーの代表商品

とべない食パン 1斤 税込380円 2斤(1本) 税込720円 毎日食べる食パンだから、美味しさだけでなく品質も重視したい。そんな想いで試行錯誤しながらたどり着いた北海道産小麦『ゆめちから』を100%使用して完成させました。卵・乳製品・ハチミツ・バター・マーガリンを一切使わずにおつくりしているので、ちいさなお子様やアレルギーをお持ちの方も安心して召し上がっていただけます。

累計販売個数500万個突破※1！ カレーパングランプリ®で最高金賞を受賞した ペンギンベーカリー自慢の「日本一のカレーパン※２」

・【2024・2025年最高金賞】北海道産牛のカレーパンフォンデュ 税込380円 ・【2020・2022年最高金賞】海老カレーパンフォンデュ 税込380円 ・【2021年最高金賞】カレーパンフォンデュ 税込300円 サクサクの衣の中から特製カレールーとチーズフォンデュがとろけ出す『カレーパンフォンデュ』。カレールーに甘エビオイルを加え、プリプリの海老が丸ごと入った『海老カレーパンフォンデュ』。そして、じっくりと煮込んだホロホロと柔らかい北海道産の牛肉を贅沢に詰め込んだ『北海道産牛のカレーパンフォンデュ』。 いずれもカレーパングランプリ®で全国の数あるカレーパンの中から日本一に選ばれた自慢のカレーパンです。

※1「カレーパンフォンデュ」「海老カレーパンフォンデュ」「北海道産牛のカレーパンフォンデュ」の合計販売数（2026年5月現在） ※2 日本カレーパン協会主催（ https://currypan.jp/gp ）が主催するカレーパングランプリにおいて、2020・2022年度バラエティ部門で「海老カレーパンフォンデュ」が、2021年度東日本揚げカレーパン部門で「カレーパンフォンデュ」が、2024年度チーズカレーパン部門で「北海道産牛のカレーパンフォンデュ」がそれぞれ最高金賞を受賞し、日本一に輝きました。

パン×コーヒー。北海道生まれのおいしい出会いをぜひ体験してください。

ペンギンベーカリー上田しおだ野店では、北海道を拠点に自社焙煎にこだわる人気珈琲店「森彦」の珈琲をテイクアウトで提供いたします。（※長野県内では上田しおだ野店のみ） 北海道で生まれた特別なペアリングで心もお腹も満たされる至福のひとときをお楽しみください。 【森彦について】 1996年に北海道札幌市・円山の路地裏にある小さな古民家から始まった「森彦」。厳選した豆を自社焙煎し、北海道の風土や暮らしに根ざした独自のブレンドを提供しています。寒冷地でもしっかりとした満足感を得られるような重厚な味わいが特徴。創業以降、札幌を中心に次々と話題性のあるカフェをオープンし、現在は北海道内に12店舗を展開。リノベーションを中心とした店舗デザインに見られる独特の美意識と空間づくりは、こだわりの珈琲とともに多くの札幌市民を魅了しています。 ホームページ https://www.morihico.com Instagram https://www.instagram.com/morihico.official X https://x.com/morihicocoffee

さらに！焼きたてパンとご一緒に、北海道のご当地メニューも楽しめます！

第13回・15回からあげグランプリ※3で2度も「金賞」を受賞した「サンギ串」や、じゃがいもを丸ごと揚げた北海道名物「峠のあげいも」といった北海道らしいサイドメニューも充実。焼きたてパンと共に北海道のご当地メニューも一緒にお楽しみいただけます。

※3 日本唐揚協会主催（ https://karaage.ne.jp ）

ペンギンベーカリーとは

ペンギンベーカリーは、「北海道の大地で育った小麦をつかい、子どもからお年寄りまで毎日食べていただけるパン」をコンセプトに全国展開する北海道のパン屋さん。北海道産の小麦をつかった焼きたてパンを求めて、多くのお客様がご来店され、オープン時には行列ができるほど全国のお客様からご好評をいただいております。 店名はもちろん動物の「ペンギン」から。決して後ろに進まない、ヨチヨチでも前に向かって歩くペンギンの姿から「常に前に進もう」という想いで名付けられました。 ◆ペンギンベーカリー店舗 ◆ 【北海道エリア】恵庭店、円山裏参道店、山鼻店、美園店、北野店、新川店、手稲前田店、Cocoポールタウン店、江別野幌店、苫小牧沼ノ端店、北見店 【東北エリア】弘前城東店、青森三沢店、秋田東通店、Coco秋田八橋店、仙台長町店、大河原店 【甲信越エリア】金沢もりの里店、アクロスプラザ長岡店、新潟三条店、長野エムウェーブ前店、甲府昭和店 【関東エリア】柏の葉キャンパス店、秦野店、平塚四之宮店、横浜元町店、前橋吉岡店、茂原店、坂戸店、上尾店、結城富士見店、国分寺府中街道店、ペンギンPal目白店、八王子みなみ野店、麻布十番店、吉祥寺店 【東海エリア】豊田浄水店、小牧口店、岡崎店、瀬戸苗場店、岐阜岐南店、可児広見店、沼津店、Coco名駅サンロード店、名張桔梗が丘店 【関西エリア】泉佐野店、吹田店、堺泉北店、京都西京極店、木津川城山台店、川西店、Coco阪急川西能勢口駅東口店、姫路野里店、神戸垂水店、三木店、岩出店 【中国エリア】岡山インター店、福山木之庄店 【九州エリア】戸畑店、八幡平野店、橋本駅前店、福岡東原田店、Coco西中洲店、別府やまなみ店、大分高城店、延岡多々良店 今回の上田しおだ野店がオープンしたことで、全国27都道府県（1都1道2府23県）・全67店舗となりました。全国どの地域に暮らしていても、北海道産小麦の美味しい焼きたてパンを、お住まいの近くでお求めいただけることを目標にこれからも邁進してまいります。

会社情報

[代 表] 高山 英之 [本 社] 〒004-0866北海道札幌市清田区北野６条５丁目6－30 ペンギンビル２F [東京支社] 〒170-6010 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 10F [電話番号] 本社：011⁻375⁻7774 東京支社：03-5928-5035 [メールアドレス] info@penguinbakery.com ホームページ https://www.penguinbakery.com/ Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official/ Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official/ X https://x.com/penguinhokkaido

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