株式会社World mapが運営する撮影スタジオ「Studio Root/B」（場所：大阪府高槻市、代表：馬渕颯太）は、新入社員の入社後1年間をドキュメンタリーとして記録する法人向け年間プログラム「MY Record for Corporate（マイレコード フォー コーポレート）」の提供を2026年6月6日より開始します。入社直後・3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月という4つの節目で「同じ場所・同じ問い」での縦断的なポートレート＋インタビュー撮影を行い、新入社員の表情・声・言葉・価値観の変化を映像化。教育係・先輩・上司の関わりも記録することで、企業の「人を育てる文化」そのものを可視化します。中途採用費が高騰し、人的資本経営の開示が進む採用・人事領域の構造変化に対応する新カテゴリーのサービスで、月額30万円のLightプランから月額80万円のPremiumプランまで3段階を用意。立ち上げ記念として、初期5社限定で導入条件を柔軟対応します。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=2kozw9nYFxo

BtoC向けの「MY Record」人生のパーソナル映像記録プラン

サービス開発の背景

■ 採用は「条件比較」から「文化共感」へ。求職者が見ているのは“人”

国内の採用環境は構造的な転換点を迎えています。マイナビ「中途採用状況調査2026年版（2025年実績）」によると、中途採用費用の予算合計は平均696万円、求人広告の年間予算は平均206万円に達し、企業の採用コストは年々重くなっています。一方で、求職者、とりわけZ世代以降が企業選びで重視する軸は、給与・休日・福利厚生といった条件比較から、「そこで働く人の表情」「育成への姿勢」「人が育つ会社かどうか」といった文化共感へとシフトしています。 採用費を投じても自社に合う人材と出会えない理由の多くは、「会社の魅力がないこと」ではなく「魅力が伝わる形で届いていないこと」にあります。求人媒体や採用サイトでは仕事内容は伝えられても、そこで働く人の表情、関係性、育成の空気感までは伝えきれません。

■ 人的資本経営の時代に求められる「人を育てる文化の可視化」

2023年3月期以降、上場企業を中心に人的資本情報の開示が義務化され、企業は「人をどう育てているか」を社内外に示すことが経営課題となりました。しかし、人材育成への取り組みや企業文化は、評価シートや数字、開示資料の文章では伝えきれない領域があります。 「MY Record for Corporate」は、企業の中にある「人の成長」「育てる人のまなざし」「職場の関係性」を映像として記録し、企業文化として未来へ残す法人向けプログラムです。完成した映像は、採用サイト・SNS広告・会社説明会・内定者フォロー・社内報・親御様向け共有・人的資本開示資料の補完など、社内外の幅広い接点で活用できます。

サービスの独自メカニズム

■ 同じ場所、同じ問い。だから、変化が見える

真っ白なスタジオで、同じ問いを1年間に4回投げかけます。服装、表情、声、言葉の選び方。その小さな変化の積み重ねこそが、人の成長を最も雄弁に物語ります。一度撮りの動画では決して残せない「時間軸を持った縦断ドキュメンタリー」が、本プログラムの中核です。

「MY Record」

■ 新人を支える人まで、記録する

新入社員が育つ背景には、必ず支える先輩、教育係、上司の存在があります。本プログラムでは新入社員本人だけでなく、その関わりを担う方々のインタビューも記録します。普段は見えにくい「人を育てる側」の存在価値を可視化し、社内での承認とエンゲージメントの両立を実現します。

代表コメント（Studio Root/B 代表 馬渕颯太）

「採用にも育成にも、年々大きな費用がかかる時代になっています。それでも、新入社員が入社してから1年でどう変化したか、その背景にどんな先輩・上司の関わりがあったかを、企業はほとんど記録していません。評価シートや数字だけでは見えない『人の変化』『人を育てる文化』こそ、これからの企業にとって最も重要な資産だと考えています。MY Record for Corporateは、その目に見えにくい価値を映像で可視化し、採用・定着・育成・社内承認のすべてに活かせる仕組みとして設計しました。撮影スタジオとして培ってきた『ありのままを残す』という哲学を、企業向けに展開した新しいかたちです。」

企業にもたらす4つの価値

1. 採用：人の表情や声を通して、企業文化に共感する人材と出会う 2. 定着：見守られている実感が、若手社員のエンゲージメントを深める 3. 育成：入社時の言葉を1年後に振り返ることで、本人の成長と課題が見える 4. 承認：新人を支える先輩・上司の関わりを可視化し、社内に伝える

完成映像の活用範囲

採用サイト、SNS広告、会社説明会、内定者フォロー、入社式・内定式、1on1・面談、社内報、親御様向け共有、年度末の振り返り、人的資本開示資料の補完素材など、社内外のさまざまな接点で活用できます。既存の採用手法を置き換えるのではなく、その成果を高める「採用広報資産」「人的資本可視化資産」として機能します。

料金プラン

■ Standard Planの内容

新入社員10名程度の年間記録 入社直後／3ヶ月／6ヶ月／12ヶ月の個別インタビュー・ポートレート撮影 教育係・先輩社員・上司インタビュー 採用広報用ショート動画、社内共有用ダイジェスト動画、親御様にも見せられる記録素材、写真素材一式、年度末総集編

■ Trial Program（30万円～50万円／単発）

年間プログラム導入前に試せる単発プランも用意。新入社員または若手社員3～5名の写真撮影・個別インタビュー、採用SNS用ショート動画1～3本、社内共有用ダイジェスト動画、写真素材一式を含みます。

「採用広報担当者を1名雇うより低リスク」で始められる外部クリエイティブチーム

採用広報担当者を1名社内雇用する場合、採用費・給与・社会保険・教育コスト・退職リスクを含めて年間数百万円～の固定費が発生します。「MY Record for Corporate」は、月額固定で写真・動画・インタビュー・編集までを一括対応する外部クリエイティブチームとして機能し、社内負担を抑えながら採用・定着・育成に活用できる資産を残します。

立ち上げ記念｜初期5社限定の柔軟対応

サービス立ち上げ初期につき、先着5社に限り内容・料金とも柔軟に対応します。通常プランの組み替え、撮影対象人数の調整、初年度料金の個別相談など、各社の状況に応じた導入設計が可能です。通常価格は今後変更となる可能性があります。

よくあるご質問

Q. 社員に準備負担はありますか？ A. 基本的に不要です。進行・撮影設計はすべて当社で行います。 Q. 撮影対象が途中退職した場合は？ A. 対象者ごとに素材を管理し、必要に応じて再編集対応します。 Q. 映像はどこで使えますか？ A. 採用サイト、SNS広告、会社説明会、社内共有、人的資本開示資料の補完素材など幅広く活用できます。

運営会社・スタジオ概要

サービス名：MY Record for Corporate（マイレコード フォー コーポレート） 運営ブランド：Studio Root/B（運営会社：株式会社World map） Studio Root/B 代表：馬渕颯太 所在地：〒569-0803 大阪府高槻市高槻町9-17 2F アクセス：JR「高槻」駅・阪急「高槻市」駅 徒歩4分 事業内容：白ホリゾント撮影スタジオの運営（人物撮影・家族写真・動物撮影・プロフィール撮影・映像制作）、企業ドキュメンタリー制作、ビデオポッドキャスト制作 公式サイト：https://www.studio-rootb.com/

報道関係者の皆様へ

本サービスに関する取材・撮影・代表インタビューのご依頼は、上記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。スタジオでの撮影風景の見学、サンプル映像のご提供、代表者および現場スタッフへの取材対応が可能です。