子育てコミュニティ「てつなぎ」(運営：株式会社コミットグロース)は、「子育て世帯のお金のリアル」に関する調査を実施しました。本調査では、お金にまつわる3つのテーマについて寄せられた189件の声を分析しています。





回答からは、将来の教育費への不安を抱える一方で、現在は食費や外食費を削れない子育て世帯の実態が見えてきました。また、生活費への悩みは家計だけにとどまらず、夫婦間のお金の価値観や、親自身の我慢にもつながっていることがうかがえました。









■調査概要

調査主体 ：子育てコミュニティ「てつなぎ」(運営：株式会社コミットグロース)

調査方法 ：てつなぎ「みんなの声」における自由回答方式

回答数 ：189件

回答者属性：30代～40代が中心の子育て世帯

(専業主婦、共働き世帯、シングルマザーなど)

エリア ：全国





調査概要｜189件の声から見えた子育て世帯のお金のリアル

子育て世帯、毎月の生活費だいたいいくら？ 調査結果

「これ、削りたいけど削れない…」一番悩んでいる出費は何ですか？ 調査結果

生活費に関する我慢や悩みに関する調査結果

生活費に関する我慢から見えた親たちの本音

回答者属性





【詳細ページ】

▼子育て世帯、毎月の生活費だいたいいくら？

https://tetsunagi-p.com/voice/1041

▼「これ、削りたいけど削れない…」一番悩んでいる出費は何ですか？

https://tetsunagi-p.com/voice/988

▼生活費のことで、誰にも言えずに我慢していることはありますか？

https://tetsunagi-p.com/voice/989









今回寄せられた189件の声から見えてきたのは、単なる「生活費の高さ」ではありませんでした。





親たちは、これから増えていく教育費への不安を抱えながらも、今は食費や外食費を削ることができずにいます。それは、食事が家族の楽しみであり、親自身の休息にもつながっているからです。





一方で、「夫は飲み会に行けるのに私は美容院を我慢している」「生活費の負担が偏っている」といった声も多く見られました。生活費への悩みは、お金そのものだけでなく、夫婦間の価値観や負担感とも深く結びついているようです。





そして、そのしわ寄せは、自分の美容や服、お小遣いといった「親自身の支出」に向かっていました。





子どもを優先することは、多くの親にとって自然な選択です。しかし、その優しさの裏側で、親自身が後回しになっていないか――。





親たちの我慢によって成り立つ家計の姿もまた、今回の調査から見えてきた子育て世帯のリアルでした。









■企業・自治体の皆さまへ

てつなぎには、30,000件以上の子育て世帯の投稿・回答が蓄積されています。

てつなぎでは、こうした保護者の声を活用したアンケート調査やインサイト分析を通じて、企業・自治体のマーケティング活動を支援しています。





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■お問い合わせ先

株式会社コミットグロース

てつなぎ編集部

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■会社概要

商号 ： 株式会社コミットグロース

代表者 ： 濱瀉 好古

所在地 ： 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-5 DK・Tビル6階

設立 ： 2016年1月

事業内容： IT人材サービス、メディア運営事業

URL ： https://commitgrowth.co.jp/