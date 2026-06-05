株式会社佑人社(本社：東京都文京区、代表取締役：浜渦 康文)は、当社が提供するデジタル採点システム「YouMark Personal」を導入している「花咲徳栄高等学校(埼玉県)」の先生方によるインタビュー事例動画および記事を2026年6月1日に公開いたしました。





デジタル採点システム事例：花咲徳栄高校学校





【導入事例公開】佑人社WebサイトおよびYouTubeチャンネルにて

・記事URL： https://youtu.be/tLxCoPiUOyE





近年、働き方改革などの観点からデジタル採点システムを導入する学校が増加しております。今回公開した事例では、硬式野球部の甲子園大会での優勝歴など、部活動が盛んな大規模校である花咲徳栄高等学校が、在籍生徒数・教員数の多い環境において、どのようにデジタル採点を個々の教員の現場へ定着させたのか、現場の先生方のリアルな声をお届けしています。









■インタビュー動画・記事より一部抜粋

・採点時間が劇的に短縮され、部活動指導などに十分な時間を割けるようになった。

・Classi連携で「答案画像と成績表のデジタル一斉返却」を行うことで、欠席した生徒などへの返却時のトラブルが解消した。

・教員同士で教え合う環境により、デジタルに不慣れな教員にもスムーズにシステムが浸透した。

・「朝の5分」といった隙間時間を活用した採点や、過去のテスト設定を流用できる「コピー機能」の活用など、個人の業務に直結する便利な活用法も紹介。個人の裁量や小規模な利用においても、日々の業務負担を軽減できます。









【YouMark Personalについて】

学校で手軽に使えるクラウド型デジタル採点システムです。学校内でのさまざまなテストの運用に多くご利用いただいております。専用の用紙は必要なく、現在お使いの解答用紙をそのまま使用可能です。直感的でわかりやすい操作性と、シンプルかつ高機能な採点画面で、採点の効率化を図ります。点数計算や管理簿への転記も不要で、付帯作業の負担を大きく削減できるシステムです。無料プランがあり、学校であれば基本機能は無料でご利用いただけます。









【会社概要】

◆会社名 ： 株式会社佑人社

◆所在地 ： 〒113-0022 東京都文京区千駄木3-43-17 KDXレジデンス千駄木2F

◆資本金 ： 10,000千円

◆代表者 ： 代表取締役 浜渦 康文

◆事業内容 ： デジタル採点システムの提供、およびその支援業務

小中高向け各種テストの企画編集・版下制作・採点請負・成績処理

◆サービスHP： https://www.yu-jin.co.jp/personal/