医療法人社団 興学会 新橋歯科医科診療所（所在地：東京都港区、以下当院）の副院長である小野 宇宙（おの うちゅう）が、2026年6月4日号の『週刊文春』の特集記事「口腔ケアの最新常識2026」において、予防歯科の専門家として取材協力し、そのコメントが掲載されましたことをお知らせいたします。

掲載媒体：『週刊文春』2026年6月4日号 販売中！ 発売日：2026年5月28日（木） 企画テーマ：口腔ケアの最新常識2026 https://bunshun.jp/denshiban/archives/2026%E5%B9%B46%E6%9C%884%E6%97%A5%E5%8F%B7 取材対象専門家 ・新橋歯科医科診療所 副院長 歯科医師 小野宇宙先生 ・大阪大学名誉教授 天野敦雄先生 ・鶴見大学歯学部名誉教授 花田信宏先生 ・ウェルネスデンタルクリニック院長 前田一義先生

■メディア掲載の背景と概要

近年、歯の健康と全身の健康（認知症や心疾患など）との関連性が大きく注目されています。今回の『週刊文春』の特集「口腔ケアの最新常識2026」では、従来の「時間をかけて磨けば良い」という常識を覆す、北欧の歯科予防先進国スウェーデン式の最新オーラルケアが取り上げられました。 一般財団法人日本スウェーデン歯科学会の理事も務める当院副院長の小野宇宙は、同記事内にて、唾液が持つ本来の役割や、スウェーデン式歯磨き法（イエテボリ法）の核心である「デンタルフロス」の重要性について専門的な見地から解説を行っています。

■『週刊文春』掲載記事「口腔ケアの最新常識2026」の詳細抜粋

本特集では、従来の「時間をかけてゴシゴシ磨く」という平成までの常識を覆し、虫歯・歯周病予防の先進国であるスウェーデン式の最先端オーラルケアが詳しく紹介されています。

■口腔の健康が「健康寿命」に直結する社会的背景

大阪公立大学などのグループが75歳以上の住民約19万人を追跡調査した最新データによると、健康な歯と治療した歯の合計が0本のグループは、21本以上残っているグループに比べ、死亡リスクが男性で1.74倍、女性で1.69倍も高いことが判明しました。 歯を失う二大疾患（虫歯・歯周病）を防ぎ、口の健康を保つことは、歯を失うことで食べ物を噛むことができないことによる栄養失調を防ぎ健康寿命を延ばすために非常に重要なテーマとなっています。さらに近年では、歯周病菌が血液を通じて全身を回り、糖尿病、心疾患、そしてアルツハイマー型認知症などの病気に悪影響を及ぼすリスクも明らかになっています。

■平成までの常識はNG？見直すべき歯磨きの「時間」と「力」

予防歯科の第一人者である天野敦雄氏（大阪大学名誉教授）は、歯ブラシを強く握りしめて15分も20分も歯磨きを続ける習慣に対して厳しい指摘をしています。過度な長時間の歯磨きは歯を削り、歯茎を傷つけて知覚過敏や歯の根元の虫歯（根面う蝕）を誘発する恐れがあります。天野氏は、歯ブラシを鉛筆のように軽く持ち、毛先を歯と歯茎の境目に45度の角度で当てて小刻みに動かす「バス法」であれば、「たった5分」で十分にプラーク（歯垢）を除去できると推奨しています。

■歯科予防先進国に学ぶ「スウェーデン式（イエテボリ法）」の4本柱

前田一義氏（ウェルネスデンタルクリニック院長）らの解説によると、スウェーデンは80代の平均残存歯数が「20.7本」と、日本の「14.3本」を大きく上回る歯科先進国です。その特徴は以下の4本柱に基づいています。 ・ブラークを取り除く ・食べ方を変える（だらだら食いをやめ、食事の回数を1日4回までにする） ・フッ素で歯を強化する（1,500ppm程度の高濃度フッ素歯磨き粉を使い、磨いた後は強くうがいをせずフッ素を残す） ・歯の定期健診を受ける

■小野宇宙副院長が解説する「イエテボリ法の核心」と「唾液の力」

この記事の中で、当院副院長の小野宇宙は、スウェーデン式オーラルケアにおいて最も重要なポイントを解説しています。 歯磨きは「朝と夜の1日2回、たった2分」で十分 「唾液には強力な殺菌作用があり、起きている間は会話などで唾液が循環しているため、食後に必ずしも歯磨きをする必要はありません。磨くのは朝食後と、フッ素が口内に留まりやすい就寝前の2回で十分です」と解説。 「デンタルフロス」の併用は必須 どれほど丁寧に歯ブラシだけで磨いても、歯間の汚れ（プラーク）は約40%が残ってしまいます。小野副院長は「デンタルフロスの使用こそがイエテボリ法の核心」であると言及し、子供の頃からフロスが習慣化しているスウェーデンを見習い、日本人も歯ブラシとフロスを併用して歯間の汚れを確実に落とすことの重要性を強調しています。 （※なお、40代以上の方はデンタルフロスと「歯間ブラシ」の併用が効果的であると天野名誉教授も補足しています）。

■新橋歯科医科診療所について

当院は、最先端の歯科医療技術と確かなホスピタリティで、患者様一人ひとりに合わせた最適な歯科治療を提供しております。特に、歯を失う二大疾患である「虫歯」「歯周病」を防ぐための予防歯科・スウェーデン式オーラルケアに注力しており、健康寿命の延伸を目指したお口のトータルケアをご提案しています。

■歯科医師 新橋歯科医科診療所 副院長 小野宇宙プロフィール

最先端の歯科治療と審美治療で患者さま一人ひとりの笑顔と健康をプロデュースしています！ 確かな技術と寄り添う姿勢を大切にし、患者さまの口元から自信を引き出すのが私の使命です。 テレビ番組やSNS、YouTubeでは、最新の歯科情報や美しい笑顔の秘訣、そして歯科医師のリアルな日常をわかりやすく発信しています。

▼宇宙先生Instagram https://www.instagram.com/dr.uchu/ ▼宇宙先生YouTube https://www.youtube.com/@kogakukai/videos ▼宇宙先生TikTok https://www.tiktok.com/@dr.uchu_kougakkai ▼宇宙先生 X https://www.tiktok.com/@dr.uchu_kougakkai

▼主な出演番組 ・シューイチ(日本テレビ) ・ソレダメ！(テレビ東京) ・サンデー・ジャポン(TBS) ・タイパの女王さま(フジテレビ) ・大下容子ワイド！スクランブル(テレビ朝日) ・ニッポン人の頭の中(日本テレビ) ・世界一受けたい授業(日本テレビ) ・午前0時の森(日本テレビ) ・す・またん!(読売テレビ) ・月曜から夜ふかし(日本テレビ) ・THE TIME(TBS) ・ひるおび(TBS) ・Soft Bank (CM) ・一茂 VS THE業界ジン(日本テレビ) ・世界の何だコレ!?ミステリー(フジテレビ)

常に「患者さまに寄り添い、安心して通える歯科医療」を目指して治療にあたっています。歯科医師を志すきっかけとなったのは、高校１年生のときに前歯を折る事故を経験したことでした。その際、自身を救ってくれた歯科医師の技術と温かい対応に強く感銘を受け、「自分も誰かの笑顔や安心を守れる歯科医師になりたい」と決意しました。 鶴見大学歯学部を卒業後、神奈川県内の歯科医院で臨床経験を重ね、現在は新橋歯科医科診療所にて主に審美治療や予防歯科を担当しています。特にセラミック治療やルミネアーズなどの審美施術に力を入れ、できる限り歯を削らず、自然で健康的な口元を目指す治療を提供。見た目の美しさだけでなく、機能性や長期的な口腔健康も重視している点が特徴です。

また、診療においては「患者さまの不安を和らげる」ことを最も大切にしています。治療中は必ず丁寧な説明や声かけを欠かさず、痛みや不安をできる限り軽減できるよう心配りを徹底。完全個室での診療によりプライバシーにも配慮し、安心できる空間づくりを実現しています。さらに、スタッフの育成にも「褒めて伸ばす」スタイルを取り入れ、報告・連絡・相談を徹底することで、医院全体で患者さまを支える体制を築いています。 患者さま一人ひとりに寄り添い、「ここなら安心して任せられる」と思っていただける治療を提供すること それが歯科医師 小野宇宙の信念です。

■診療所概要 診療所名：新橋歯科医科診療所 所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル2階 アクセス：JR線「新橋」駅 徒歩3分 診療時間：9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：祝日 新橋歯科医科診療所URL：https://shinbashishika.com/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら 新橋歯科医科診療所：https://shinbashishika.com/contact/reserve/

診療所名：赤坂歯科診療所 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-18 オービス赤坂1F アクセス：東京メトロ「赤坂」駅 徒歩3分 診療時間：9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：日曜・祝日 ▼お問い合わせおよび予約はこちら 赤坂歯科診療所：https://www.akasakashika.com/contact/ 診療所名：青山歯科診療所 所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE B1 アクセス：東京メトロ「外苑前」駅直結 徒歩1分 診療時間：9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：日曜・祝日 ▼お問い合わせおよび予約はこちら 青山歯科診療所：https://www.aoyamashika.jp/contact/

■会社概要 商号 ： 医療法人財団興学会 代表者 ： 白井 清士 所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立 ： 1947年（昭和22年）6月 事業内容： 最先端歯科医療、美容医療

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 医療法人財団興学会 TEL：03-3526-3031