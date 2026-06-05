Vortexaのパートナー企業より発表された最新ソリューションについて、ご紹介いたします。 Vortexaはこのたび、エネルギーおよび海運業界向けの新機能「Forecasts」をリリースしました。本機能は、フレート市場の将来予測を提供するもので、90,000以上の港間航路を対象に、最大12週間先までの運賃見通しを可視化します。リアルタイムの市場データを活用することで、トレーダー、用船担当者、船主などが、より迅速かつ確信を持って意思決定を行えるよう支援します。 主な特長は以下のとおりです。 ・90,000以上のクリーンタンカーおよびダーティタンカー航路に対応した将来のフレート価格予測 ・最大12週間先までの予測を提供 ・推計値ではなく、リアルタイムの実需市場データに基づく分析 ・貨物流動、在庫データ、船舶動静データとともにVortexaプラットフォーム上で利用可能 ・トレーダー、フレートアナリスト、エネルギー金融関係者向けに設計 デモをご希望の場合は、以下より直接お申し込みいただけます。 また、ご関心がございましたら、Vortexaチームとのご紹介・お打ち合わせの調整も可能です。

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運賃（フレート）価格は、モデルが「上がるべきだ」と示したから動くわけではありません。 価格が動くのは、貨物、船舶、アービトラージ（裁定取引機会）、港湾混雑、船腹供給などの市場環境が変化するからです。そして、その変化はしばしば価格に十分反映される前に起こります。 優れたフレートトレーダー、用船担当者、エネルギートレーダーであれば誰もがこのことを理解しています。市場価格の裏側には常に価格を動かす要因が存在します。 貨物がどこからどこへ向かっているのか、船舶がどこで利用可能なのか、どのアービトラージ機会が開き、あるいは閉じつつあるのか――そうした要素が市場を動かしています。 市場は常に変化しており、本当に重要なのは、その変化をどれだけ早く察知できるか、そして他の市場参加者が気づく前に行動するだけの確信を持てるかという点です。

物理的な市場データの可視化が進んでいる

ブローカーからの市場情報、直近の成約情報（fixtures）、FFA（Forward Freight Agreements：運賃先物契約）、船舶の利用可能状況、貨物プログラムといった情報は今後もなくなることはありません。 これらは運賃価格が形成される過程において重要な役割を担っています。 トレーダーは市場全体像の一部を見ており、用船担当者は別の一部を、ブローカーはまた別の一部を、船主も別の一部を見ています。 つまり、市場参加者は皆、市場を読み取ろうとしていますが、それぞれ異なる断片的な情報から判断しているのです。 しかしテクノロジーの進化により、こうした視点がリアルタイムで統合されつつあります。 貨物流動、船舶の移動状況、船隊配置、港湾混雑、バラスト航海の動き、航路経済性、取引情報など、数多くのデータを組み合わせることで、フレート市場を一つの相互に関連した市場として捉えることが可能になっています。 これこそが、次世代のフレート価格予測が実現しつつある理由です。 フレート市場が予測しやすくなったわけではありません。 むしろ、市場を動かす要因を、かつてない広さ・粒度・スピードで観測できるようになったのです。

フレート市場は変動が激しいが、決してランダムではない

フレート価格は急激に、時には激しく変動します。 しかし、その変動には必ず理由があります。 その理由は、貨物需要の急増や急減として最初に現れることもあります。 ある地域での船腹不足として現れることもあります。 また、アービトラージ機会の変化、港湾混雑、製油所稼働率の変化、設備停止などが要因となることもあります。 多くの場合、それら複数の要因が同時に作用しています。 フレート予測の本質とは、市場で観測可能な物理的な需給状況を、より明確なフレート市場の見通しへと変換することです。 市場がどこへ向かうのか、どれほど動くのか、そしてなぜそうなるのかを理解することが目的です。 実務的に有用な予測は、フレート市場を動かす力に基づいていなければなりません。 そうでなければ興味深い分析ではあっても、実際の取引判断にはあまり意味を持ちません。

必要な時に確信を持つ

市場で活動している人なら誰でも、相場変動への対応が遅れることのコストを理解しています。 そのため、現在のフレート価格だけを見ていても十分ではありません。 市場には、物理的な需給状況が今後のフレート動向について何を示しているのかを理解するための、より優れた方法が必要です。 チャンスが過ぎ去った後に正しい判断をしても意味はありません。 本当に価値があるのは、その機会がまだ行動可能な段階で判断を下し、自らの見通しを利益につながる取引へと転換できることです。 商業チームが実際に行う意思決定とは、 ・今すぐ用船契約を結ぶべきか、それとも待つべきか ・フレート水準がアービトラージ取引を成立させるのか、それとも阻害するのか ・特定地域の船腹需給が引き締まっているのか、それとも緩和しているのか ・今日の提示運賃が形成されつつある市場を反映しているのか、それとも既に過去の市場を反映しているのか といった判断です。 予測が有用になるのは、トレーダーや用船担当者が長年の経験で培ってきた判断力や直感を補完するときです。 予測は、彼らがすでに感じ取っている市場の変化を定量化し、必要に応じて前提を見直し、機会が存在しているうちにより高い確信を持って行動することを支援するべきものです。 しかし、単なる数値だけでは不十分です。 それ以上に重要なのは「なぜそうなるのか」を理解することです。 どの要因が価格変動に寄与しているのか。 それらの要因は市場で実際に見聞きしている情報と整合しているのか。 船舶配置状況と一致しているのか。 自らの経験と照らして妥当なのか。 予測とは、本質的には市場が既に発しているシグナルを検証するための別の手段であるべきなのです。

スポット価格から90日先の市場予測へ

昨年、Vortexaは「Anywhere Freight Pricing」を通じて、世界中のあらゆる港からあらゆる港へのエネルギー輸送コストを日次ベースで把握できるスポット価格ビューを提供しました。 これは従来存在しなかったレベルのカバレッジと粒度を実現したものでした。 そして今回、その機能をさらに発展させました。 「Anywhere Freight Pricing Forecasts」は、その視点を90日先まで拡張します。 目的は単純に価格予測を追加することではありません。 市場で取引されている先物市場の流動性だけでは見通すことのできない、より広範な航路におけるフレート市場の変化を、商業チームが理解できるようにすることです。 FFAは、特に流動性の高い航路において市場参加者の期待を表す重要な指標であり、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。 しかし実際のフレート市場の多くは、同じような先渡し流動性を持っているわけではありません。 多くの実務的な意思決定は、直接的な先物市場シグナルがほとんど存在しない航路で行われています。 トレーダーは貨物価格リスクを比較的うまくヘッジできる場合がありますが、フレートリスクを同じ精度で固定することは難しく、特に着地時期が先になるほど困難になります。 一方で船主側も、次の航海契約を確保できるのか、どの水準で成約できるのかを把握できないことが多くあります。 しかし船隊運営や資金調達コストは引き続き発生します。 Vortexaのフレート予測の目的は、不確実性が高い環境の中で、市場の双方がより良い意思決定を行えるよう支援することです。

予測は、その基盤となるデータの質で決まる

Vortexaの強みは、物理的なエネルギー市場にあります。 私たちは、海上エネルギー取引の背後に存在する貨物、船舶、船隊、航路ダイナミクスを把握しています。 Anywhere Freight Pricing Forecastsでは、この包括的な市場視点を90日先のフレート市場予測へと反映しています。 また、私たちはエネルギー業界出身の企業として、市場参加者がブラックボックス型の予測を信用しないことも理解しています。 市場参加者は「何が予測を動かしているのか」を知る必要があります。 そのため、当社はAIによる説明機能（Explainability）を各港間予測に組み込みました。 貨物流動、船腹供給、船隊配置、港湾混雑、アービトラージ機会、航路経済性など、予測値を動かしている要因を平易な英語で説明します。 さらに、その前提条件やトレードオフも明示した上で、明確かつ定量的に提示します。

チャンスを先に掴む

VortexaのAnywhere Freight Pricing Forecastsは、トレーダーや用船担当者の判断力そのものを置き換えるものではありません。 しかし、物理的な市場の状況をより明確かつ包括的、そして客観的に理解できるようにすることで、その判断力を強化することができます。 そして、それが近い将来のフレート市場にどのような影響を与える可能性があるのかを示し、市場参加者がまだ行動できるうちにチャンスを捉えることを支援します。

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Richard Kewish, VP of Strategic Projects & Partnerships vafp@vortexa.com Maki Yoshida, Managing Director （日本語） maki@starmarinepr.com 本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。