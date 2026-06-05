子ども英会話ペッピーキッズクラブ（運営：イッティージャパン株式会社、本社：愛知県名古屋市）では、株式会社JTB（本社：東京都港区）企画のもと、2026年7月23日（木）に『親子日帰りバスツアー』を初開催いたします。 本ツアーは、「教室を飛び出して、親子で生きた英語に触れる」をコンセプトにした特別な体験型プログラムです。東京発着と名古屋発着の2コースを用意し、ツアー中は外国人講師が同行。移動中のバス車内から目的地でのアクティビティにいたるまで、気軽に英語に親しめる空間を創出します。 普段のレッスンで学んだ英語を実践するだけでなく、子どもたちが自然と英語を発話する姿を保護者が間近で体感・共有できるのが最大の特徴です。ペッピーキッズクラブでは、今後も教室内にとどまらないリアルな体験を通じて、子どもたちの英語に対する自信と主体性を育む、時代に即した新たな教育サービスを展開していく方針です。

本ツアーの三大ポイント

1. 移動中も英語を発話！バス車内でのオリジナルアクティビティ 目的地への移動中も退屈させない、英語を使った楽しいレクリエーションやゲームを用意。 2. 「体験」を通じて五感で学ぶ！充実のツアー工程 東京発は牧場での動物ふれあいや航空科学博物館、名古屋発は旬のブルーベリー狩りや地下迷路など、子どもたちがワクワクする体験が充実。 3. 親子で実践！日常でも使える親子英会話 ツアー中に親子で一緒に使える英会話フレーズを学ぶことで、英語学習へのモチベーションがアップ。

■親子日帰りバスツアー概要

出発日：2026年7月23日（木） 申込期間：6月6日（土）～ 6月26日（金）17:00 募集人数：各40名 【東京駅発着コース】 行先：成田ゆめ牧場（バター作り・動物ふれあい体験）、航空科学博物館 旅行代金：大人 19,000円 ／ 小人（3歳～小6）17,500円 【名古屋駅発着コース】 行先：三和観光農園（ブルーベリー狩り・アップルパイ作り）、馬龍宿（お食事処まごめやでの展望ランチ）、ストーンミュージアム博石館（地下迷路体験） 旅行代金：大人 19,800円 ／ 小学生 18,350円 ／ 幼児（3歳～年長） 17,800円

■詳細・お申し込みはこちら

https://ittti-peppy.my.canva.site/oyako-bus-tour

■最新情報をお届け中！イベント情報LINE公式アカウント

ペッピーキッズクラブでは、会員以外の方も気軽に参加できるイベントを定期的に開催しています。これまで以上に多くの子どもたちに「新しい体験と冒険」を届けるため、最新のイベント情報をLINE公式アカウントでも定期的にお届けします。「近くの教室の情報をいち早く知りたい」「イベントの募集開始を見逃したくない」という方は、ぜひこの機会に友だち登録をお願いいたします。 ※本アカウントは配信専用のため、個別のお問い合わせには対応しておりません。あらかじめご了承ください。

「ペッピーキッズクラブ」とは

https://lin.ee/vYTlPVo

ペッピーのえいごは、「魔法を授けてくれる、きみの一生のともだち」をタグラインとして掲げ、全国1496教室、1歳から高校生まで12.7万人(2025年4月現在)の子どもたちが楽しく英語を学んでいます。まるで「魔法」にかかったみたいに、子どもたちの表情や姿勢が変化していくペッピーのえいごは、子どもたちが未来に向かって一歩踏み出す勇気と自信をくれる一生のともだちです。

ペッピーキッズクラブ公式サイト

会社概要

https://www.peppy-kids.com/

サービス名：子ども英会話ペッピーキッズクラブ 運営会社：イッティージャパン株式会社 代表者：川口 路広 所在地：名古屋市名東区姫若長3番地の2 ＵＲＬ： https://www.peppy-kids.com/

＜お問い合わせ＞ ペッピーキッズクラブ事務局 https://www.peppy-kids.com/ 電話番号：0120-35-3554