株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド「inimini（イニミニ）」との日本販売代理店契約を締結し、2026年6月10日(水)より、日本国内での展開をスタートいたします。 販売は、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」を皮切りに、CAViAR PRODUCTS ONLINE STORE（https://www.caviar-products.jp/）、ZOZOTOWN、全国のセレクトショップなどで順次展開を予定しています。

“持ち歩く小さな果実”「’O’ pouch」

今回、日本初上陸アイテムとして登場するのが、ブランドを代表するシグネチャーモデル「’O’ pouch」。ころんと丸みを帯びた立体的なフォルムと、茎のようなストラップが特徴で、その姿はまるで“持ち歩く小さな果実”。ストラップを手首へ通すことで、アクセサリー感覚で楽しめるアイテムです。また、デザイナーからは“リンゴケース”をイメージして制作された背景も共有されており、日常にある馴染み深いモチーフを、新しい視点で再解釈する「inimini」らしい感性が落とし込まれています。

韓国の感性を感じるデザインバリエーション

日本展開では、定番となるコットン素材に加え、コーデュロイ、アルミニウムフォイルなどを使用したモデルがラインナップ。果実や植物を思わせる柔らかなカラーリングから、ドット、ストライプ、アニマル柄まで、どこか韓国らしい空気感のデザインが30種類以上揃います。価格はSサイズが4,950円、Lサイズが5,940円(共に税込価格)。

What is inimini ?

「inimini」は、2021年に韓国・ソウルで誕生したライフスタイルブランド。野菜や果物など、日常にある身近なモチーフを新しい視点で再解釈し、“小さな楽しさ”を感じるプロダクトを展開しています。柔らかなカラーリング、少しレトロなムード、果実のような有機的フォルム。韓国らしい“感性”をまとったアイテムたちは、「持つこと自体がスタイリングになる」存在として支持を集めています。

【発売日】 2026年6月10日(水) 【販売店舗】 ・ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1 「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」 ※2026年6月10日(水)～6月16日(火)までの期間限定ショップ ・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/） ・ZOZOTOWN ・全国セレクトショップほか 【お客様お問い合わせ先】 株式会社ビヨンクール TEL：03-6804-5201