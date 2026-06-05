株式会社ビヨンクール（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志）は、韓国・ソウル発のプロダクトブランド「SPEXTRUM（スペクトラム）」の日本総輸入代理店として、日本のイラストレーター「JUN OSON（ジュン・オソン）」氏とのコラボレーションモデル「Tissue Up Girl by Jun Oson」を、韓国発ライフスタイルセレクトショップ「NICE WEATHER（ナイスウェザー）」国内店舗にて、2026年6月12日(金)より先行発売いたします。

本作は、SPEXTRUMの代表作である縦型自立式ティッシュケース「FLAPPER TISSUE」に、JUN OSON氏による描き下ろしアートワークを落とし込んだコラボレーションモデルです。ティッシュを引き出すたび、紙がスカートのようにふわりと広がり、静止したアートにささやかな“動き”を与えます。日用品でありながら、使うたびに少し気分が変わる。そんなユーモアと遊び心を、空間の中へ自然に取り入れるプロダクトです。

ティッシュを引き出すたび、アートが揺れる

SPEXTRUMのシグネチャープロダクト「FLAPPER TISSUE」は、縦型自立構造によってティッシュの動きそのものをデザインへ取り込んだ、ユニークなティッシュケースです。ティッシュを引き出した瞬間、スカートがひらりと揺れて見える仕掛けによって、日常のワンシーンに小さなストーリーが生まれます。 “使う”という行為そのものが、アートの一部になる。インテリアとアート、ユーモアを横断する新しいライフスタイルオブジェです。

2種類のコラボデザイン

Hirari

ティッシュを引き出した瞬間、スカートがひらりと舞う軽やかな動きを表現したデザイン。ポップでどこかニヒルなJUN OSON 氏らしい世界観が、空間にさりげない存在感を与えます。

Yurari

風に身を委ねるような、穏やかな空気感を表現したデザイン。静けさと遊び心が共存するアートワークが、インテリアに柔らかなアクセントを加えます。

空間に馴染む、オブジェのような存在感

リビングやベッドサイド、洗面台、デスク周りなど、さまざまな空間に自然とフィットする縦型自立デザインを採用。韓国インテリアらしいミニマルな佇まいと、アートピースのような存在感を兼ね備えながら、ティッシュケースとしての実用性も両立しています。

「NICE WEATHER」にて先行発売

“次世代のコンビニ”をコンセプトに、カルチャー・ファッション・ライフスタイルを横断する韓国発セレクトショップ「NICE WEATHER」国内店舗にて先行発売。その後、2026年6月19日（金）より一般発売を開始します。 NICE WEATHER Instagram（日本公式アカウント）：https://www.instagram.com/niceweather_jp/

JUN OSON（ジュン・オソン）

1979年愛知県生まれ、鎌倉在住。イラストレーター/アーティスト。 ニヒルでポップなキャラクター表現を特徴とし、国内外での展示をはじめ、広告、アニメーション、書籍装丁、グッズデザインなど幅広い分野で活動中。 JUN OSON Instagram：https://www.instagram.com/junoson/

【商品情報】Tissue Up Girl Hirari by JUN OSON（品番：SPX-S_TS001hr） Tissue Up Girl Yurari by JUN OSON（品番：SPX-S_TS001yr） 【価格】各\7,150（税込） 【発売情報】先行発売：2026年6月12日(金)より「NICE WEATHER」国内店舗で発売 一般発売：2026年6月19日(金) 【お問い合わせ先】 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201