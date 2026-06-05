「はがす痛み・ムレる・はがれる」　に最長7日貼付で貼りかえ負担を減らす新しいキズケア絆創膏

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「まず何をすればいい？」「この傷はどう守る？」 日常のキズケアは迷いがちです。

スミス・アンド・ネフュー株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：坪井 一晴）は、世界の医療現場で培われてきた知見をもとに、「医療の“あたりまえ”をおうちでも」をコンセプトに、日常のキズケアを支える情報発信を行っています。

傷ができたときに最初にすべきこと/傷別の解説等はこちら

傷とキズケア情報：https://www.smith-nephew.com/ja-jp/pharmacy/wound-information

傷の処置で起こりがちな「はがす痛み・ムレる・はがれる」 という課題に着目し、最長7日貼付*で貼りかえ負担を減らすという発想で、悩みや生活シーンに合わせて使い分けられる2つの選択肢を提案します。

お悩み別：2つの選択肢（選び方の目安）

高齢者など肌の弱い方

体液（傷から出る液）が出る傷を“やさしく守りたい”：

ハイドロ ジェントルエイド◊

肌にやさしい粘着剤の“ふんわりパッド絆創膏”です。

特に皮膚が薄くなり弾力が低下して傷つきやすい「スキンフレイル」は、絆創膏の選択が重要です。

特長

・最長7日間貼ることができる、超吸収1,2 の絆創膏3

・高齢者など肌の弱い方の傷や肌を守る刺激の少ないシリコーンゲル粘着剤4,5

・2mmの厚みがありクッション性が高く、衝撃、摩擦痛から傷を保護

・やわらかい粘着剤ではがす時の痛みを軽減6,７

・粘着力が落ちにくいのでずれたときなど貼り直しが可能4-11

・

適応

・高齢の方や肌の弱い方のすり傷、切り傷など

・体液が出る傷

・傷やその周りの皮膚の保護

仕事やスポーツ、アクティブな生活から傷を守りたい

関節など動く部位で“はがれにくい”：

オプサイト◊ ポスト-オプ

弊社独自の高水蒸気透過性フィルムを使用した救急絆創膏です。最長7日間貼ることができ*、関節部位などにもフィットしてはがれにくく、ムレにくい絆創膏です。

シャワー時に傷が濡れることやしみることを気にしなくても大丈夫！仕事やスポーツ、アクティブな生活から傷を守ることができます。

特長

・水蒸気透過性が高く（従来比約20倍）、ムレを抑えて快適な使用感12

・傷や周囲皮膚がふやけにくく、はがれにくい設計（はがれにくさを実現）12

・シャワーが可能な防水性12,13

・低アレルギー性の粘着剤を網目状に塗っているので、皮膚にやさしい14,15

適応

・すり傷、切り傷、術後の傷など

購入・詳細情報

製品の詳細や使い方、販売店情報は各製品ページをご確認ください。

・ハイドロ ジェントルエイド◊（製品ページ）

https://www.smith-nephew.com/ja-jp/pharmacy/product-range/healthcare-in-the-home/allevyn-gentle-border-lite

・オプサイト◊ ポスト-オプ（製品ページ）

https://www.smith-nephew.com/ja-jp/pharmacy/product-range/healthcare-in-the-home/opsite-post-op

今後の展望

スミス・アンド・ネフューは、日々のキズケアでお困りのすべての方へ寄り添う情報発信を継続いたします。 あわせて、「医療の“あたりまえ”をおうちでも」を実践しやすい環境づくりを進め、悩みに合わせて選べる解決策を広げてまいります。

【製品情報】

販売名:ハイドロ ジェントルエイド 届出番号 13B1X10222WC0016

一般医療機器 救急絆創膏（JMDNコード：34864000）

販売名:オプサイト ポスト-オプ 届出番号 13B1X10222WC0018

一般医療機器 救急絆創膏（JMDNコード：34864000）

【企業情報】

社名 スミス・アンド・ネフュー株式会社, Smith ＆ Nephew KK （英文名）

本社所在地 〒105-5114 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング 南館14階

代表取締役 坪井 一晴

【スミス・アンド・ネフューについて】

Smith+Nephewは、様々なテクノロジーを活用して、人々の生活の質の向上に貢献できるように努めています。私たちはこれを「Life Unlimited」と呼んでいます。

全世界18,000人の従業員が日々このミッションに取り組み、整形外科や創傷治療分野、スポーツ整形外科、耳鼻咽喉科領域における新しい技術の開発、そしてその発展を通じて、患者の生活に貢献しています。

1856年に英国のHullで設立され、現在は100ヵ国以上で事業を展開し、2025年の年間売上高は58億ドルでした。また、FTSE 100 (LSE:SN、NYSE: SNN)の1社でもあります。

Smith+Nephewウェブサイト：

https://www.smith-nephew.com/ja-JP/

本資料は、日本国内にお住まいのステークホルダーの皆さまに向けて、スミス・アンド・ネフュー株式会社の最新の取り組み状況をご報告することを目的に、報道関係者向けに公開したものです。特定製品の販売促進を意図したものではありません。

※傷の状態（赤み・腫れ・うみ等）が気になる場合は、医療機関にご相談ください。

※取扱い状況は店舗・オンラインショップの在庫状況等により異なります。

※◊はスミス・アンド・ネフューの商標です。

*最長7日間は目安です。傷の状態に応じて適宜交換してください。

引用

1, Smith+Nephew. Allevyn gentle border lite Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/10/100/R1. 2010.

2, Smith+Nephew. Permeability of Hydrophilic Polyurethane Film when in contact with water & water vapour. Internal Report. RD/15/038. 2018.

3, Smith+Nephew. PMCF Survey Report for Allevyn gentle border lite. Internal Report. PMS-274. 2019.

4, J. Stephen-Haynes AMG. Clinical evaluation of Allevyn gentle border lite within one health trust. British Journal of Nursing. 2011; 20(20): 36-42.

5, Smith+Nephew. Product Safety Summary: Allevyn gentle border lite. Internal Statement. 2010.

6, Vowden K, Moiemen N, K. D. An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing* in the management of exuding chronic and acute wounds. EWMA; 2011; Brussels, Germany.

7, Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK. 2009; 5(3): 32-44.

8, Smith+Nephew. Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of Allevyn Gentle and Allevyn Gentle Border dressing with a 7day test duration against S. marcescens. Internal Report. DOF 1010016. 2010.

9, Smith+Nephew. Justification of the Use of Bacterial Barrier test data from ALLEVYN Gentle Border for Allevyn gentle border lite Internal Report. RD/19/153. 2019.

10, Hampton S. An evaluation of a silicone adhesive shaped heel dressing. British journal of nursing (Mark Allen Publishing). 2010; 19(6): S30-S33.

11, Smith+Nephew. ALLEVYN Gentle Border dressings assessment in terms of retention on thighs. Internal Report. GMCA-DOF/04. 2015.

12, Smith+Nephew. OPSITE POST-OP Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/08/149/R3. 2009.

13, Bhattacharyya M, Bradley H, Holder S, Gerber B. A prospective clinical audit of patient dressing choice for post-op arthroscopy wounds. Wounds UK. 2005; 13(4): 30-34.

14, Jester R, Russell L, Fell S, Williams S, Prest C. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin. Journal of Orthopaedic Nursing. 2000; 4(2): 71-77.

15, Leal A, Kirby P. Blister formation on primary wound closure sites: A comparison of two dressings. Wounds UK. 2008; 4: 31-37y.























