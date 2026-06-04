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社長から直接オファーがあるかも！？卒業生の社長と面談できる企業説明会を開催
大阪学院大学（大阪府吹田市／総長：白井元康）は、企業を経営する卒業生が主な会員の「大阪学院フェニックス倶楽部」と連携した特別な企業説明会を6月10日（水）に開催します。
同倶楽部の会員企業の採用担当者の説明後、企業説明会に参加する学生が当該企業の経営者と面談することで経営者の人となりを知り、ミスマッチがなく企業側からオファーがもらえる場となることをめざします。
■日時
2026年6月10日（水）13:30〜
■会場
大阪学院大学 16号館1階 アクティブ・ラーニング・スペース
■開催経緯
本学は起業を志す学生や実家がビジネスを営んでいる学生が多いという伝統があり、卒業生が経営する企業の数は1,532社（株式会社帝国データバンク調べ・2024年10月時点）にのぼります。
今回は就活生と卒業生の経営者が学内で面談できる機会を提供することで、安心して就業できる企業に出合いたいと考える学生と、優秀な後輩を採用したいと考える経営者のどちらにもメリットがある企画です。
▼本件に関する問い合わせ先
大阪学院大学 広報部
住所：〒564-8511 大阪府吹田市岸部南二丁目36番1号
TEL：06-6381-8434（代表）
FAX：06-6382-4363
メール：kouhou＠ogu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同倶楽部の会員企業の採用担当者の説明後、企業説明会に参加する学生が当該企業の経営者と面談することで経営者の人となりを知り、ミスマッチがなく企業側からオファーがもらえる場となることをめざします。
2026年6月10日（水）13:30〜
■会場
大阪学院大学 16号館1階 アクティブ・ラーニング・スペース
■開催経緯
本学は起業を志す学生や実家がビジネスを営んでいる学生が多いという伝統があり、卒業生が経営する企業の数は1,532社（株式会社帝国データバンク調べ・2024年10月時点）にのぼります。
今回は就活生と卒業生の経営者が学内で面談できる機会を提供することで、安心して就業できる企業に出合いたいと考える学生と、優秀な後輩を採用したいと考える経営者のどちらにもメリットがある企画です。
▼本件に関する問い合わせ先
大阪学院大学 広報部
住所：〒564-8511 大阪府吹田市岸部南二丁目36番1号
TEL：06-6381-8434（代表）
FAX：06-6382-4363
メール：kouhou＠ogu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/