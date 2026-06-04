【杏林大学】健康な成人労働者における夜勤労働が血管機能に及ぼす影響を確認― 産業理学療法/産業医学の新たなエビデンスの創出―

【杏林大学】健康な成人労働者における夜勤労働が血管機能に及ぼす影響を確認― 産業理学療法/産業医学の新たなエビデンスの創出―