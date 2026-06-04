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聖学院大学総合図書館が第10回中高生ビブリオバトル・ワークショップを開催― 中学生と高校生が「本」で語り合う知の交流の場、読書活動と探究力を育成 ―
聖学院大学（埼玉県上尾市、学長：小池茂子）は、2026年8月1日（土）に本学総合図書館主催による「第10回 中高生ビブリオバトル・ワークショップ」を開催します。本イベントは、地域の中高生を対象に、読書を通じたコミュニケーション力や表現力の育成を目的として毎年実施しているもので、今年で10回目を迎えます。本取り組みは、大学と地域社会をつなぐ教育活動の一環として継続しており、高校生同士が「本」を媒介に交流し、主体的に学び合う場として定着しています。
◆プログラム内容
【第一部】記念講演（13:00〜）
本イベントの開催10回目を記念した特別企画として、学校図書館教育の第一人者である木下通子氏を講師に迎え、読書活動や探究学習の意義について講演を行います。木下氏は高校図書館での長年の実務経験をもとに読書活動の推進に取り組み、現在は講演や執筆を通じて図書館教育の普及に携わっています。
【第二部】ビブリオバトル・ワークショップ（14:30〜）
参加者が推薦する本を紹介し合い、「最も読みたくなった本」を決定する書評合戦「ビブリオバトル」を実施します。
・予選：5名1グループによるワークショップ形式
・決勝：各グループ代表によるイベント形式
◆本取り組みの特徴
本イベントは、以下の教育的価値を持つ地域連携プログラムです。
・読書体験を「共有」することで、主体的な学びを促進
・他者の価値観に触れることで、多角的思考力を育成
・発表・対話を通じたコミュニケーション能力の向上
大学図書館が主体となり継続的に実施しており、地域の中高生にとって身近な「学びの拠点」としての役割を果たしています。
【イベント概要】
日時：2026年8月1日（土）13:00〜16:30（受付12:30〜）
場所：聖学院大学 1号館地下1階 1cafe
対象者：中学生・高校生
参加費：無料
申し込み方法：下記大学公式サイトより申込（先着順）申込締切：2026年7月17日（金）
https://www.seigakuin-univ.ac.jp/events/388
※発表参加者には記念品（図書カード等）を進呈
昨年の様子
取材について
イベントの取材可能です。どうぞお問い合わせください。
※学校法人聖学院はグローバル・コンパクトに署名・加入、SDGsを目指した活動を行っています。
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報課
松崎、平田
住所：埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL：048-780-1707
FAX：048-725-6891
メール：pr@seigakuin-univ.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【第一部】記念講演（13:00〜）
本イベントの開催10回目を記念した特別企画として、学校図書館教育の第一人者である木下通子氏を講師に迎え、読書活動や探究学習の意義について講演を行います。木下氏は高校図書館での長年の実務経験をもとに読書活動の推進に取り組み、現在は講演や執筆を通じて図書館教育の普及に携わっています。
【第二部】ビブリオバトル・ワークショップ（14:30〜）
参加者が推薦する本を紹介し合い、「最も読みたくなった本」を決定する書評合戦「ビブリオバトル」を実施します。
・予選：5名1グループによるワークショップ形式
・決勝：各グループ代表によるイベント形式
◆本取り組みの特徴
本イベントは、以下の教育的価値を持つ地域連携プログラムです。
・読書体験を「共有」することで、主体的な学びを促進
・他者の価値観に触れることで、多角的思考力を育成
・発表・対話を通じたコミュニケーション能力の向上
大学図書館が主体となり継続的に実施しており、地域の中高生にとって身近な「学びの拠点」としての役割を果たしています。
【イベント概要】
日時：2026年8月1日（土）13:00〜16:30（受付12:30〜）
場所：聖学院大学 1号館地下1階 1cafe
対象者：中学生・高校生
参加費：無料
申し込み方法：下記大学公式サイトより申込（先着順）申込締切：2026年7月17日（金）
https://www.seigakuin-univ.ac.jp/events/388
※発表参加者には記念品（図書カード等）を進呈
昨年の様子
取材について
イベントの取材可能です。どうぞお問い合わせください。
※学校法人聖学院はグローバル・コンパクトに署名・加入、SDGsを目指した活動を行っています。
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報課
松崎、平田
住所：埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL：048-780-1707
FAX：048-725-6891
メール：pr@seigakuin-univ.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/