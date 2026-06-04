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聖学院大学総合図書館が地域の中高生に大学図書館を開放― 中高生が学びの場として活用できる環境を提供 ―
聖学院大学（埼玉県上尾市、学長：小池茂子）は、地域貢献の一環として、聖学院大学総合図書館を地域の中学生・高校生に開放する取り組みを実施しています。大学の知的資源を地域に還元し、中高生の主体的な学びを支援することを目的としています。
◆取り組みの内容
聖学院大学総合図書館は、中学校および高等学校に在籍する生徒を対象に、図書館の開館日に施設を利用できるようにしています。
館内では、蔵書の閲覧に加え、閲覧席の利用が可能であり、学校の課題研究や勉強など、多様な学習活動に対応しています。大学図書館ならではの専門的な資料に触れることで、学びの幅を広げる機会を提供します。
聖学院大学は今後も、地域社会との連携を強化し、教育機関としての役割を果たすとともに、次世代を担う若者の成長を支える取り組みを推進していきます。
◆概要
対象：中学校・高等学校に在籍する生徒
利用可能日：総合図書館の開館日
利用方法：申込書記入の上、生徒証を提示
利用内容：資料閲覧、閲覧席の利用
取材について
本取り組みの取材可能です。どうぞお問い合わせください。
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報課
松崎、平田
住所：埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL：048-780-1707
FAX：048-725-6891
メール：pr@seigakuin-univ.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
◆取り組みの内容
聖学院大学総合図書館は、中学校および高等学校に在籍する生徒を対象に、図書館の開館日に施設を利用できるようにしています。
聖学院大学は今後も、地域社会との連携を強化し、教育機関としての役割を果たすとともに、次世代を担う若者の成長を支える取り組みを推進していきます。
◆概要
対象：中学校・高等学校に在籍する生徒
利用可能日：総合図書館の開館日
利用方法：申込書記入の上、生徒証を提示
利用内容：資料閲覧、閲覧席の利用
取材について
本取り組みの取材可能です。どうぞお問い合わせください。
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報課
松崎、平田
住所：埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL：048-780-1707
FAX：048-725-6891
メール：pr@seigakuin-univ.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/