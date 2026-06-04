全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、7月7日の「リアル脱出ゲームの日」を記念し、2026年7月7日(火)20:00よりSCRAP公式YouTubeチャンネルにて「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」を配信いたします。 ★「リアル脱出ゲームの日2026」特設サイト：https://realdgame.jp/s/0707campaign2026/

「7月7日」は、2007年に史上初のリアル脱出ゲーム『謎解きの宴』が開催された記念すべき日であり、2023年に日本記念日協会より「リアル脱出ゲームの日」として正式に認定されました。リアル脱出ゲームの魅力をより多くの人に伝え、楽しんでいただけるよう、本年は生放送と連動した“一夜限り”のリアル脱出ゲーム『未来を賭けた謎の宴からの脱出』を開催いたします。

リアルタイムで挑戦する一夜限りのリアル脱出ゲーム開幕！ リアル脱出ゲーム『未来を賭けた​謎の​宴からの​脱出』を開催

本イベントは、SCRAP公式YouTubeチャンネルでの生放送を視聴しながら、リアルタイムで謎解きに挑戦する、視聴者参加型のリアル脱出ゲームです。参加費は無料。どなたでも挑戦いただけます。 物語は、SCRAPのもとに届いた一通の招待状から始まります。差出人は正体不明の謎怪人。その招待状には、こう書き記されていました。 「7月7日、リアル脱出ゲームの日。この特別な夜に、SCRAP様の社員全員の命を奪うことにしました。」 視聴者は、生放送内で次々に出題される謎に挑戦し、リアル脱出ゲームの未来を救うことを目指します。時には、視聴者全員で協力しなければ解き明かすことができない謎も登場。本イベントならではのリアルタイム性と、“一夜限り”の物語体験をぜひご体験ください。

生放送では重大発表や限定クーポン企画も実施！

「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」では、本放送で初公開となるSCRAP新作情報を含む重大発表を予定しています。さらに、視聴者限定のクーポン企画も実施予定です。 クーポン内容や生放送の詳細については後日発表。7月7日(火)の“一夜限り”の特別な物語をどうぞお見逃しなく。

「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」 概要

◼︎番組URL https://youtube.com/live/nxNXI0JPwuo?feature=share ◼︎タイトル 「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」 ◼︎配信日時 2026年7月7日(火)20:00～ ※約120分を想定 ◼︎出演者 詳細は後日発表 ◼︎内容 ・オンラインリアル脱出ゲーム『未来を賭けた​謎の​宴からの​脱出』 ・SCRAP新作発表 ・クーポン情報 など

リアル脱出ゲーム『未来を賭けた​謎の​宴からの​脱出』 概要

◼︎プレイ形式 所要時間：約60分 プレイ人数：制限なし ※本イベントには定員人数はございません。 必要なもの：スマートフォン、メモ用紙、筆記用具 ※スマートフォン専用サイトより解答いただきます。生放送はPCからの視聴を強く推奨いたします。 ◼︎参加費 無料 ◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine