全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、グローヴエンターテイメント株式会社（所在地：北海道札幌市、代表：佐藤望）とコラボレーションし、全国3会場を対象とした「謎解きウェディングブック」プレゼント企画を2026年6月4日(木)より実施いたします。

「謎解きウェディング」は、SCRAP が提供する、結婚式や披露宴向けの体験型パーティゲームです。リアル脱出ゲームの企画ノウハウを活かし、新郎新婦にまつわるエピソードを盛り込んだオリジナルの謎解きを通じて、ゲスト全員が参加する一体感のあるウェディング演出を実現します。“見るだけ”ではない体験型演出として、従来の余興に代わる新しいウェディングスタイルとして支持され、これまで全国で1000組以上にご利用いただいています。 本キャンペーンでは、自由度の高い演出設計を特徴とするグローヴエンターテイメント株式会社とコラボレーションし、「謎解きウェディングブック」（13万円相当）を抽選で各エリア5組、計15組にプレゼントします。「謎解きウェディングブック」は、ゲストが披露宴中の好きなタイミングでプロフィールブック内の謎や暗号を解き、新郎新婦へ答えを伝える参加型コンテンツです。専用の余興時間や司会進行を必要としないため、限られた披露宴の時間の中でも取り入れやすい内容となっています。対象会場は、GLOVE WITH AQUA STYLE（北海道札幌市）、センティール・ラ・セゾン 小林楼（新潟県見附市）、センティール・ラ・セゾン 岐阜（岐阜県岐阜市）の3会場です。 ▼キャンペーンお申込みフォーム https://docs.google.com/forms/d/18qPE_THDLRg0DYLLfWr7yP0Kd3aoai4DWW3q56TbVms/preview 画一的な演出ではなく、新郎新婦らしさを反映した体験型ウェディングへのニーズが高まるなか、本キャンペーンを通じて、より多くの新郎新婦とゲストに、記憶に残る結婚式の時間を届けてまいります。

キャンペーン概要

◼︎タイトル 「謎解きウェディングブック」プレゼント企画 ◼︎キャンペーンお申込みフォーム https://docs.google.com/forms/d/18qPE_THDLRg0DYLLfWr7yP0Kd3aoai4DWW3q56TbVms/preview ◼︎キャンペーン内容 「謎解きウェディングブック」（13万円相当）を抽選でプレゼント ▼「謎解きウェディングブック」の詳細はこちら https://www.scrapmagazine.com/s/wedding/menu/index.html#nazotoki_weddingbook ◼︎対象期間 2026年6月4日(木)～2026年7月31日(金) ◼︎対象会場 ・GLOVE WITH AQUA STYLE（北海道札幌市） https://www.gstyle.jp/wedding/glove/ ・センティール・ラ・セゾン 小林楼（新潟県見附市） https://www.kobayashiro.com/ ・センティール・ラ・セゾン 岐阜（岐阜県岐阜市） https://www.sentir-gifu.com/ ◼︎対象組数 各会場5組（合計15組） ■対象婚礼実施期間 2028年2月まで ※当選者様へは下記番号よりお電話にてご連絡いたします。 札幌：0120-031-088 新潟：0120-166-088 岐阜：0120-625-088

〈補足情報〉謎解きウェディングとは

2012年から現在まで、全国で1000組以上の皆様にご利用いただき、リアル脱出ゲームを制作する株式会社SCRAPのウェディング商品です。新郎新婦のおふたりにまつわるエピソードや想い出などをキーワードにして、オリジナルのゲームにすることも可能です。ご列席の皆様全員が参加、楽しむことができる体験型パーティゲームです。 ※「謎解きウェディング」は株式会社SCRAPの登録商標です。

☆「謎解きウェディング」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/wedding/ ☆「謎解きウェディング」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_wedding/ ☆「謎解きウェディング」公式Xアカウント：https://x.com/SCRAP_WEDDING

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉グローヴエンターテイメントとは

「感動を創造し、貢献する」を経営理念に掲げる婚礼・宴会・レストラン事業会社です。「その地域の結婚式を憧れにする」をビジョンとして掲げています。単に結婚式を販売するのではなく、結婚式の価値を高める、地域に結婚式文化を残す、結婚式をやりたいと思う人を増やすことを目指しています。

☆「グローヴエンターテイメント」オフィシャルサイト：https://www.gstyle.jp/