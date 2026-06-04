株式会社オレンジページ（東京都港区、代表取締役社長：立石貴己）は、スクールランチの予約・注文サービス「PECOFREE（ペコフリー）」を展開する株式会社PECOFREE（福岡県福岡市、代表取締役：川浪達雄）と協業し、中高生向けのお弁当企画を2026年6月よりスタートします。 本企画では、オレンジページ監修のもと、中高生に人気のおかずを取り入れたお弁当を、「PECOFREE」アプリを通じて対象の中学・高校限定で販売します

■ 中高生に人気のおかずを、学校のお弁当に

オレンジページは、1985年創刊の生活情報誌『オレンジページ』をはじめ、様々なサービスを通して、料理や暮らしにまつわる情報を届けながら、毎日の生活をより楽しく、心地よくする提案を続けてきました。 「PECOFREE」は、学校・学童を中心に全国で導入が進む、学校向け昼食プラットフォームです。スマートフォンで注文から決済まで完結できる仕組みにより、学校・家庭・地域のお弁当事業者をつなぎ、学校昼食の運営を支えています。 今回の企画では、学校昼食の提供基盤を持つPECOFREEと、家庭料理の視点を持つオレンジページが協業。オレンジページが提案するメニューのアイデアと、PECOFREEが連携するお弁当事業者のノウハウを掛け合わせ、中高生にとって食べやすく、保護者にも安心感を持ってもらえるお弁当を目指しました。メニューは、ポークハンバーグ、鶏マヨ、しょうが焼き、チキン南蛮など、中高生に人気のおかずを中心にラインアップ。食べ応えのある主菜に野菜のおかずを組み合わせ、栄養バランスや彩りにもこだわっています。学校生活でのお昼が楽しみになる、おいしさと満足感のあるお弁当を展開します。

■ メニュー例

■ 実施概要

販売期間：2026年6月9日（火）～6月30日（火） 対象校：宝仙学園中学校 （東京都中野区） 宝仙学園高等学校女子部 （東京都中野区） 獨協中学校・高等学校 （東京都文京区） 学校法人山崎学園 富士見中学校高等学校 （東京都練馬区） 販売方法：「PECOFREE」アプリより事前注文 製造協力：株式会社GABIN PANPAN （東京都練馬区）

■ 学校昼食を支える「PECOFREE」の仕組み

「PECOFREE」は、学校・家庭・地域のお弁当事業者をつなぎ、学校昼食を持続的に支える基盤として、全国で導入が広がっています 。スマートフォンから事前注文・決済ができる仕組みにより 、生徒は好みに合わせて楽しく昼食を選べ 、保護者にとっては毎日のお弁当準備の負担軽減や衛生面での安心感につながっています 。また、それぞれの事情に応じて導入しやすい運営システムは、学校側の負担も少なく 、地域のお弁当事業者にとっても計画的な製造によるフードロス削減に寄与するなど 、学校・家庭・地域を包括して支える新たな学校昼食モデルとなっています。

■ 株式会社オレンジページ

2025年に創刊40周年を迎えた雑誌『オレンジページ』やムック・書籍などの出版事業をはじめ、ウェブメディア運営・制作、イベント、メニュー・商品開発、教育・研修など多方面で事業を展開。「生活実装する会社」をタグラインに掲げ、企業・団体との新たな協業にも積極的に取り組んでいます。 URL：https://www.orangepage.co.jp

■ 株式会社PECOFREE

学校・学童向け昼食プラットフォーム「PECOFREE」を展開。地域の給食・お弁当事業者と連携し、学校・学童における昼食提供を、注文・決済・請求業務まで含めて仕組み化しています。2026年2月にサービス開始から5周年を迎え、現在は全国42都道府県・累計2,000施設以上へ導入が拡大。300社を超える地域事業者と連携しながら、持続可能な学校昼食環境づくりに取り組んでいます。 URL：https://pecofree.jp

＜お問い合わせ先＞ 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16階 株式会社オレンジページ 本企画およびリリースについて： 経営戦略室 マーケティングチーム kurashi@orangepage.co.jp 取材について： 総務企画部 広報 press@orangepage.co.jp

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