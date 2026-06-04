この度、 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木優、以下 ブライセン）は 、2026年6月11日（木）～6月13日（土）に愛知国際展示場にて開催される「ロボットテクノロジージャパン2026」へ出展いたします。

開催まで残り1週間となりました。

当社ブースでは、物流現場向けWES「COOOLa WES」をはじめ、組込み領域におけるシステムエンジニアリングサービスをご紹介いたします。

近年、物流現場では人手不足への対応や庫内業務の効率化を背景に、ロボット・マテハン機器・WMS/WESを連携させた自動化ニーズが高まっています。

ブライセンでは、物流DX、倉庫自動化、組込みシステム開発をご検討中のお客様に向け、現場運用を見据えた自動化・最適化の取り組み事例をご案内いたします。

■出展内容

（1）「COOOLa WES」のご紹介

40年にわたる組込み開発の知見と物流領域での実績をもとに、現場運用を支援するWESをご紹介いたします。

【主なAI機能】

・拠点間データ秘匿型AI活用

・ABC分析・ロケーション最適化

・作業者分析・人員配置最適化

・トラックバース管理

（2）システムエンジニアリングサービス

組込み領域におけるAI駆動開発支援や、レガシーコードのモダナイズ事例をご紹介いたします。

（3）省人化をご検討中のお客様向けご提案

倉庫自動化を段階的に進めたいお客様向けに、「WESスモールパッケージ」をご案内いたします。

ブースでは、デモンストレーションや導入事例を交えながら、短時間でも全体像をご理解いただけるようご説明いたします。

ご来場予定の方は、ぜひ事前登録のうえ当社ブースへお立ち寄りください。

▼来場登録はこちら

https://robot-technology.jp/visitor/toroku/

■開催概要

展示会名：ロボットテクノロジージャパン2026

会期：2026年6月11日（木）～6月13日（土）

10:00～17:00

※最終日6月13日は16:00まで

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

小間番号：F30

公式サイト：https://robot-technology.jp/

▼倉庫運用管理システム COOOLa WESサービスサイト

https://wes.cooola.jp/

▼「COOOLa WES」紹介動画（Apérza TV掲載）

自動化と人員配置を最適化！形骸化しにくい現場運用へ | Apérza TV（アペルザTV、アペルザテレビ） | ものづくり産業向け動画サイト

【本件のお問い合わせ先】

AI・DXアクセラレーション本部

DX・xTECH営業部

TEL:03-6264-7222

https://xtech.brycen.co.jp/contact