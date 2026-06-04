日本の光療法市場調査レポート2036：市場規模、競争環境、および成長要因
KD Market Insightsは、『日本の光療法市場の将来動向と機会分析 - 2026年～2036年』と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートの調査範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および市場投入（GTM）戦略の把握を行っています。
日本の光療法市場：非侵襲型医療の未来を照らす
日本の光療法市場は、国内の先進医療機器分野において最もダイナミックなセグメントの一つとして台頭しています。フォトセラピー（Phototherapy）とも呼ばれるこの分野では、特定の波長の光を利用して、外科手術を行うことなくさまざまな医療・美容上の症状を治療します。高齢化の進展、非侵襲的治療に対する文化的な嗜好、そして継続的な技術革新を背景に、日本の光療法市場は力強い成長が期待されています。市場は欧米諸国と比較するとまだ発展途上にありますが、今後10年間にわたり堅調な年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。
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市場規模と成長予測
日本の光療法分野に関する市場調査データでは、分析範囲によって数値に違いが見られるものの、いずれも前向きな成長傾向を示しています。
日本の光療法市場に関する調査レポートによると、市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9％で成長し、2036年末までに市場規模は1億7,260万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は9,030万米ドルでした。
主要な成長要因
日本における光療法需要は、いくつかの強力な要因によって支えられています。
1. 高齢化の進展と皮膚疾患の有病率増加
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、皮膚科医療への需要が高まっています。湿疹、乾癬、白斑、日光角化症などの加齢関連皮膚疾患が一般的に見られます。
光療法は、長期的な薬物治療に対して感受性の高い高齢患者にとって、安全な非薬物療法の選択肢を提供します。そのため、病院や介護施設では、日常的なケアの一環として光療法装置の導入が進んでいます。
2. 非侵襲的治療および美容治療の採用拡大
消費者の間では、非侵襲的なウェルネス治療への関心が高まっています。
ニキビ治療、美白、アンチエイジング、瘢痕改善などを目的とした光ベースの治療は、美容意識の向上を背景に急速に普及しています。
東京や大阪などの主要都市の美容クリニックでは、スキンケアプログラムと容易に組み合わせられる多機能LED光療法システムが導入されており、高付加価値機器の販売拡大を後押ししています。
3. メンタルヘルスへの関心向上と職場ウェルネス
日本の気候や冬季の日照時間の短さは、季節性情動障害（SAD）や睡眠障害の発症要因となっています。
光療法はこれらの症状の治療法として広く利用されており、ウェルネス習慣の一部として人気を集めています。
さらに、ストレス軽減や概日リズムの調整を目的として、日本企業のウェルネスプログラムにおいても光療法ランプの導入が進んでおり、国の「健康経営」推進施策とも一致しています。
4. 技術進歩とLEDイノベーション
LED技術の進歩により、光療法装置の安全性と耐久性は大幅に向上しています。
日本の光療法市場：非侵襲型医療の未来を照らす
日本の光療法市場は、国内の先進医療機器分野において最もダイナミックなセグメントの一つとして台頭しています。フォトセラピー（Phototherapy）とも呼ばれるこの分野では、特定の波長の光を利用して、外科手術を行うことなくさまざまな医療・美容上の症状を治療します。高齢化の進展、非侵襲的治療に対する文化的な嗜好、そして継続的な技術革新を背景に、日本の光療法市場は力強い成長が期待されています。市場は欧米諸国と比較するとまだ発展途上にありますが、今後10年間にわたり堅調な年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。
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市場規模と成長予測
日本の光療法分野に関する市場調査データでは、分析範囲によって数値に違いが見られるものの、いずれも前向きな成長傾向を示しています。
日本の光療法市場に関する調査レポートによると、市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9％で成長し、2036年末までに市場規模は1億7,260万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は9,030万米ドルでした。
主要な成長要因
日本における光療法需要は、いくつかの強力な要因によって支えられています。
1. 高齢化の進展と皮膚疾患の有病率増加
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、皮膚科医療への需要が高まっています。湿疹、乾癬、白斑、日光角化症などの加齢関連皮膚疾患が一般的に見られます。
光療法は、長期的な薬物治療に対して感受性の高い高齢患者にとって、安全な非薬物療法の選択肢を提供します。そのため、病院や介護施設では、日常的なケアの一環として光療法装置の導入が進んでいます。
2. 非侵襲的治療および美容治療の採用拡大
消費者の間では、非侵襲的なウェルネス治療への関心が高まっています。
ニキビ治療、美白、アンチエイジング、瘢痕改善などを目的とした光ベースの治療は、美容意識の向上を背景に急速に普及しています。
東京や大阪などの主要都市の美容クリニックでは、スキンケアプログラムと容易に組み合わせられる多機能LED光療法システムが導入されており、高付加価値機器の販売拡大を後押ししています。
3. メンタルヘルスへの関心向上と職場ウェルネス
日本の気候や冬季の日照時間の短さは、季節性情動障害（SAD）や睡眠障害の発症要因となっています。
光療法はこれらの症状の治療法として広く利用されており、ウェルネス習慣の一部として人気を集めています。
さらに、ストレス軽減や概日リズムの調整を目的として、日本企業のウェルネスプログラムにおいても光療法ランプの導入が進んでおり、国の「健康経営」推進施策とも一致しています。
4. 技術進歩とLEDイノベーション
LED技術の進歩により、光療法装置の安全性と耐久性は大幅に向上しています。