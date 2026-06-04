「フレーム法超微細ガラス繊維の世界市場」（～2030年までの市場規模予測）資料を発行、年平均12.2%で成長する見込み

「フレーム法超微細ガラス繊維の世界市場」（～2030年までの市場規模予測）資料を発行、年平均12.2%で成長する見込み