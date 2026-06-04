保護者世代の受験とは大違い？ 2026年6月6日に、城南コベッツが生徒・保護者対象の「進路セミナー」をオンライン無料開催。新傾向の「基礎学力型入試」や夏休みの過ごし方を分かりやすく解説します。
株式会社城南進学研究社（所在地：神奈川県川崎市・代表取締役社長CEO：千島克哉）が運営する“成績保証のある個別指導塾”城南コベッツは、2026年6月6日（土）に、高校生およびその保護者を対象とした「2026年度第1回生徒・保護者対象進路セミナー」をオンライン（Zoomウェビナー）にて開催します。参加費は無料、事前申込制（6月4日締切）です。
現在、大学入試は多様化が進み、保護者世代が経験した90年代の受験とは大きく様変わりしています。さらに、近年新たに登場した「基礎学力型入試」など、最新の入試トレンドを正確に把握することが、志望校合格への第一歩となります。 本セミナーでは、受験の天王山と呼ばれる「夏休み」を目前に控え、今やるべきことや最新の入試現状を、学年別の2部構成で分かりやすくお伝えします。
城南コベッツにお通いでない方も参加できるセミナーです。
【「2026年度第1回 生徒・保護者対象進路セミナー」概要】
日時： 2026年6月6日（土）
対象： 高校1～3年生の生徒、およびその保護者の方（城南コベッツにお通いでない方もご参加いただけます）
形式： Zoomによるオンラインセミナー（ウェビナー形式・参加者の顔や音声は配信されません）
参加費： 無料（要事前申込）
【第1部】高校3年生対象：「大学入試の現状と『勝つ』受験生が夏にやること」
●時間：11:00～12:30
●主な内容：
・2026年度入試のトピック＆2027年度入試の展望
・新たに登場した「基礎学力型入試」とは
・大学入学共通テスト対策
・一般選抜／学校推薦型・総合型選抜受験生の「夏休みの過ごし方」
・秋以降の学習について、最新の大学情報
【第2部】高校1・2年生対象：「大学入試の基礎知識～スタートで勝つ！成功した先輩の夏の過ごし方」
●時間：14:00～15:30
●主な内容：
・保護者世代（90年代）の受験と現在の受験との違い
・新しい時代に求められる「学力」と大学入学共通テストの仕組み
・多様化する入試（一般・学校推薦型・総合型選抜）の選び方
・新傾向「基礎学力型入試」の速報
・ここで差がつく！高1・2の今、必要な準備とは
■ 講師紹介
川島 隆（城南進学研究社）
長年にわたり、高校進学・大学受験指導に全力で従事。一人ひとりの可能性を信じ、学力と自信の両方を育てながら多くの生徒を納得のいく進路へ導いてきた実績を持つ。「今、何をすべきか」を丁寧に整理し、受験生や保護者が進むべき道を明確にするガイダンスには定評がある。
■ お申し込み方法
・申込締切： 2026年6月4日（木）
・方法： 専用フォームよりお申込みください。（お通いの教室で配布しているチラシのQRコード、または城南コベッツホームページからアクセスいただけます）
※定員に達し次第、受付を終了させていただく場合がございます。お早めにお申し込みください。
・当日資料について： 6月1日（月）より専用ページに事前アップロードされます。ご自身で印刷が難しい場合は、6月2日（火）以降に最寄りの城南コベッツ教室までお問い合わせください。
お近くの城南コベッツ：https://www.covez.jp/school/
【「合格戦略のある個別指導：城南コベッツ」とは】
株式会社城南進学研究社が運営する、60年以上の実績に基づく指導メソッドと、公立中学生「定期テスト1科目+25点保証（※）」のある個別指導塾です。講師1人に生徒2人までの「1対2」の個別指導と、合格戦略を実現させる「合格戦略5バリュー」で、成績向上や苦手克服、定期テスト対策にとどまらず、理解力・応用力を高め、志望校合格を見据えた受験に必要な学力の定着を目指します。
※当社規定の条件があります。詳細は城南コベッツ公式サイトをご確認ください。
ホームページ：https://www.covez.jp/
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を展開し、「城南進研グループ」を形成しています。
また、全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
現在、大学入試は多様化が進み、保護者世代が経験した90年代の受験とは大きく様変わりしています。さらに、近年新たに登場した「基礎学力型入試」など、最新の入試トレンドを正確に把握することが、志望校合格への第一歩となります。 本セミナーでは、受験の天王山と呼ばれる「夏休み」を目前に控え、今やるべきことや最新の入試現状を、学年別の2部構成で分かりやすくお伝えします。
城南コベッツにお通いでない方も参加できるセミナーです。
【「2026年度第1回 生徒・保護者対象進路セミナー」概要】
日時： 2026年6月6日（土）
対象： 高校1～3年生の生徒、およびその保護者の方（城南コベッツにお通いでない方もご参加いただけます）
形式： Zoomによるオンラインセミナー（ウェビナー形式・参加者の顔や音声は配信されません）
参加費： 無料（要事前申込）
【第1部】高校3年生対象：「大学入試の現状と『勝つ』受験生が夏にやること」
●時間：11:00～12:30
●主な内容：
・2026年度入試のトピック＆2027年度入試の展望
・新たに登場した「基礎学力型入試」とは
・大学入学共通テスト対策
・一般選抜／学校推薦型・総合型選抜受験生の「夏休みの過ごし方」
・秋以降の学習について、最新の大学情報
【第2部】高校1・2年生対象：「大学入試の基礎知識～スタートで勝つ！成功した先輩の夏の過ごし方」
●時間：14:00～15:30
●主な内容：
・保護者世代（90年代）の受験と現在の受験との違い
・新しい時代に求められる「学力」と大学入学共通テストの仕組み
・多様化する入試（一般・学校推薦型・総合型選抜）の選び方
・新傾向「基礎学力型入試」の速報
・ここで差がつく！高1・2の今、必要な準備とは
■ 講師紹介
川島 隆（城南進学研究社）
長年にわたり、高校進学・大学受験指導に全力で従事。一人ひとりの可能性を信じ、学力と自信の両方を育てながら多くの生徒を納得のいく進路へ導いてきた実績を持つ。「今、何をすべきか」を丁寧に整理し、受験生や保護者が進むべき道を明確にするガイダンスには定評がある。
■ お申し込み方法
・申込締切： 2026年6月4日（木）
・方法： 専用フォームよりお申込みください。（お通いの教室で配布しているチラシのQRコード、または城南コベッツホームページからアクセスいただけます）
※定員に達し次第、受付を終了させていただく場合がございます。お早めにお申し込みください。
・当日資料について： 6月1日（月）より専用ページに事前アップロードされます。ご自身で印刷が難しい場合は、6月2日（火）以降に最寄りの城南コベッツ教室までお問い合わせください。
お近くの城南コベッツ：https://www.covez.jp/school/
【「合格戦略のある個別指導：城南コベッツ」とは】
株式会社城南進学研究社が運営する、60年以上の実績に基づく指導メソッドと、公立中学生「定期テスト1科目+25点保証（※）」のある個別指導塾です。講師1人に生徒2人までの「1対2」の個別指導と、合格戦略を実現させる「合格戦略5バリュー」で、成績向上や苦手克服、定期テスト対策にとどまらず、理解力・応用力を高め、志望校合格を見据えた受験に必要な学力の定着を目指します。
※当社規定の条件があります。詳細は城南コベッツ公式サイトをご確認ください。
ホームページ：https://www.covez.jp/
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を展開し、「城南進研グループ」を形成しています。
また、全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
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