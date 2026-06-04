「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウ就任2周年記念イベント開催決定！

「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウ就任２周年記念イベント開催！ ～連携協定締結から2年、地域活性化の取り組みをさらに加速～

【開催日時】 令和8年6月28日（日）11時30分～17時00分 【開催場所】長崎県庁１階エントランス

長崎県は令和6年6月に株式会社ポケモン（本社：東京都港区）と地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命されました。

今回、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」就任2周年を迎えるにあたり、「2周年記念イベント」を令和8年6月28日（日）に長崎県庁1階エントランスで開催いたします。

本イベントでは、令和8年5月8日（金）から6月12日（金）まで実施中の「デンリュウびびっと！ながさきフォトキャンペーン」の結果発表や「デンリュウ」のグリーティングなど、様々なイベントを予定しております。

イベントの概要

【開催日時】令和8年6月28日（日） 11時30分～17時00分

【開催場所】長崎県庁1階エントランス

【概 要】①11時30分～ オープニングイベント

②12時30分～ グリーティング整理券配布

1・2部各先着20組（1組1回まで）

③13時00分～ デンリュウグリーティング1部

④14時00分～ フォトキャンペーン結果発表

⑤15時00分～ デンリュウグリーティング2部

【コーナー】①「ポケふた」実寸大パネル展示

②ポケふた塗り絵コーナー

③サンバイザー配布

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

【肩書の由来】

「デンリュウ」は、しっぽの光が遠く離れた場所まで届くことから、本県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」という肩書に決定。

【なぜ「デンリュウ」か？】

「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高い。

子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ている。

ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高い。

『ポケモンローカルActs』について

株式会社ポケモンは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹

一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、

全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じていただくことを、目指しています。

（この活動におけるポケモンの使用料は無償です。）

WEBサイト：https://local.pokemon.jp/

長崎県ポケモンローカルActs公式ホームページ「デンリュウびびっと！アイランドin長崎県」

WEBサイト： https://denryu-nagasaki.jp/

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【リンク】公式Webサイト：https://denryu-nagasaki.jp/

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