EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月01にEV Cooling System Market（EV冷却システム市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。EV冷却システムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）の概要
EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）に関する当社の調査レポートによると、EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）規模は 2035 年に約 105 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）規模は約 33 億米ドルとなっています。EV冷却システム に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）のシェア拡大は、EVプラットフォーム全体でバッテリーのエネルギー密度が上昇していることに起因しており、これが熱管理に対する要求を一層高める主要因となっています。当社の業界分析によれば、2025年にはEVバッテリーパックのエネルギー密度が300 Wh/kgを超え、同時にパック単体のコストは100米ドル/kWhを下回ると予測されています。
さらに、高密度化したセルは充放電時に発生する熱量が著しく増加するため、バッテリーの劣化や熱暴走を防ぐには、より高度な冷却ソリューションが不可欠となります。こうした根本的な変化を受け、自動車メーカー各社は、基本的な空冷方式から、先進的な液冷方式や浸漬（イマージョン）方式を用いた熱管理システムへと、その技術の高度化を推し進めています。
EV冷却システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/ev-cooling-system-market/590642348
市場拡大のもう一つの主要因として、液浸冷却技術への移行加速が挙げられます。この移行は、バッテリーの安全性に関する規制強化によって拍車がかかっており、市場の様相を一変させつつあります。例えば、中国の国家規格「GB 38031-2025」では、熱暴走が発生した後の2時間において、発火および爆発が一切生じないことが義務付けられています。これは、従来の空冷式や液冷式システムでは確実に満たすことが困難な、極めて厳しい基準です。
これに対し、液浸冷却技術は、熱暴走を起こしたセル（単電池）の温度が800℃を超えた場合であっても、熱の伝播を確実に阻止できることが実証されています。主要なEV市場において安全基準の厳格化が今後も続くと予想されることから、液浸冷却技術の採用はさらに加速するものと見られます。その結果、専用の冷却システムや絶縁性冷却液に対する需要が大幅に高まることとなるでします。
しかしながら、複数の冷却ループから成る熱管理システムを統合する際の複雑さや、キャリブレーション（調整校正）に伴う課題が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。現代のEVでは、バッテリー、モーター、パワーエレクトロニクス、そして車室内の空調（HVAC）といった各コンポーネントに対し、それぞれ独立した冷却ループを採用する傾向が強まっています。これに伴い、各ループにおける精密な温度制御やシステム間の同期に対する要求も、ますます高度化しています。一方で、相互に依存し合うこれらのシステム群を適切にキャリブレーションするには、膨大なエンジニアリングリソースと検証期間を要します。特に小規模な自動車メーカーや新規参入企業にとっては、こうしたシステムの複雑さが開発サイクルの長期化や初期投資コストの増大を招くことになりかねません。
EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）の概要
EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）に関する当社の調査レポートによると、EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）規模は 2035 年に約 105 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）規模は約 33 億米ドルとなっています。EV冷却システム に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、EV COOLING SYSTEM MARKET（EV冷却システム市場）のシェア拡大は、EVプラットフォーム全体でバッテリーのエネルギー密度が上昇していることに起因しており、これが熱管理に対する要求を一層高める主要因となっています。当社の業界分析によれば、2025年にはEVバッテリーパックのエネルギー密度が300 Wh/kgを超え、同時にパック単体のコストは100米ドル/kWhを下回ると予測されています。
さらに、高密度化したセルは充放電時に発生する熱量が著しく増加するため、バッテリーの劣化や熱暴走を防ぐには、より高度な冷却ソリューションが不可欠となります。こうした根本的な変化を受け、自動車メーカー各社は、基本的な空冷方式から、先進的な液冷方式や浸漬（イマージョン）方式を用いた熱管理システムへと、その技術の高度化を推し進めています。
EV冷却システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/ev-cooling-system-market/590642348
市場拡大のもう一つの主要因として、液浸冷却技術への移行加速が挙げられます。この移行は、バッテリーの安全性に関する規制強化によって拍車がかかっており、市場の様相を一変させつつあります。例えば、中国の国家規格「GB 38031-2025」では、熱暴走が発生した後の2時間において、発火および爆発が一切生じないことが義務付けられています。これは、従来の空冷式や液冷式システムでは確実に満たすことが困難な、極めて厳しい基準です。
これに対し、液浸冷却技術は、熱暴走を起こしたセル（単電池）の温度が800℃を超えた場合であっても、熱の伝播を確実に阻止できることが実証されています。主要なEV市場において安全基準の厳格化が今後も続くと予想されることから、液浸冷却技術の採用はさらに加速するものと見られます。その結果、専用の冷却システムや絶縁性冷却液に対する需要が大幅に高まることとなるでします。
しかしながら、複数の冷却ループから成る熱管理システムを統合する際の複雑さや、キャリブレーション（調整校正）に伴う課題が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。現代のEVでは、バッテリー、モーター、パワーエレクトロニクス、そして車室内の空調（HVAC）といった各コンポーネントに対し、それぞれ独立した冷却ループを採用する傾向が強まっています。これに伴い、各ループにおける精密な温度制御やシステム間の同期に対する要求も、ますます高度化しています。一方で、相互に依存し合うこれらのシステム群を適切にキャリブレーションするには、膨大なエンジニアリングリソースと検証期間を要します。特に小規模な自動車メーカーや新規参入企業にとっては、こうしたシステムの複雑さが開発サイクルの長期化や初期投資コストの増大を招くことになりかねません。