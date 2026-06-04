［開催報告］妊娠中から地域と繋がる！幼児園で「両親学級」を開催
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年6月3日（水）、NPO法人こどものその（高岡市大町11-19）にて、小規模開催の「企業主導型両親学級」を実施し、6組の親子が参加しました（定員10組）。
本講座は、産前産後の骨盤ケアと赤ちゃんの抱き方や遊びをテーマに、妊娠中・産後早期から地域の居場所を見つけることで、育児不安の解消を図ることを目的としています。高岡市の幼児園「こどものその」を会場に、妊娠中から産後1年までの親子が気軽に参加・相談できる地域密着型の支援の場を、参加費無料で提供しました。
育休明けに子どもを預けて復職される働くパパ・ママは多くいます。妊娠中や産後早い段階から保育施設に足を運ぶことは、復職後の具体的なイメージにも繋がります。当日は高岡市近隣エリアから多くの方にご参加いただき、いざという時に頼れる場所や、悩みを相談できる人との出会いの場を創出することができました。
開催概要
［日時］2026年6月3日（水）10:00～11:30
［会場］ こどものその（高岡市大町11-19）
［対象］ 妊娠中・産後のパパ・ママ＆赤ちゃんとそのご家族
［参加費］ 無料
［内容］ 産前産後の骨盤ケア・赤ちゃんの抱き方と遊び
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351421/images/bodyimage1】
参加者の声
「初めて両親学級に参加させていただきました。抱っこの仕方や育児グッズなど、これからの生活に身になることを多く学べたので良かったです」産前・パパ
「初めての両親学級で緊張もありましたが、参加してみると同じようなママたち・パパたちがおられて、とても楽しい時間を過ごせました」産後4ヶ月・ママ
「月齢の近い赤ちゃんのパパ・ママと交流できて、とても良い機会になりました！」産後2ヶ月・ママ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351421/images/bodyimage2】
当日の様子
発達に合わせた抱き方
首すわり前後の発達段階に応じた適切な支え方をレクチャーしました。適切な高さで抱っこすることは、赤ちゃんの運動機能を高めることにも繋がります。「抱っこ紐に入れっぱなし」にするのではなく、赤ちゃん自身が親にしがみつく力を養うことの大切さをお伝えしました。
産前産後の骨盤ケア
骨盤ケアに効果的な「お尻歩き」と「ケーゲル体操」に挑戦。妊娠中の方には出産に向けた身体の準備として、産後の方にはダメージを受けた骨盤の回復を促すケアとして効果的です。また、パパも赤ちゃんのお世話による腰痛に悩まされるケースが少なくありません。これらはコア（体幹）を鍛える効果もあるため、パパの腰痛予防としても役立ちます。
声をかけて、歌ってあげること
赤ちゃんはママの声が一番大好きです。寝かしつけの時は、テンポのゆったりした歌を選ぶことで、身体をトントンする手の動きも自然とゆっくりになり、赤ちゃんが寝付きやすくなります。現在は便利な音楽や動画の配信もありますが、何よりもママの心地よい歌声が、赤ちゃんを一番ご機嫌にしてくれます。また、お腹の赤ちゃんも外の音に耳を澄ませています。赤ちゃんはしっかりと声を記憶していますので、パパもぜひたくさん話しかけてあげてください。
担当講師
曳田 彩加（ひきた あやか）
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師
産前産後ケアおよびベビー向けプログラムの専門家として、富山県内を中心に数多くの両親学級を担当。親子の絆を深める具体的なアドバイスに定評がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351421/images/bodyimage3】
開催場所・協力スタッフ
NPO法人 こどものその（会場）
「こどもの、こどもによる、こどものための園」を理念に掲げ、子ども・親・教員が一体となって共に学びあう温かい子育て拠点です。教員が援助者として子どもの主体性を重んじるだけでなく、親たちが自主的に保育へ参加し、互いに学びあう風土が根付いています。親と教員が子どもの成長について深く話し合えるアットホームな環境があり、産前から安心して繋がれる地域の心強い居場所です。
エコチル調査富山ユニットセンター（協力スタッフ）
今年度から両親学級の運営にもご協力いただき、看護師や心理士の専門スタッフが一緒に会場のサポートを行っています。
※エコチル調査とは、環境省が実施する「子どもの健康と環境に関する全国調査」です。
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援
石川県 ／ 射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 金沢市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
（敬称略・50音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお気軽にお問い合わせください。
団体概要
［名称］一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
［所在地］富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
［運営拠］Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
［事業内容］子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
［URL］https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 事務局
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
本講座は、産前産後の骨盤ケアと赤ちゃんの抱き方や遊びをテーマに、妊娠中・産後早期から地域の居場所を見つけることで、育児不安の解消を図ることを目的としています。高岡市の幼児園「こどものその」を会場に、妊娠中から産後1年までの親子が気軽に参加・相談できる地域密着型の支援の場を、参加費無料で提供しました。
育休明けに子どもを預けて復職される働くパパ・ママは多くいます。妊娠中や産後早い段階から保育施設に足を運ぶことは、復職後の具体的なイメージにも繋がります。当日は高岡市近隣エリアから多くの方にご参加いただき、いざという時に頼れる場所や、悩みを相談できる人との出会いの場を創出することができました。
開催概要
［日時］2026年6月3日（水）10:00～11:30
［会場］ こどものその（高岡市大町11-19）
［対象］ 妊娠中・産後のパパ・ママ＆赤ちゃんとそのご家族
［参加費］ 無料
［内容］ 産前産後の骨盤ケア・赤ちゃんの抱き方と遊び
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351421/images/bodyimage1】
参加者の声
「初めて両親学級に参加させていただきました。抱っこの仕方や育児グッズなど、これからの生活に身になることを多く学べたので良かったです」産前・パパ
「初めての両親学級で緊張もありましたが、参加してみると同じようなママたち・パパたちがおられて、とても楽しい時間を過ごせました」産後4ヶ月・ママ
「月齢の近い赤ちゃんのパパ・ママと交流できて、とても良い機会になりました！」産後2ヶ月・ママ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351421/images/bodyimage2】
当日の様子
発達に合わせた抱き方
首すわり前後の発達段階に応じた適切な支え方をレクチャーしました。適切な高さで抱っこすることは、赤ちゃんの運動機能を高めることにも繋がります。「抱っこ紐に入れっぱなし」にするのではなく、赤ちゃん自身が親にしがみつく力を養うことの大切さをお伝えしました。
産前産後の骨盤ケア
骨盤ケアに効果的な「お尻歩き」と「ケーゲル体操」に挑戦。妊娠中の方には出産に向けた身体の準備として、産後の方にはダメージを受けた骨盤の回復を促すケアとして効果的です。また、パパも赤ちゃんのお世話による腰痛に悩まされるケースが少なくありません。これらはコア（体幹）を鍛える効果もあるため、パパの腰痛予防としても役立ちます。
声をかけて、歌ってあげること
赤ちゃんはママの声が一番大好きです。寝かしつけの時は、テンポのゆったりした歌を選ぶことで、身体をトントンする手の動きも自然とゆっくりになり、赤ちゃんが寝付きやすくなります。現在は便利な音楽や動画の配信もありますが、何よりもママの心地よい歌声が、赤ちゃんを一番ご機嫌にしてくれます。また、お腹の赤ちゃんも外の音に耳を澄ませています。赤ちゃんはしっかりと声を記憶していますので、パパもぜひたくさん話しかけてあげてください。
担当講師
曳田 彩加（ひきた あやか）
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師
産前産後ケアおよびベビー向けプログラムの専門家として、富山県内を中心に数多くの両親学級を担当。親子の絆を深める具体的なアドバイスに定評がある。
開催場所・協力スタッフ
NPO法人 こどものその（会場）
「こどもの、こどもによる、こどものための園」を理念に掲げ、子ども・親・教員が一体となって共に学びあう温かい子育て拠点です。教員が援助者として子どもの主体性を重んじるだけでなく、親たちが自主的に保育へ参加し、互いに学びあう風土が根付いています。親と教員が子どもの成長について深く話し合えるアットホームな環境があり、産前から安心して繋がれる地域の心強い居場所です。
エコチル調査富山ユニットセンター（協力スタッフ）
今年度から両親学級の運営にもご協力いただき、看護師や心理士の専門スタッフが一緒に会場のサポートを行っています。
※エコチル調査とは、環境省が実施する「子どもの健康と環境に関する全国調査」です。
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援
石川県 ／ 射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 金沢市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
（敬称略・50音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお気軽にお問い合わせください。
団体概要
［名称］一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
［所在地］富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
［運営拠］Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
［事業内容］子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
［URL］https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 事務局
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
プレスリリース詳細へ